بیش از دو میلیارد کاربر گوشی‌های اندرویدی و آیفون از سرویس گوگل فوتوز به عنوان فضایی امن برای ذخیره‌سازی تصاویر خود استفاده می‌کنند. همچنین، بسیاری از این کاربران گوگل فوتوز را به عنوان ابزاری می‌شناسند که می‌توانند با مراجعه به آن و مرور تصاویر ذخیره شده، خاطرات خوش گذشته را زنده کنند. اما ظاهرا از ماه ژوئن سال ۲۰۲۱ همه چیز تغییر خواهد کرد.

از تاریخ یاد شده، امکان ذخیره‌سازی نامحدود رایگان تصاویر در سرویس گوگل فوتوز به پایان می‌رسد و کاربران مجبور خواهند شد به میزان معینی از فضای ذخیره‌سازی رضایت دهند. بنابراین، چاره‌ای نخواهند داشت جز اینکه از بین تمامی تصاویر ذخیره شده، بهترین‌ها را گلچین و باقی تصاویر را حذف کنند؛ یا برای دستیابی به فضای بیشتر هزینه بپردازند.

اما چرا گوگل به ذخیره‌سازی نامحدود رایگان تصاویر در گوگل فوتوز پایان می‌دهد؟

با توجه به اینکه با افزایش میزان محتوای آپلود شده از سوی کاربران، هزینه توسعه حافظه ابری نیز برای گوگل افزایش می‌یابد، مانتین ویویی‌ها تصمیم گرفته‌اند تا از سال آینده میلادی دسترسی رایگان به فضای نامحدود در گوگل فوتوز را حذف کنند.

در حال حاضر، بیش از ۴ تریلیون عکس و ویدیو در گوگل فوتوز ذخیره شده‌اند و طبق اعلام گوگل، هر هفته بیش از ۲۸ میلیارد محتوای رسانه‌ای نیز به این آمار اضافه می‌شود.

با توجه به محدودیت‌ جدیدی که گوگل برای این سرویس اعمال کرده است، از تاریخ اول ژوئن سال آینده میلادی، فقط دارندگان سری گوشی‌های هوشمند پیکسل (از نسل اول تا نسل پنجم) از امکان دسترسی به حافظه ذخیره‌سازی نامحدود در گوگل فوتوز بهره‌مند خواهند شد.

پس از این تاریخ، کاربران سایر گوشی‌های اندرویدی و آیفون‌ها تنها ۱۵ گیگابایت فضای رایگان در اختیار خواهند داشت و برای دسترسی به حافظه بیشتر، باید با ثبت نام در سرویس گوگل وان (Google One) به‌صورت ماهانه ۱.۹۹ دلار و سالانه ۱۹.۹۹ دلار برای دسترسی به فضای بالاتر از ۱۰۰ گیگابایت بپردازند.

همچنین، برای دسترسی به فضایی بین ۲۰۰ گیگابایت باید ماهانه ۲.۹۹ دلار و سالانه ۲۹.۹۹ دلار بپردازند. این مبلغ برای دسترسی به فضای ۲ ترابایتی به حدود ۹.۹۹ دلار در ماه و ۹۹.۹۹ دلار در سال می‌رسد. البته اعضای خانواده می‌توانند به‌صورت اشتراکی از یک حساب استفاده کنند.

اکنون که گوگل فوتوز دیگر به‌صورت کاملا رایگان در دسترس نیست، اصلی‌ترین مزیت و برترین دلیل محبوبیت خود در میان کاربران را از دست می‌دهد. بنابراین، بهترین است با سایر سرویس‌های مشابه نیز آشنا شویم تا بتوانیم مناسب‌ترین سرویس را انتخاب کنیم.

در ادامه به معرفی ۶ سرویس رقیب گوگل فوتوز می‌پردازیم که می‌توان به عنوان جایگزینی مناسب به آن‌ها نگاه کرد:

آمازون فوتوز

پیش از هر چیز باید اعلام کنیم که سرویس ذخیره‌سازی تصاویر آمازون نیز کاملا رایگان نیست. آمازون فوتوز برای کاربرانی که اشتراک سرویس آمازون پرایم را داشته باشند، تا پایان اعتبار عضویت‌شان در این سرویس رایگان باقی خواهد ماند.

حق اشتراک سرویس آمازون پرایم به‌صورت ماهانه حدودا ۱۳ دلار و سالانه ۱۱۹ دلار است که البته امکان دسترسی به سرویس‌های اختصاصی مختلف این کمپانی بزرگ را برای کاربران فراهم می‌کند. البته با توجه به اینکه آمازون فعالیتی در ایران ندارد، بنابراین خرید این حساب برای کاربران ایرانی مفید نخواهد بود. اما می‌توان به‌صورت آزمایشی به حساب رایگان ۳۰روزه این سرویس دسترسی داشت.

