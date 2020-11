سیستم‌عامل هارمونی که توسط هواوی در دست توسعه قرار دارد، بالاخره قرار است در آینده‌ی نزدیک راهی گوشی‌های این شرکت شود. طبق اعلام نائب‌رییس بخش نرم‌افزار هواوی، در تاریخ ۱۶ دسامبر (۲۶ آذر) اولین نسخه بتای سیستم‌عامل هارمونی برای سری میت ۴۰ ارائه خواهد شد.

هنوز بخش زیادی از جزئیات این سیستم‌عامل در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این سیستم‌عامل که در چین به‌عنوان HongMeng معرفی شده، قرار است به عنوان رقیب اندروید انجام وظیفه کند. اگرچه گفته می‌شود این سیستم‌عامل از اپلیکیشن‌های اندروید هم پشتیبانی می‌کند، ولی در این زمینه هنوز اطلاعات زیادی منتشر نشده است. یکی دیگر از مقام‌های ارشد هواوی قبلا کرده بود که بیش از ۹۰ درصد گوشی‌های هواوی موجود در بازار به‌زودی می‌توانند سیستم‌عامل هارمونی را دریافت کنند؛ اما معلوم نیست که چنین کاری در آینده‌ی نزدیک صورت می‌گیرد یا نه.

طی ماه‌های اخیر تعدادی از محصولات هواوی همراه با این سیستم‌عامل راهی بازار شده‌اند. بر اساس اعلام هواوی، این سیستم‌عامل می‌تواند برای انواع و اقسام گجت‌ها و محصولات از اتومبیل‌ها و تلویزیون‌های هوشمند گرفته تا ساعت‌های هوشمند مورد استفاده قرار بگیرد. همانطور که گفتیم هنوز جزئیات سیستم‌عامل هارمونی-به‌خصوص برای گوشی‌های هوشمند-در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و احتمالا طی روزهای آینده اطلاعات بیشتری در مورد آن مطرح می‌شود.

آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

