واتساپ محبوب‌ترین اپلیکیشن پیام‌رسان در دنیا به حساب می‌آید که اخیرا حتی رکورد ۱۰۰ میلیارد ارسال پیام در روز را هم شکست. این پیام‌رسان که متعلق به فیسبوک است، از زمان عرضه در اواخر سال ۲۰۰۰ تاکنون بسیار پیشرفت کرده و قابلیت‌های زیادی به آن اضافه شده. اما همیشه کاربران این پیام‌رسان از فقدان یک سری قابلیت‌های جذاب و کاربردی در آن گله‌مند بودند. قابلیت‌هایی که در پیام‌رسان‌های رقیب وجود دارد اما واتساپ از آن‌ها بی‌بهره است. در این مطلب به ۸ مورد از این قابلیت‌ها می‌پردازیم که این پیام‌رسان محبوب شدیدا به آن‌ها نیاز دارد.

طی سال‌های اخیر، استفاده از پیام‌رسان‌ها به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کرد. خصوصا در دوران شیوع ویروس کرونا که باعث شد بسیاری از کارها به صورت آنلاین و از طریق همین گونه اپلیکیشن‌ها صورت گیرد. رقابت با پیام‌رسان‌های دیگر از یک سو و مواردی نظیر آنچه که در بالا به آن اشاره شد از سویی دیگر، دلیلی بود برای اینکه طی سال‌های اخیر، قابلیت‌های زیادی نظیر انتقال صدا در بستر شبکه آی پی (VoIP)، بهبود شرایط حریم خصوصی، تشخیص هویت هوشمند و مواردی از این دست به واتساپ اضافه شوند.

اما با نگاهی به پیام‌رسان‌های دیگر، اینطور برداشت می‌شود که واتساپ یک پیام‌رسان ابتدایی و بدون قابلیت کاربردی است. هنوز بسیاری قابلیت جذاب باقی مانده که رقبای اصلی این اپلیکیشن به آن مجهز شده‌اند و فیسبوک نیز برای ماندن در صدر باید آن‌ها را به واتساپ اضافه کند. در ادامه به معرفی ۸ مورد از این قابلیت‌ها می‌پردازیم که پرطرفدارترین پیام‌رسان دنیا شدیدا به آن‌ها نیاز دارد.

۱. پشتیبانی از چند شماره (تلگرام)

یکی از نقاط ضعف‌های اساسی واتساپ، عدم پشتیبانی آن از چند شماره و در نتیجه حساب کاربری است. البته قابلیت اپلیکیشن دوگانه (Dual App) در گوشی‌های سامسونگ، هواوی، شیائومی و بسیاری از برندهای دیگر این امکان را به شما می‌دهد تا حساب کاربری دیگری را در واتساپ ایجاد کنید اما این نمی‌تواند راه درستی برای چنین کاری باشد.

برای مثال تلگرام در همان اپلیکیشن خود امکان اضافه کردن حساب کاربری بیشتر را به کاربر می‌دهد. کاربران می‌توانند از طریق تنها یک اپلیکیشن، به ۳ حساب کاربری مختلف دسترسی داشته باشند. این دقیقا همان چیزی است که واتساپ نیز باید آن را به قابلیت‌های خود اضافه کند.

۲. امکان ارسال پیام به خود (سیگنال و تلگرام)

یک پیام‌رسان جدید برای گوشی‌های هوشمند طراحی شده که سیگنال نام دارد. کاربر با استفاده از این اپلیکیشن می‌تواند به مخاطبی با نام Note to Self که در واقع خود کاربر است، پیام دهد. بدین ترتیب می‌تواند مثلا پیام‌هایی را که قصد نگه داشتن آن‌ها را دارد در این بخش ذخیره کند. کاربر حتی می‌تواند به این نوشته‌ها در دستگاه‌های دیگر نیز دسترسی داشته باشد و این بسیار عالی است.

