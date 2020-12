تلفن‌های همراه جدید اپل یعنی آیفون‌های ۱۲ از قابلیت برقراری تماس‌ تصویری با کیفیت ۱۰۸۰p با استفاده از FaceTime پشتیبانی می‌کنند. اپل که همواره به پشتیبانی قوی از مدل‌های قدیمی‌ آیفون مشهور است با منتشر کردن به‌روزرسانی iOS 14.2 برقراری تماس تصویری با استفاده از FaceTime و با کیفیت ۱۰۸۰p را هم به آیفون‌های قدیمی آورده است.

با وجود اینکه آیفون‌های معرفی شده در سال ۲۰۱۷ یعنی آیفون‌های ۸، ۸ پلاس، X و حتی آیفون SE 2020 در زمان برقراری تماس تصویری با استفاده از FaceTime دارای کیفیت ۷۲۰p بودند، اما با منتشر شدن این به‌روزرسانی از سیستم عامل iOS اکنون می‌توان از این آیفون‌ها برای برقراری تماس تصویری با کیفیت ۱۰۸۰p استفاده کرد.

البته باید بگوییم که با وجود اضافه شدن این قابلیت به آیفون‌های قدیمی اما آن‌ها هنوز تفاوت‌هایی را هم با آیفون‌های ۱۲ جدید دارند. از جمله‌ای این تفاوت‌ها می‌توان به انجام تماس تصویری با کیفیت ۱۰۸۰p با فناوری ارتباطی ۵G اشاره کرد.

البته باید به این موضوع هم اشاره کنیم که یا اپل اعتقاد داشته که نمی‌توان با استفاده از آیفون‌های دارای فناوری ۴G و سرعت این فناوری به برقراری تماس تصویری با کیفیت ۱۰۸۰p پرداخت یا که عدم قرار دادن این کیفیت در زمان برقراری تماس تصویری، سیاست این شرکت برای ایجاد تفاوت میان آیفون‌هاست!

با وجود اینکه اپل در آیفون‌های قدیمی‌تر از دوربین جلویی ۷ مگاپیکسلی استفاده کرده است، اما این شرکت تمامی آیفون‌های جدید به جز آیفون SE 2020 را با دوربین جلویی ۱۲ مگاپیکسلی عرضه می‌کند. به طور حتم اضافه شدن این کیفیت به آیفون‌های قدیمی بر روی کیفیت تماس‌های تصویری برقرار شده با این آیفون‌ها در FaceTime تأثیر خواهد گذاشت.

آیفون ۶ اس و آیفون SE از iOS 15 پشتیبانی نخواهند کرد

