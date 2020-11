اگر از جمله کاربران کامپیوترهای مک اپل هستید، آیا همان روز اول انتشار آپدیت macOS آن را نصب می‌کنید؟ به روز نگه داشتن کامپیوتر اهمیت زیادی دارد اما از طرف دیگر، می‌توان دلایل زیادی را در مورد به تأخیر انداختن نصب آپدیت‌های جدید macOS مطرح کرد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

تفاوت میان آپدیت اصلی و فرعی

آپدیت‌های فرعی عمدتا برخی مشکلات بسیار کوچک سیستم‌عامل را برطرف می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک آپدیت فرعی مثلا باعث می‌شود macOS 10.15.6 به macOS 10.15.7 ارتقا پیدا کند و در این میان برخی مشکلات امنیتی و دیگر باگ‌ها برطرف می‌شوند.

آپدیت‌های اصلی تغییرات بسیار بزرگ‌تری را به وجود می‌آورند و می‌توانند بخش‌های بزرگی از سیستم‌عامل را متحول کنند. به‌عنوان مثال با دریافت چنین آپدیتی، نسخه سیستم‌عامل شما از macOS 10.15 به macOS 11.0 تغییر پیدا می‌کند. همچنین این آپدیت‌ها نام جدیدی دارند و مثلا می‌توانیم به کاتالینا، موهاوی یا Big Sur اشاره کنیم.

برای آپدیت کردن macOS کامپیوتر خود می‌توانید به بخش System Preferences > Software Update سر بزنید. همچنین اگر قابلیت آپدیت خودکار فعال باشد، سیستم‌عامل به طور خودکار می‌تواند آپدیت‌های جدید را دانلود و نصب کند.

البته آپدیت‌های اصلی تا حدی به دخالت دستی کاربران نیاز دارند. به همین خاطر باید جدیدترین نسخه را از اپ استور مک دانلود کنید و معمولا این نسخه‌ها حجم بسیار بالایی دارند. مثلا آپدیت Big Sur با حجم ۱۲.۶ گیگابایت برای کاربران منتشر شده است. در نتیجه فرایند نصب آن معمولا طول می‌کشد و حین نصب هم مک موردنظر چندین ریستارت خواهد شد.

روی هم رفته آپدیت‌های فرعی برخی مشکلات را رفع می‌کنند و گاهی اوقات ویژگی‌های جدیدی را به ارمغان می‌آورند. با نصب یک آپدیت فرعی، شاید یک برنامه مانند سافاری با تغییرات زیادی مواجه شود اما کلیت سیستم‌عامل با تغییرات اساسی روبرو نمی‌شود.

مشکلات نسخه‌ی جدید macOS

آپدیت macOS Big Sur یک مثال بارز برای اهمیت عجله نکردن در زمینه‌ی نصب آپدیت‌های اصلی است. چند روز بعد از انتشار نسخه‌ی نهایی Big Sur، گزارش‌هایی مبنی بر از کار افتادن برخی از مک‌بوک پروهای قدیمی منتشر شد. طبق این گزارش‌ها، مدل‌های مربوط به اواخر ۲۰۱۳ و اواسط ۲۰۱۴ این لپ‌تاپ پرچم‌دار بعد از نصب macOS Big Sur با مشکلات مختلفی مواجه شده‌اند.

اپل در واکنش به این موضوع، مطالب مربوط به پشتیبانی این محصولات را به‌روزرسانی کرده و همچنین گفته که کاربران موردنظر در صورت عدم حل این مشکلات می‌توانند با بخش پشتیبانی اپل تماس بگیرند. همچنین بخشی از کاربران دیگر کامپیوترهای مک هم بعد از نصب این آپدیت با مشکلاتی روبرو شده‌اند.

در حالی که مشکلات موردنظر از لحاظ اهمیت در سطوح مختلفی قرار دارند، اما اشتراک آن‌ها در این است که با نصب اولین نسخه‌ی عمومی نسل جدید سیستم‌عامل macOS پدیدار شده‌اند. برخی از این مشکلات شاید به طور کلی اهمیت زیادی نداشته باشند، اما این احتمال وجود دارد که بهره‌وری شما را با مشکل روبرو کنند.

مشکلات آپدیت macOS Big Sur آن‌قدر گسترده بودند که حتی دانشگاه پزشکی هاروارد به دانشجویان خود توصیه کرد تا زمان رفع باگ‌ها، این نسخه را نصب نکنند.