کاربرانی که حساب درایم ندارند، به ۵ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی دسترسی خواهند داشت و برای ارتقا آن به ۱۰۰ گیگابایت باید ماهانه مبلغ ۱.۹۹ دلار را پرداخت کنند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که این سرویس فعلا فقط برای سیستم عامل اندروید در دسترس است و کاربران آیفون باید به همان آی‌کلاد اپل اکتفا کنند.

مایکروسافت وان درایو/ مایکروسافت ۳۶۵

در حالت عادی مایکروسافت نیز مانند آمازون امکان دسترسی به ۵ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی در وان داریو را برای شما فراهم خواهد کرد که می‌توانید با استفاده از آن، به فضای ابری برای ذخیره‌سازی فایل‌ها و اسناد مختلف و تبادب آن‌ها بین دستگاه‌های مختلف بپردازید.

اما می‌توان با عضویت در سرویس مایکروسافت ۳۶۵، به فضایی معادل یک ترابایت دسترسی پیدا کرد. ماکیروسافت ۳۶۵ به عنوان یکی از امن‌ترین فضاهای ابری موجود شناخته می‌شود. برای دسترسی به حساب خانوادگی این سرویس باید به‌صورت ماهانه ۹.۹۹ دلار یا سالانه ۹۹.۹۹ دلار بپردازید.

البته نوع دیگری از اشتراک به نام حسب شخصی نیز وجود دارد که حق اشتراک آن به‌صورت ماهانه ۶.۹۹ دلار و سالانه ۶۹.۹۹ دلار است.

مایکروسافت فضاهای ابری خود را برای پلتفرم‌های مهمی مانند ویندوز، مک، اندروید و iOS در دسترس قرار داده است که همین موضوع امکان تبادل اطلاعات بین این پلتفرم‌ها را بسیار ساده‌تر می‌کند.

دراپ‌باکس Basics

دراپ‌باکس یکی از سرویس‌های معروف دیگری است که برای کاربران عادی (طرح Basics) دسترسی به ۵ گیگابایت فضای رایگان را ممکن کرده است. اما می‌توان با پرداخت ماهیانه ۹.۹۹ دلار یا سالانه ۱۱۹.۸۸ دلار حساب Basics را به حساب دراپ‌باکس Plus ارتقا داد که امکان دسترسی به ۲ ترابایت فضای ذخیره‌سازی را ارائه می‌کند.

همچنین، این سرویس گزینه اشتراک خانوادگی را نیز در نظر گرفته است که حق اشتراک ماهیانه آن ۱۶.۵ دلار و اشتراک سالانه آن ۱۹۸.۹ دلار است.

JioCloud

JioCloud در میان سرویس‌هایی که تا به‌حال نام بردیم ناشناخته است، اما نسبت به تمامی آن‌ها یک مزیت مهم دارد و آن‌ هم ظرفیت بالای فضای ذخیره‌سازی رایگان است.

این سرویس به‌صورت رایگان تا سقف ۵۰ گیگابایت فضای ابری در اختیار شما قرار می‌دهد که البته می‌توانید با مشارکت در پیشنهادهایی که ارائه می‌کند، به حجم بیشتری از فضای ذخیره اطلاعات دسترسی پیدا کنید.

JioCloud برای پلتفرم‌های ویندوز، مک، اندروید، iOS و حتی اندروید تی‌وی در دسترس است.

Dubox Cloud Storage

اپلیکیشن Dubox که در حال حاضر برای اندروید و iOS در دسترس است، امکان دسترسی به ۱ ترابایت فضای ابری رایگان را برای کارابرانش فراهم کرده است. این میزان حافظه برای ذخیره‌سازی بیش از ۳۰۰ هزار تصویر، یا بیش از ۲۵۰ فیلم یا حدود ۶.۵ میلیون صفحه سند کافی خواهد بود.

Degoo Cloud Storage

با استفاده از این اپلیکیشن، ۱۰۰ گیگابایت فضای ابری رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این اپلیکیشن با تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند سازگاری دارد و هر بار که کاربر روی عکسی کلیک کند، به‌طور خودکار در Degoo ذخیره خواهد شد.

البته دو طرح اشتراکی نیز برای این سرویس در نظر گرفته شده که کاربر می‌تواند با پرداخت ۳.۱ دلار در ماه به ۵۰۰ گیگابایت و با پرداخت ۹.۹۹ دلار در ماه به ۱۰ ترابایت فضای ابری دسترسی پیدا کند.

نکته جالب دیگری که باید به آن اشاره کنیم، پشتیبانی این سرویس از دو پلتفرم اندروید و iOS است. می‌توانید اپلیکیشن Degoo Cloud Storage را علاوه بر پلی استور گوگل و اپ استور، از گلکسی استور سامسونگ و اپ گالری هواوی نیز دانلود کنید.

