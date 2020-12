در مورد جوان‌مرگی سرویس‌ها و محصولات گوگل مقالات زیادی نوشته شده است. از آنجایی که تعداد سرویس‌های نرم‌افزاری و محصولات سخت‌افزاری شکست‌خورده‌ی گوگل بسیار بالا است، احتمالا شما هم کاربر حداقل یکی از آن‌ها بوده‌اید.

اگرچه هدف برخی سایت‌ها صرفاً اطلاع‌رسانی در مورد محصولات شکست‌خورده‌ی گوگل است، اما کمتر کسی درباره‌ی دلایل گوگل برای انجام این کارها صحبت می‌کند. گوگل مانند مایکروسافت (که آن هم تعداد زیادی محصول و سرویس را کنار گذاشته) و همچنین اپل (که چنین کارهایی را انجام داده)، می‌خواهد به‌عنوان یک شرکت «دوست‌داشتنی» به نظر برسد.

اگر نسبت به یک شرکت خاص حس خوبی نداشته باشید، دیگر از محصولات آن استفاده نمی‌کنید. به همین خاطر این کمپانی مطمئناً برای جوان‌مرگی تمام محصولات و سرویس‌های خود دلایل منطقی زیادی دارد. به زبان ساده، تعداد محصولات گوگل بسیار زیاد است و این شرکت قبل از اینکه ضرر مالی آن‌ها به حد بحرانی برسد، محصولات موردنظر را بازنشسته می‌کند.

نکته‌ی اصلی همین است؛ اگرچه دلایل مختلفی برای بازنشسته کردن پروژه‌ها و سرویس‌های گوگل وجود دارد، اما در نهایت مهم‌ترین دلیل موضوع کسب درآمد است. کمپانی گوگل یک موسسه‌ی خیریه نیست و اصلی‌ترین هدف آن، افزایش درآمد و بالا بردن قیمت سهام است. اگرچه سال‌ها قبل گوگل بر اساس یک ایده‌ی جذاب در یک گاراژ خانه متولد شد، اما حالا یکی از بزرگ‌ترین و با ارزش‌ترین شرکت‌های دنیا محسوب می‌شود. مدیران این شرکت هم می‌خواهند همین رویه را ادامه دهند.

مشکل مقیاس

از آنجایی که گوگل یک شرکت غول‌پیکر است و تمام افراد نمی‌توانند کنار دیگر کار کنند، پس همه چیز به تیم‌های کوچک‌تر و قابل مدیریت تقسیم شده است. این گروه‌ها هر کدام دارای یک هدف اصلی هستند و گاهی اوقات تمرکز آن‌ها تغییر می‌کند یا با بخش مادر ادغام می‌شود. به عنوان مثال می‌توانیم به سرویس «اینباکس» (Inbox) اشاره کنیم. کاربران زیادی طرفدار پروپاقرص این سرویس بودند اما حالا دیگر وجود ندارد و کاربران باید از ابزارهای دیگری برای مدیریت ایمیل‌های خود استفاده کنند.

اگرچه این محصول به‌عنوان یک اپلیکیشن مستقل جوان‌مرگ شده است، اما ایده‌ی اصلی آن در نسخه‌های وب، اندروید و iOS جیمیل قرار دارد. به طور خلاصه، ویژگی‌هایی که به نظر گوگل نقطه‌ی قوت اپلیکیشن موردنظر بوده‌اند، به سرویس جیمیل راه پیدا کرده است.

همین موضوع برای دیگر اپلیکیشن‌های شکست‌خورده‌ی گوگل صدق می‌کند. همچنین می‌توانیم به اپلیکیشن Google News اشاره کنیم که کماکان خبرهای موردنظرتان را ارائه می‌دهد اما به لطف بهره‌گیری از قابلیت‌های سرویس‌های دیگر که کنار گذاشته شده‌اند، این اطلاعات به طور متفاوتی در دسترس شما قرار می‌گیرند. روی هم رفته گوگل زمان زیادی را صرف آزمایش و تلاش برای پیدا کردن راهی می‌کند تا آنچه را که می‌خواهیم به بهترین شکل ممکن ارائه دهد و همچنین تبلیغات را به شکل بسیار مؤثر در معرض دید ما قرار دهد.

برخی از این پروژه‌ها شکست می‌خورند (مانند گوگل پلاس) و برخی دیگر مانند گوگل Fi (که قبلا پروژه‌ی Fi نام داشت) و همچنین گوگل اسیستنت به پروژه‌های بسیار موفقی تبدیل می‌شوند. در این میان باید بگوییم که افراد زیادی علاقه‌ی چندانی به تغییر ندارند و به همین خاطر می‌خواهند همواره به سرویس‌ها و محصولات موردعلاقه‌ی خود دسترسی داشته باشند. در نتیجه تصمیم گوگل برای کنار گذاشتن این پروژه‌ها، معمولا با واکنش‌های منفی گسترده‌ای روبرو می‌شود.

