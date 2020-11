اگرچه اکثر کاربران برای استفاده از کامپیوتر از ماوس بهره می‌برند، اما در این میان بخشی از متخصصان مانند برنامه‌نویس‌ها فقط با بهره‌گیری از کیبورد و میان‌برها انواع و اقسام کارها را با سرعت بیشتری انجام می‌دهند. اگر این موضوع برای شما جذابیت دارد، در ادامه ۶ روش برای وب‌گردی بدون ماوس را معرفی می‌کنیم.

این یک افزونه برای کروم محسوب می‌شود که وب‌گردی بدون ماوس را ساده‌تر می‌کند. Vimium مانند بسیاری از دیگر برنامه‌ها و افزونه‌های موجود در این فهرست، مبتنی یا تأثیر گرفته از Vim است. Vim به زبان ساده یک ویرایشگر متن محسوب می‌شود که عمدتاً توسط برنامه‌نویس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. Vim در سال ۱۹۹۱ عرضه شد و بیشتر پلتفرم‌ها از آن پشتیبانی می‌کنند.

اگر آشنایی چندانی با برنامه‌هایی مانند Vim ندارید، برای استفاده از Vimium احتمالاً باید کمی تمرین کنید. در سایت این افزونه یک ویدیو کوتاه هم قرار دارد که تجربه‌ی استفاده از آن را نشان می‌دهد. همچنین اگر از فایرفاکس استفاده می‌کنید، می‌توانید از نسخه‌ی پورت شده به نام Vimium-FF بهره ببرید.

دانلود: Vimium برای کروم

این افزونه هم مشابه Vimium است با این تفاوت که صرفاً کاربران فایرفاکس می‌توانند از آن استفاده کنند. اگر توسعه‌دهنده‌ی وب هستید، احتمالا این افزونه به لطف ابزار مربوط به توسعه‌ی HTML می‌تواند نظر شما را جلب کند. همچنین از لحاظ شخصی‌سازی امکانات زیادی دارد و می‌توانید فرمان‌های موردنظر خود را تعریف کنید.

برای بهره‌گیری از آن کافی است حین مشاهده‌ی یک صفحه‌ی وب، کلید F را بفشارید تا راهنمای مربوط به بخش‌های صفحه‌ی موردنظر نمایش داده می‌شود. به‌عنوان مثال اگر برای یک دکمه کلید M تعیین شده، با فشردن آن دکمه‌ی موردنظر کلیک می‌شود. انجام کارهایی مانند پر کردن فرم‌ها یا مراجعه به تب‌های مختلف شاید در ابتدا کمی پیچیده باشد اما با کمی تمرین، می‌توانید بدون نیاز به ماوس وب‌گردی کنید.

دانلود: Tridactyl برای فایرفاکس

این هم یکی دیگر از افزونه‌های گوگل کروم برای وب‌گردی بدون ماوس محسوب می‌شود که در مقایسه با Vimium و Tridactyl رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده است. به جای اینکه برای بخش‌های مختلف صفحات وب کلیدهای متفاوتی را در نظر بگیرد، این افزونه به کاربر اجازه می‌دهد متن مربوط به لینک‌ها را تایپ کند و با این کار، لینک موردنظر به لرزش درمی‌آید. سپس می‌توانید کلید Enter را برای کلیک کردن فشار دهید یا با فشردن کلید Tab راهی گزینه‌ی نزدیک بعدی می‌شوید.

اگر این رویکرد گیج‌کننده به نظر می‌رسد، با مرورگر کروم کافی است به سایت این افزونه سر بزنید و بدون نیاز به نصب آن، این قابلیت را امتحان کنید. البته بخش زیادی از لینک‌ها تصاویر و آیکون‌ها هستند که این افزونه برای آن‌ها چندان کاربردی نیست. همچنین نسبت به دیگر گزینه‌های این فهرست، قابلیت‌های متنوعی ندارد و به همین خاطر برای کاربرانی که صرفاً بدون استفاده از ماوس می‌خواهند بر لینک‌ها کلیک کنند، مناسب به نظر می‌رسد.

دانلود: DeadMouse برای کروم

Qutebrowser یک مرورگر رایگان و متن‌باز به شمار می‌رود. مانند دیگر مرورگرها و افزونه‌های مبتنی بر Vim، کافی است کلید F را فشار دهید تا راهنمای مربوط به کلیک بر بخش‌های مختلف به نمایش دربیاید. این مرورگر از ظاهر بسیار مینیمالی بهره می‌برد و بنابراین حتی برای دسترسی به بخش‌هایی مانند بوکمارک و دانلود هم باید از کیبورد استفاده کنید.

دانلود: Qutebrowser برای ویندوز | macOS | لینوکس

این مرورگر توسط یک توسعه‌دهنده‌ی کم‌بینا آماده شده است و به شکل خط فرمان ارائه می‌شود. این یعنی از طریق ترمینال مخصوص به کاربران اجازه می‌دهد خط به خط صفحات وب را مرور کنند. خالق این مرورگر می‌گوید اکثر کاربران از چشم خود برای اسکن محتوای صفحات استفاده می‌کنند و این مرورگر مانند زمانی که با فشردن کلیدهای Ctrl + F به دنبال بخش‌های موردنظر خود می‌گردید، عمل می‌کند.

در سایت این مرورگر راهنمای استفاده از آن درج شده و مثلا می‌توانیم به آموزش نحوه‌ی استفاده از سایت‌های فیسبوک، توییتر و حتی یوتیوب با Edbrowse اشاره کنیم.

دانلود: Edbrowse برای ویندوز | macOS | لینوکس

اگر خواستار استفاده از یک مرورگر مبتنی بر ترمینال هستید که به صورت بصری محتوای سایت‌ها را ارائه می‌دهد، با دستورات کیبورد کار می‌کند و از حداقل پنهای باند بهره می‌برد، احتمالا مرورگر Lynx می‌تواند مورد توجه شما قرار بگیرد. از آنجایی که این مرورگر اصلا از جاوا اسکریپت پشتیبانی نمی‌کند، فقط برای مرور متن‌های صفحات مناسب است.

برای افرادی که عمدتا با سرورها سروکار دارند، این مرورگر ساده می‌تواند نظرشان را جلب کند. همچنین باید خاطرنشان کنیم این مرورگر هنگام مراجعه به سایت‌ها، پهنای باند بسیار کمتری را نسبت به مرورگرهای معمولی مصرف می‌کند.

دانلود: Lynx برای ویندوز | macOS | لینوکس

سخن آخر

در زمینه‌ی وب‌گردی بدون ماوس راهکارهای متنوعی وجود دارد که البته بسیاری از این مرورگرها کنار گذاشته شده‌اند و تعداد زیادی از افزونه‌های موردنظر هم فقط با نسخه‌های قدیمی مرورگرها کار می‌کنند. اگرچه برخی از آن‌ها محبوب هستند، اما به دلیل خطرات امنیتی که دارند در این مطلب به آن‌ها اشاره‌ای نکردیم.

در هر صورت اگر به وب‌گردی بدون ماوس علاقه دارید، تجربه‌ی استفاده از این روش را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

