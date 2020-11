اگرچه در حال حاضر به لطف شبیه‌سازهای اندروید مانند BlueStacks اجرای اپلیکیشن‌های اندروید در ویندوز امکان‌پذیر است، اما به نظر می‌رسد مایکروسافت می‌خواهد این واسطه را هم حذف کند تا کاربران بدون نیاز به نصب برنامه‌های مختلف، بتوانند اپلیکیشن‌های اندروید را در ویندوز ۱۰ اجرا کنند.

طبق گزارش سایت Windows Central، مایکروسافت مشغول آماده‌سازی این قابلیت برای ارائه در سال ۲۰۲۱ است. هنوز مشخص نیست که مایکروسافت دقیقا چگونه می‌خواهد چنین قابلیتی را ارائه کند و همچنین در مورد احتمال اجرای این اپلیکیشن‌ها در ویندوز مبتنی بر Arm هم اطلاعاتی منتشر نشده است. از آنجایی که تقریبا تمام اپلیکیشن‌های اندرویدی برای اجرا با استفاده از تراشه‌های مبتنی بر معماری Arm توسعه پیدا کرده‌اند، امکان اجرای آن‌ها در لپ‌تاپ‌های ویندوزی دارای تراشه‌های Arm منطقی به نظر می‌رسد.

در این میان باید خاطرنشان کنیم تعداد زیادی از اپلیکیشن‌های اندروید مانند جیمیل، اوبر و دیگر موارد برای اجرا شدن به سرویس‌های گوگل پلی نیاز دارند و مشخص نیست که آیا ویندوز این سرویس‌های نرم‌افزاری را هم ارائه می‌دهد یا نه.

گفتنی است کامپیوترهای مک مبتنی بر تراشه M1 می‌توانند اپلیکیشن‌های آیفون و آیپد را اجرا کنند و احتمالا پشتیبانی ویندوز ۱۰ از قابلیت اجرای اپلیکیشن‌های اندروید مورد استقبال کاربران قرار می‌گیرد. اگر این خبر صحت داشته باشد، طی ماه‌های آینده جزئیات بیشتری از این قابلیت فاش خواهد شد.

آیا می‌دانستید؛ ویندوز ۱۰ موبایل تا مرز پشتیبانی از اپلیکیشن‌های اندرویدی رفته بود