گوگل چگونه نوآوری می‌کند

این محصولات و سرویس‌های جوان‌مرگ شده، اثر جانبی نوآوری گوگل محسوب می‌شوند. گوگل معمولا با سرعت زیادی حرکت می‌کند تا به شیوه‌ای خاص رقابت کند، سپس بعد از آغاز پروژه، سؤالاتی مانند نحوه‌ی انجام بهتر کارهای موردنظر را مطرح می‌کند. گوگل برای تقریباً تمام محصولات و سرویس‌های خود باید با شرکت‌هایی مانند اپل، آمازون، فیسبوک و مایکروسافت رقابت کند. به همین خاطر نمی‌تواند با صبر و حوصله حرکت کند و قبل از ارائه‌ی پروژه قادر به اتخاذ تصمیم نهایی نیست. روی هم رفته، گوگل با سرعت زیادی ایده‌های مختلف را آزمایش می‌کند تا ببیند کدام‌یک از آن‌ها به موفقیت می‌رسند.

در این زمینه می‌توانیم به سرویس Google Pay اشاره کنیم. در زمینه‌ی سرویس‌های پرداخت آنلاین، اپل و آمازون به موفقیت‌های زیادی رسیده‌اند و گوگل به دلیل اینکه به سرعت وارد این حوزه نشد، از رقابت عقب ماند. یکی دیگر از ایده‌های موفق گوگل، سرویس پرداخت Tez بود که فقط برای بازار هند ارائه شد و حالا این سرویس در Google Pay ادغام شده است.

پروژه‌ی Google Tez به موفقیت رسید اما این شرکت همچنین برای بازنشسته کردن محصولاتی که امیدی برای موفقیت آن‌ها ندارد، سریع عمل می‌کند. باید خاطرنشان کنیم نام بیشتر این سرویس‌ها و محصولات به گوشتان نخورده زیرا بیشتر این موارد مختص کاربران خاص و سازمان‌ها بوده‌اند. روی هم رفته، اگر محصولی درآمد کسب نکند و هیچ راهی برای سودآور کردن آن وجود نداشته باشد، گوگل آن را کنار می‌گذارد.

در زمینه‌ی رویکرد گوگل در قبال محصولات خود، می‌توانیم به اپلیکیشن Google Chat هم اشاره کنیم که از ویژگی‌های مختلف سرویس‌های گوناگون این شرکت بهره می‌برد. آیا این محصول به موفقیت می‌رسد؟ حتی گوگل هم جواب این سؤال را نمی‌داند. مدیران این شرکت فقط می‌دانند که باید به تلاش خود ادامه دهند تا فرمول درست را پیدا کنند؛ فارغ از اینکه چنین کاری چقدر طول می‌کشد یا چه تعداد اپلیکیشن قرار است خلق شوند.

گوگل در آینده چه محصولاتی را بازنشسته می‌کند؟

کاربران محصولات گوگل، همواره باید احتمال کنار گذاشتن آن‌ها را مدنظر قرار دهند. مثلاً پنج سال از آغاز پروژه‌ی گوشی‌های پیکسل می‌گذرد و با وجود اینکه بسیاری از آن‌ها گوشی‌های بسیار خوبی محسوب می‌شوند، اما درآمد چندانی برای گوگل کسب نمی‌کنند. آیا گوگل ساخت گوشی‌های هوشمند را متوقف می‌کند؟ اگرچه در آینده‌ی نزدیک چنین کاری بعید به نظر می‌رسد، اما غیرممکن هم نیست.

درباره‌ی آینده‌ی سرویس «استیدیا» (Stadia) چه می‌توان گفت؟ از حدود یک سال پیش که این سرویس گیمینگ راه‌اندازی شده، این شرکت مشغول مذاکره با سازندگان بازی‌های پرطرفدار بوده است تا بتواند تعداد بیشتری از این عناوین را وارد سرویس خود کند. اما هنوز هم این شک و تردید وجود دارد که برخلاف ایکس‌باکس و پلی استیشن، گوگل می‌تواند در هر لحظه‌ای که خواست این پروژه را راهی قبرستان کند.

برخی توسعه‌دهندگان بازی‌ها می‌گویند که آن‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری زیاد بر روی استیدیا محتاط هستند؛ نه فقط به این دلیل که هنوز کاربران زیادی در این سرویس حضور ندارند، بلکه به این دلیل که گوگل نشان داده هیچ مشکلی با کنار گذاشتن پروژه‌های ناموفق خود ندارد و این یعنی تلاش‌های آن‌ها بی‌ثمر می‌شود. همچنین برخی از کاربرانی که نسبت به سرویس‌های گوگل چنین احساسی را دارند، تصمیم گرفته‌اند به طور کلی از استیدیا استفاده نکنند.

مدتی قبل هم گوگل گجت‌های Nest Secure را بازنشسته کرد که برای افزایش امنیت خانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تصمیم گوگل با اعتراض هزاران نفر مواجه شده زیرا می‌گویند حالا گجت‌های گران‌قیمتی روی دست آن‌ها مانده که تا مدتی دیگر پشتیبانی از آن‌ها متوقف خواهد شد. همچنین با کنار گذاشتن سرویس Google Play Music، سرویس YouTube Muisc جایگزین آن شده که البته هنوز بسیاری از ویژگی‌های Play Music به سرویس جدید منتقل نشده است.

همان‌طور که گفتیم، گوگل هیچ‌وقت قرار نیست کشتن محصولات خود را کنار بگذارد و معلوم نیست کدام محصول قربانی بعدی خواهد بود. به غیر از محصولات اصلی این شرکت مانند موتور جستجو، بخش تبلیغات و جیمیل که اهمیت زیادی برای گوگل دارند، احتمال قربانی شدن دیگر سرویس‌ها و محصولات این شرکت وجود دارد.

بزرگ‌ترین پروژه‌های شکست‌خورده در تاریخ گوگل