عدم سازگاری با برنامه‌های قدیمی

اپل اغلب اوقات در نسخه‌های جدید macOS نحوه‌ی کارکرد برنامه‌ها را تغییر می‌دهد. در سال ۲۰۱۹، نسخه‌ی کاتالینا اولین نسخه‌ی macOS بود که پشتیبانی از برنامه‌های ۳۲ بیتی را به طور کامل کنار گذاشت. چنین کاری منجر به غافلگیری کاربران زیادی شد زیرا دیگر نمی‌توانستند از بسیاری از برنامه‌های قدیمی استفاده کنند.

شاید اپل در این زمینه به توسعه‌دهندگان هشدار داده باشد، اما برخی برنامه‌های قدیمی هیچ‌وقت آپدیت جدیدی دریافت نمی‌کنند و این موضوع برای افرادی که از ابزارهای قدیمی و نرم‌افزارهای متن‌باز استفاده می‌کنند اهمیت زیادی دارد.

تغییرات macOS گاهی اوقات برخی برنامه‌ها را ملزم به تغییرات گسترده می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به macOS 10.11 اشاره کنیم که قابلیت موسوم به حفاظت یکپارچه‌ی سیستم را معرفی کرد که علاوه بر حافظت از بخش‌های خاصی از سیستم، از ورود کد به بخش‌هایی مانند Finder و سافاری جلوگیری می‌کند.

همین قابلیت توسعه‌دهندگان زیادی را تحت تأثیر قرار داد. به‌عنوان مثال می‌توانیم به دو برنامه‌ی Bartender و Default Folder X اشاره کنیم که برای سازگاری با این قابلیت به طور کامل بازنویسی شدند. با انتشار نسخه کاتالینا، مجوزهای مربوط به دسترسی برنامه‌های برای برخی پوشه‌ها سخت‌تر از گذشته شد. در نتیجه برخی برنامه‌های متن‌باز، مانند GIMP، برای باز کردن یا ذخیره‌ی فایل‌ها می‌توانستند فقط به چند دایرکتوری دسترسی داشته باشند.

در هر صورت اگر از برنامه‌های قدیمی که دیگر آپدیت نمی‌شوند یا در کل برنامه‌های نه‌چندان معروفی استفاده می‌کنید و به آن‌ها نیاز دارید، قبل از آپدیت macOS سیستم خود حتما به این نکته توجه کنید زیرا بی‌توجهی به این موضوع، می‌تواند برای شما دردسرساز شود.

عدم سازگاری با سخت‌افزار

مانند نرم‌افزار، آپدیت macOS می‌تواند بر سخت‌افزار هم تأثیر بگذارد. مثلا آپدیت Big Sur برخی پرینترهای Epson و HP و همچنین مانیتورهایی که از طریق کابل HDMI به سیستم وصل می‌شوند را با مشکلاتی روبرو کرده است.

متخصصانی که به برخی وسایل جانبی وابسته هستند، قبل از آپدیت باید به سایت شرکت‌های سازنده‌ی این وسایل مراجعه کنند تا ببینند آیا این محصولات با نسخه‌ی جدید macOS سازگار هستند یا نه. اگرچه توسعه‌دهندگان معمولا قبل از انتشار نسخه‌ی عمومی نسل جدید macOS حدود ۳ ماه وقت دارند، اما این موضوع لزوما سازگاری محصولات را با نسل جدید macOS-حداقل در ابتدای کار-تضمین نمی‌کند.

سخن آخر

شاید بهترین دلیل برای عجله نکردن در زمینه‌ی نصب آپدیت macOS این باشد که با این کار خطری شما را تهدید نمی‌کند و از لحاظ امنیتی با مشکلی مواجه نمی‌شوید. اگرچه ویژگی‌های جدید و پر زرق‌وبرق جذابیت زیادی دارند، اما احتمالا شما می‌خواهید که بدون مشکل از کامیپوتر مک خود برای انجام کارهای مختلف استفاده کنید. در نتیجه تا زمانی که از برطرف شدن باگ‌های مختلف اطمینان حاصل نکرده‌اید، بهتر است نصب آپدیت اصلی را به تعویق بیندازید.

۷ ویژگی جدید سیستم عامل macOS Big Sur

