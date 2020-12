واتساپ مدتی قبل قابلیت پیام‌های حذف شونده را معرفی کرد و هم‌اکنون با یک قابلیت جدید می‌خواهد تجربه‌ی جذاب‌تری را برای کاربران به ارمغان بیاورد. این اپلیکیشن علاوه بر معرفی تصاویر پس‌زمینه و استیکرهای جدید، حالا به کاربران اجازه می‌دهد که برای چت‌های فردی و گروهی موردنظر خود تصاویر پس‌زمینه‌ی مختلفی را انتخاب کنند.

به غیر از مزایای بصری، این مشخصه به کاربران این امکان را می‌دهد تا پیام‌های موردنظر خود را برای فرد یا گروه اشتباهی ارسال نکنند. همچنین واتساپ تغییر رنگ تصویر پس‌زمینه‌ی پیش‌فرض را امکان‌پذیر کرده است. همان‌طور که گفتیم، تنوع تصاویر پس‌زمینه هم افزایش یافته که برای این کار تصاویر مربوط به نقاط مختلف جهان استفاده شده و در دو آلبوم روشن و تیره قرار گرفته‌اند. در ادامه می‌توانید تیزر مربوط به این قابلیت‌های جدید را تماشا کنید.

همچنین حالا می‌توانید تصاویر موردنظر خود را در آلبوم روشن و تیره قرار دهید تا به صورت خودکار با توجه به روشن یا تیره بودن تم کلی گوشی، این تصاویر هم تغییر پیدا کنند. همچنین اگر اهل استفاده از استیکرهای واتساپ هستید، در نسخه‌ی جدید امکان جستجوی استیکرها با متن یا ایموجی امکان‌پذیر شده است. این مشخصه، خالقان استیکرها را تشویق می‌کند که برای استیکرهای خود متن و ایموجی در نظر بگیرند تا پیدا کردن آن‌ها راحت‌تر شود.

این قابلیت‌ها از امروز برای کاربران نسخه‌ی اندروید و iOS واتساپ ارائه می‌شود و احتمالا تا چند روز آینده تمام کاربران می‌توانند از این امکانات جدید بهره‌مند شوند.

منبع: Engadget

