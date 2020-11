اسپاتیفای در حال آزمایش عمومی استوری است و انتظار می‌رود که این ویژگی در آینده‌ای نزدیک در این اپلیکیشن قابل استفاده باشد.

با معرفی ویژگی استوری توییتر که با نام «فلیت» (Fleet) شناخته می‌شود، به‌نظر می‌رسد که اسپاتیفای هم نمی‌خواهد از قافله عقب بماند. این سرویس پخش موسیقی اکنون آزمایش عمومی نسخه‌ی خود از ویژگی استوری را آغاز کرده است تا راهی منحصربه‌فرد برای ارتباط میان هنرمندان و شرکت‌ها با مخاطبانشان ارائه دهد.

استوری که برای نخستین بار توسط اسنپ‌چت به‌کار گرفته شد به کاربران اجازه می‌دهد تا لحظه‌های خود را به صورت قطعاتی کوتاه و با مدت‌زمان محدود برای نمایش، با مخاطبان خود به اشتراک بگذارند. این ویژگی هم‌اکنون به صورت گسترده توسط اینستاگرام، فیس‌بوک، واتس‌اپ، لینکدین و توییتر استفاده می‌شود.

آزمایش عمومی این ویژگی در اسپاتیفای توسط یک گیمر در یوتیوب با نام TmarTn هنگامی دیده شد که به دنبال موسیقی کریسمس می‌گشت. هنگامی که او فهرست پخش سالانه‌ی کریسمس را باز کرد متوجه تغییری در عکس حساب کاربری «اسپاتیفای» (Spotify) شد که به او می‌گفت برای دیدن استوری ضربه بزند و شامل آهنگ‌های کریسمس مورد علاقه‌ی افراد مشهور می‌شد.

طبق گزارش‌های انجام شده رابط کاربری استوری در اسپاتیفای هم مشابه دیگر شبکه‌های اجتماعی است. یک نوار در بالای صفحه به چندین بخش تقسیم شده است تا استوری کاربران را نمایش دهد و احتمالا می‌توان با حرکت به چپ یا راست بین آن‌ها جابه‌جا شد.

اسپاتیفای مدتی است که روی ویژگی استوری کار می‌کند. نخستین نشانه‌های آزمایش این ویژگی توسط Jane Manchun Wong در آگوست ۲۰۱۹ زمانی یافت شد که او یک استوری پرسش‌وپاسخ با Sigrid خواننده‌ی نروژی را مشاهده کرد. اگرچه به‌نظر می‌رسد که در آن زمان استوری هنوز به صورت عمومی مورد آزمایش قرار نگرفته بودند زیرا Jane برای کشف آن مجبور شد کد برنامه‌ی اندروید اسپاتیفای را جست‌وجو کند.

اکنون به‌نظر می‌رسد که یک آزمایش عمومی برای استوری در اسپاتیفای در جریان است و کاربران اکنون هم بتوانند آن را ببینند. انتظار می‌رود که در تعطیلات سال نوی میلادی کاربران بیشتری بتوانند از این قابلیت برای گفت‌وگو درباره‌ی آهنگ‌های گوناگون استفاده کنند و شاید اولین تلاش برای دیدن این ویژگی بتواند همان جست‌وجوی فهرست پخش برترین‌های کریسمس و بررسی عکس پروفایل اسپاتیفای باشد.

