طبق گزارش‌های منتشر شده، مایکروسافت با قابلیت نرم‌افزاری موسوم به پروژه‌ی Latte می‌خواهد اجرای اپلیکیشن‌های اندروید در ویندوز ۱۰ را امکان‌پذیر کند. اگرچه هنوز این قابلیت ارائه نشده است، ولی با قاطعیت زیادی می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که ناامیدکننده خواهد بود.

در نگاه اول، ایده‌ی مراجعه به ویندوز استور برای دانلود و نصب اپلیکیشن‌های متنوع اندروید بسیار جذاب به نظر می‌رسد. اما این سوال را باید مطرح کنیم که در حال حاضر در محیط ویندوز به کدام اپلیکیشن‌های اندروید نیاز مبرم دارید؟ گفتنی است معادل مناسب بسیاری از این اپلیکیشن‌ها برای محیط ویندوز ارائه شده و همچنین باید به اپلیکیشن‌های تحت وب هم اشاره کنیم که تجربه‌ی کاربری جذابی را برای حوزه‌های مختلف به ارمغان می‌آورند.

البته احتمالا می‌توانید به تعدادی نام اشاره کنید. به‌عنوان مثال، اندروید از هزاران بازی کوچک و جذاب بهره می‌برد که هیچ‌وقت قرار نیست برای ویندوز ۱۰ ارائه شوند. همچنین شاید اجرای نسخه‌ی موبایل اپلیکیشن‌هایی مانند اینستاگرام و Slack در پنجره‌ی کوچک به جای استفاده از پنجره‌های مرورگرها یا پنجره‌های بزرگ مربوط به برنامه‌های ویندوز جالب به نظر برسد. اما با توجه به محدودیت‌های مربوط به اجرای اپلیکیشن‌های اندروید در ویندوز، نمی‌توانیم به یک ویژگی شاخص و بسیار ضروری اشاره کنیم.

همین محدودیت‌ها مانع بزرگی محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال یک اپلیکیشن بسیار مهم را در نظر بگیرید که روزانه چندین بار از آن استفاده می‌کنید. حالا تصور کنید نیمی از کارکرد آن برداشته شده و چیزی متفاوت جایگزین آن شده است. این دقیقاً همین اتفاقی است که در صورت انجام فرایند «گوگل زدایی» رخ می‌دهد. اپلیکیشن‌هایی که برای ارسال نوتیفیکیشن، آپدیت خودکار، بک‌آپ داده و بسیاری از مشخصه‌های دیگر به سرویس‌های گوگل پلی نیاز دارد، حالا دیگر نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. اگر سرویس‌های گوگل اهمیت زیادی نداشتند، هواوی همچنان به‌عنوان رقیب قدر سامسونگ برای کسب رتبه‌ی اول بازار موبایل عرض اندام می‌کرد.

این احتمال وجود دارد که مایکروسافت بتواند مجموعه‌ای از API ها را به خوبی گوگل یا حتی بهتر از آن، ارائه کند. مایکروسافت در وهله‌ی اول یک شرکت نرم‌افزاری محسوب می‌شود و در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد. اما فرض کنیم در این زمینه هم موفق شود، سپس چه اتفاقی می‌افتد؟ برای شروع، توسعه‌دهندگان باید اپلیکیشن‌های خود را برای پشتیبانی از این API های جدید بازنویسی کنند و به پشتیبانی از آن‌ها ادامه دهند. شرکت‌هایی مانند فیسبوک و Hulu که احتمالاً مایل به انجام چنین کاری هستند، همین حالا از رابط کاربری تحت وب بسیار خوبی بهره می‌برند که حتی می‌توان گفت عملکرد بهتری نسبت به اپلیکیشن اندروید دارند.

مهم‌ترین دلیل برای اطمینان از ناامیدکننده بودن اجرای اپلیکیشن‌های اندروید در ویندوز، این است که اجرای اپلیکیشن‌های موبایل در نمایشگرهای بزرگ تجربه‌ی کاربری جذابی را ارائه نمی‌کند. تمام افرادی که صاحب کروم‌بوک هستند و اپلیکیشن‌های اندروید را نصب کرده‌اند، می‌توانند این موضوع را تأیید کنند.

البته باید خاطرنشان کنیم برخی اپلیکیشن‌ها به دلیل بازطراحی برای نمایشگرهای بزرگ، در این زمینه بسیار عالی هستند. اما بیشتر آن‌ها از نظر تجربه‌ی کاربری با ضعف‌های متعددی روبرو می‌شوند. حتی برخی از آن‌ها در این محیط اصلا کار نمی‌کنند. باید خاطرنشان کنیم ما داریم در مورد کروم‌بوک صحبت می‌کنیم که سیستم‌عامل آن کاملا توسط گوگل توسعه پیدا کرده و از تمام API ها و سرویس‌های گوگل پلی بهره می‌برد.

در هر صورت، از حالا می‌دانیم که ویندوز استور سرشار از اپلیکیشن‌های اندروید چگونه به نظر می‌رسد زیرا همچنان شاهد اپ استور آمازون هستیم. در این اپ استور، اپلیکیشن‌های آمازون فوق‌العاده هستند، تعداد انگشت شماری اپلیکیشن عالی دیگر هم دیده می‌شود ولی در کنار آن‌ها شاهد هزاران اپلیکیشن هستیم که یا دیگر آپدیت نمی‌شوند یا اصلا کار نمی‌کنند. این قابلیت جدید ویندوز اگرچه جذاب به نظر می‌رسد، اما در نهایت شکست می‌خورد.

