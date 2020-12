گوگل از Community Feed در گوگل مپ رونمایی کرد

درحالی که این روزها اپلیکیشن‌های گوناگون یکی پس از دیگری از ویژگی استوری رونمایی می‌کنند، اما گوگل مپ با ویژگی Community Feed به‌روزرسانی متفاوتی را عرضه کرده است.

اپلیکیشن گوگل مپ (Google Maps) به جای افزودن حلقه های کوچک به بالای صفحه‌ی برنامه، بخش تازه‌های شهری خود را معرفی کرده است. گوگل این ویژگی تازه‌ی خود را به عنوان Community Feed یا به عبارتی خبرهای جامعه نامگذاری کرده است زیرا پست‌های مربوط به یک محدوده را دربر می‌گیرد و اطلاعات تازه‌ی محلی را ارائه می‌کند.

این بخش همانند هر خبرخوان دیگری به پایین و بالا جابه‌جا می‌شود تا پست‌های جدید راهنمایان محلی گوناگون نمایش داده شود و در صورت پسند، از گزینه‌ی لایک استفاده شود. این فید خبری در زبانه‌ی «کاوش» (Explore) گوگل مپ جای گرفته است تا دسترسی و یافتن تازه‌ترین خبرها، به‌روزرسانی‌ها و توصیه‌های راهنمایان محلی (Local Guides) آسان‌تر باشد.

بدین ترتیب پست‌هایی که صاحبان کسب‌وکارها با استفاده از سرویس کسب‌وکار گوگل (Business) برای مکان خود ارائه داده‌اند، قابل دسترسی است. به‌روزرسانی‌های کسب‌وکارها پیش از این هم فعال بود اما برای دیدن آن‌ها کاربران حتما باید بخش اطلاعات هر کسب‌وکار را در نقشه‌ی گوگل باز می‌کردند. این پست‌ها می‌تواند شامل به‌روزرسانی‌های خدمات، تازه‌های منوی رستوران‌ها یا تخفیف‌ها باشد. گفتنی است با توجه به تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گوگل نمی‌تواند سرویس‌های مرتبط با کسب‌وکار را به ایران ارائه کند.

به گفته‌ی گوگل وجود این خبرخوان محلی باعث می‌شود نظرات کاربران درباره‌ی جاهای گوناگون یا به‌روزرسانی‌های کاربران بازدید بیشتری داشته باشد. طبق نتایج به‌دست آمده در مرحله‌ی آزمایشی این ویژگی، پست‌های کسب‌وکارها در این بخش بیش از دو برابر بازدید نسبت به قبل به خود اختصاص می‌دهند.

رنگ‌های تازه در گوگل مپ اطلاعات دقیق‌تری از زمین ارائه می‌دهد

علاوه بر پست‌های کسب‌وکارها، در فید خبری گوگل مپ محتوای ارسال شده توسط افرادی که کاربران دنبال می‌کنند، و همچنین بررسی‌های تازه‌ی راهنماهای محلی درباره‌ی مکان‌هایی که تجربه می‌کنند دیده می‌شود. گفتنی است برنامه‌ی راهنمایان محلی گوگل یک برنامه‌ی داوطلبانه متشکل از کاربران علاقه‌مندی است که تجربه‌ی شخصی خود را به صورت نظر و عکس‌هایی که خودشان تهیه می‌کنند روی نقشه قرار می‌دهند و به بهبود صحیح داده‌های نقشه کمک می‌کنند.

در فید خبری گوگل مپ همچنین برخی رسانه‌های برگزیده با گوگل همکاری می‌کنند. بسیاری از اطلاعات موجود در این بخش پیش از این هم از طریق قسمت‌های دیگر گوگل مپ دردسترس بود اما اکنون همه به صورت یکپارچه در Community Feed قرار دارد. این ویژگی شکل متمایزتری به زبانه‌ی کاوش گوگل مپ می‌دهد و با توجه به محبوبیت ویدیوهای کوتاه به سبک «تیک تاک» که توسط اینستاگرام و اسنپ‌چت هم استفاده می‌شود، می‌تواند گوگل را به سمت پست‌های ویدیویی در آینده سوق دهد.

گوگل امیدوار است که این تغییر باعث ترغیب کاربران بیشتری برای استفاده از اپلیکیشن گوگل مپ شود تا بدانند که در منطقه‌ی آن‌ها چه چیزی روی می‌دهد. چه یک پست جدید از کسب‌وکار باشد. این ویژگی می‌تواند هنگام رفتن به مناطق دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد، زیرا محتوای Community Feed براساس مکان زندگی یا مکان فعلی کاربر تعیین نمی‌شود، بلکه مواردی را در محدوده‌ای که کاربر روی نقشه آورده است نشان می‌دهد.

بخش مکان‌های «ذخیره شده» در گوگل مپ به‌روزرسانی شد

خبرخوان جدیدترین نسخه از به‌روزرسانی‌های ایجاد شده در گوگل مپ در جهت یک شبکه‌ی اجتماعی مانند فیس‌بوک است. در طول چند سال گذشته، گوگل ویژگی‌هایی گوناگونی را به این برنامه افزوده است که به کاربران امکان می‌دهد دقیقا مانند فیس‌بوک مشاغل را دنبال کنند و مستقیما در برنامه به آن‌ها پیام دهند. در همین حال، پروفایل مشاغل نیز به این برنامه افزوده شده است که کسب‌وکارها می‌توانند یک لوگو، یک عکس جلد و یک نام کوتاه برای خود انتخاب کنند. علاوه بر این بخش نمایه (پروفایل) و امکان فالو کردن کاربران هم در گوگل مپ راه‌اندازی شده است.

اگرچه هنوز همه‌ی کاربران بخش تازه‌ی خبرهای محلی یا Community Feed را نمی‌بینند و حتی هنوز برای نسخه‌ی فارسی اپلیکیشن کاربردی نیست، اما به گفته‌ی گوگل این ویژگی برای هر دو نسخه‌ی اندروید و iOS گوگل مپ به تدریج دردسترس همه قرار می‌گیرد.

عکس کاور: آیکون اپلیکیشن گوگل مپ در آیفون

Credit: Google/TechCrunch

منبع: TechCrunch

منبع متن: digikala