تلگرام نیز از چنین قابلیتی تحت عنوان Saved Messages بهره می‌برد و این اجازه را به کاربر می‌دهد تا پیام‌های مهم خود را در آن قسمت ذخیره کند. البته در واتساپ چنین کاری تنها با ساخت یک گروه دو نفره و سپس حذف فرد دوم از گروه امکان‌پذیر است. بدین ترتیب شما تنها عضو آن گروه خواهید بود و می‌توانید تمام پیام‌های خود را در آن بخش ذخیره کنید. اما خب وقتی قابلیت ذخیره‌ی پیام وجود دارد، چرا کاربران باید به چنین کارهایی متوسل شوند؟

۳. رای‌گیری (تلگرام، تریما)

یکی از بهترین و کاربردی‌ترین قابلیت‌های تلگرام، امکان رای‌گیری بین اعضای یک گروه یا کانال است. بدین ترتیب اگر در رابطه با اجرای یک قانون، نظرسنجی و مواردی از این دست به پاسخ جمع نیاز داشته باشیم، فقط کافی است یک را‌ی‌گیری با پرسش و پاسخ مورد نظر انجام دهیم تا کاربران بتوانند به راحتی نظرات خود را به اشتراک بگذارند. قابلیتی اینچنینی می‌تواند برای واتساپ بسیار مفید باشد.

۴. شطرنجی کردن چهره قبل ارسال پیام (سیگنال)

این یکی از قابلیت‌های پیام‌رسان سیگنال است که به کاربران اجازه می‌دهد قبل از ارسال تصویر، اگر در آن سوژه‌ی انسانی باشد، چهره‌ی آن‌ها را شطرنجی کرده و سپس تصویر را ارسال کنند. این می‌تواند در برخی موارد بسیار کاربردی باشد و شاید هم بتوان گفت برای برخی‌ها، کاربردی‌ترین قابلیتی است که یک پیام‌رسان می‌تواند داشته باشد.

۵. واکنش سریع به پیام‌ها (دیسکورد)

امکان واکنش سریع به پیام‌ها تنها در یک سری پیام‌رسان‌های خاص در دسترس است. مثلا دیسکورد و اسلک (Slack). با کمک چنین قابلیتی، کاربر می‌تواند تنها با یک ایموجی، به یک پیام پاسخ دهد. این ایموجی نیز درست مانند ایموجی لایک (قلب) در اینستاگرام، به پیام مورد نظر می‌چسبد. بدین ترتیب دیگر مجبور نخواهید شد لزوما یک پیام در پاسخ به پیامی دیگر برای شخص مورد نظر ارسال کنید.

۶. ارسال پیام بدون صدا (تلگرام)

یکی از قابلیت‌های خوبی که تلگرام به آن مجهز شده، امکان ارسال پیام بدون صداست. به این صورت که شخص مورد نظر پیام شما را دریافت می‌کند اما زنگ نوتیفیکیشن گوشی وی به صدا در نمی‌آید. برای انجام این کار کافی است روی علامت ارسال نگه داشته و سپس گزینه‌ی send without sound را انتخاب کنید.

البته این قابلیتی است که نه تنها واتساپ بلکه بسیاری از پیام‌رسان‌های دیگر هم به آن نیاز دارند. چون بدین صورت کاربران می‌توانند بدون نیاز به بی‌صدا کردن چت مربوط به یک مخاطب یا بی‌صدا کردن گوشی، پیام‌های تلگرام را بدون صدا دریافت کنند.

۷. زمان‌بندی ارسال پیام (تلگرام)

این یکی از قابلیت‌هایی است که بسیاری از کاربران واتساپ برای دسترسی به آن لحظه شماری می‌کنند. قابلیتی که بیش از یک سال است که برای تلگرام در دسترس قرار دارد و به شما این امکان را می‌دهد که تاریخ و ساعت ارسال پیام را مشخص کنید.

متاسفانه زمان‌بندی ارسال پیام در واتساپ نیازمند نصب یک برنامه‌ی شخص ثالث است در حالی که نیاز داریم این قابلیت به یکی از قابلیت‌های ثابت و داخلی این پیام‌رسان تبدیل شود؛ بدون نیاز به نصب برنامه‌ای دیگر.

۸. ارسال پیام بعد از آنلاین شدن مخاطب (تلگرام)

یکی دیگر از قابلیت‌های خوب که باز هم متعلق به تلگرام است، ذخیره‌ی پیام به عنوان یک درفت و ارسال آن به مخاطب بعد از آنلاین شدن آن شخص است. البته این قابلیت تنها زمانی فعال خواهد شد که بتوانید وضعیت آنلاین بودن فرد مورد نظر را مشاهده کنید. اما خب باز هم بسیار جالب است و بهتر خواهد بود اگر چنین امکاناتی را در آینده‌ای نزدیک در واتساپ شاهد باشیم.

به نظر شما، قابلیت خوب و کاربردی دیگری هم وجود دارد که پیام‌رسان‌های دیگر به آن مجهز شده اما واتساپ از آن بی‌بهره باشد؟

