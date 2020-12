سامسونگ به‌تازگی دستیار صوتی هوشمند خود یعنی بیکسبی را با قابلیت‌های جدیدی که طبق خواسته‌ی کاربران نیز بود بروزرسانی کرد.

اگر از گوشی‌های سامسونگ استفاده می‌کنید، احتمالا با بیکسبی آشنایی دارید. دستیار صوتی هوشمند سامسونگ که برای رقابت با دستیارهای صوتی قدرتمندی نظیر گوگل اسیستنت و سیری طراحی شده اما خب فعلا به نظر می‌رسد رقیب خوبی برای آن‌ها نباشد.

با این حال سامسونگ با بروزرسانی‌های گوناگون و افزودن قابلیت‌های جدید به بیکسبی سعی داشته آن را به دستیار هوشمند اول گوشی‌های خود تبدیل کند و تا حدودی هم در این مسیر موفق بود. اگرچه در ابتدا کاربران تمایل زیادی به بیکسبی نشان ندادند اما به مرور زمان درخواست‌های خود را جهت بهبود وضعیت این دستیار صوتی به سامسونگ عرضه کردند تا بتوانند به شکل بهتری از آن استفاده کنند.

در نتیجه‌ی این درخواست‌ها، سامسونگ نیز بیکسبی را بروزرسانی کرد تا هم نزدیک به خواسته‌ی کاربران باشد و هم شکل و شمایل یکپارچه‌ای با رابط کاربری One UI داشته باشد. غول کره‌ای در وب‌سایت خود، از تغییرات گسترده‌ای که به بیکسبی اضافه شده خبر داد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به تغییر منوی این برنامه با توجه به حالت نمایشگر (افقی – عمودی)، اجرای سریع‌تر و بهتر فرامین و همچنین اضافه شدن حالت تیره و روشن برای خوانایی بهتر اشاره کرد.

آموزش غیرفعال کردن بیکسبی در گوشی‌های سامسونگ

یکی دیگر از قابلیت‌های خوب بیکسبی، ساده‌تر شدن محیط کاربری است. بدین ترتیب وقتی آن را فرا می‌خوانید، تمام صفحه را اشغال نمی‌کند. همچنین حتی حین تماشای ویدیو و وب‌گردی نیز می‌توانید بدون مشکل از آن استفاده کنید. اکنون بیکسبی به پایین‌ترین بخش صفحه منتقل شده و کاربر برای اجرای فرامین مجبور به بستن برنامه‌های در حال اجرا نخواهد بود.

بیکسبی همچنین هوشمندتر شده و فرامین مختلف و بهتری را بر اساس الگوی مصرفی کاربر به وی پیشنهاد می‌دهد. جالب اینجاست که اکنون می‌توانید فرامین صوتی پراستفاده‌ای که کاربران دیگر گوشی‌های سامسونگ از آن‌ها استفاده می‌کنند را به عنوان گزینه‌ی پیشنهادی مشاهده کنید. علاوه بر این‌ها، اکنون در حالت سامسونگ دکس نیز می‌توانید از بیکسبی استفاده کنید و این یعنی تجربه‌ی کار با این دستیار صوتی هوشمند در صفحه‌ی بزرگ‌تر نیز در دسترس است.

برای بروزرسانی بیکسبی و دریافت تمام این قابلیت‌ها، مراحل زیر را دنبال کنید.

با فشردن کلید مخصوص بیکسبی (در برخی گوشی‌های سامسونگ) و یا نگه داشتن کلید پاور، آن را فرا بخوانید.

به سمت بالا سوایپ کنید تا صفحه‌ی اصلی این دستیار صوتی باز شود.

با لمس منوی همبرگری گوشه‌ی صفحه (سه خط روی هم)، گزینه‌هایی به نمایش در می‌آیند که باید از بین آن‌ها، Bixby settings یا همان تنظیمات بیکسبی را انتخاب کنید.

در بین منوی ظاهر شده، گزینه‌ی About Bixby Voice را انتخاب کرده و در نهایت روی کلمه‌ی Update کلیک کنید تا فرایند بروزرسانی انجام شود.

