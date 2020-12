تا رونمایی از سیستم‌عامل iOS 15 مدت زمان زیادی باقی مانده اما با این حال اخبار و شایعاتی در رابطه با آن منتشر شده که خب طبیعی است چون طی سال‌های اخیر، مدت‌ها قبل از معرفی یک محصول یا سیستم‌عامل در رابطه با قابلیت‌های آن خبرهای مختلفی می‌شونیم. iOS 15 نیز از این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا تصمیم گرفتیم نگاهی داشته باشیم به قابلیت‌های احتمالی و البته آنچه که انتظار داریم از سیستم‌عامل جدید اپل شاهد باشیم.

سیستم‌عامل iOS یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت اپل در فروش آیفون‌ها به حساب می‌آید. چرا که هم از لحاظ سرعت و هم از لحاظ امکانات و کیفیت، یک سیستم‌عامل کاملا غنی و به بلوغ رسیده است. البته اپل تا عرضه‌ی نسخه‌ی سیزدهم iOS از لحاظ یک سری قابلیت‌های کلیدی و مهم پشت سر اندروید قرار داشت اما iOS 14 این فاصله را به حداقل رساند و اکنون می‌توان گفت چیز زیادی وجود ندارد که کاربران گوشی‌های اپل (به نسبت اندرویدی‌ها) به آن نیاز جدی داشته باشند.

با این حال همیشه برای بهتر شدن فضای کافی وجود دارد منتها نباید انتظار داشته باشیم iOS 15 تفاوت چشم‌گیری با نسخه‌ی کنونی داشته باشد. چرا که به نظر می‌رسد اپل هرآنچه که در توان داشت برای بهبود نسخه‌ی ۱۴ صرف کرد تا یکی از بهترین سیستم‌عامل‌های این شرکت را شاهد باشیم. با این حال همانطور که گفته شد، همیشه فضا برای بهتر شدن وجود دارد و قطعا iOS 14 هم بدون مشکل نیست.

در همین راستا تصمیم گرفتیم به انتظارات خود از نسخه‌ی بعدی سیستم‌عامل اپل یعنی iOS 15 بپردازیم تا ببینیم چه تغییرات مهم دیگری را باید در بخش نرم‌افزاری گوشی‌های اپل شاهد باشیم. البته در ابتدا می‌پردازیم به خبرها و شایعات اخیر پیرامون این سیستم‌عامل. این مقاله با انتشار خبرهای بیشتر پیرامون iOS 15 بروزرسانی خواهد شد.

تاریخ انتشار iOS 15

اپل معمولا سیستم‌عامل جدید خود را در ماه سپتامبر رونمایی می‌کند. البته طی سال‌های اخیر شاهد این بودیم که رونمایی از سیستم‌عامل جدید با معرفی آیفون‌ها همزمان می‌شد. اما خب امسال رونمایی از آیفون‌ها در همان تاریخ همیشگی اتفاق نیفتاد و با یک ماه تاخیر، در ماه اکتبر شاهد آیفون ۱۲ و برادران بزرگ‌ترش بودیم. با این حال iOS 14 در همان تاریخ همیشگی خود و در ماه سپتامبر معرفی شد. بنابراین می‌توانیم با کمی قطعیت بگوییم iOS 15 نیز در همان ماه سپتامبر رونمایی خواهد شد. اما اینکه در چه روزی شاهد این اتفاق خواهیم بود مشخص نیست.

اما این تاریخ برای نسخه‌ی نهایی سیستم‌عامل یاد شده است. یعنی همان نسخه‌ی رسمی که برای گوشی‌های این شرکت عرضه می‌شود. در واقع نسخه‌ی اولیه‌ی iOS معمولا در ماه ژوئن و در طول کنفرانس توسعه‌دهندگان اپل رونمایی می‌شود تا توسعه‌دهندگان با قابلیت‌ها و پتانسیل سیستم‌عامل جدید آشنا شوند و در نتیجه بتوانند برنامه‌های مورد نظر خود را برای آن طراحی کنند. (در رابطه با سیستم‌عامل iPadOS 15 نیز همین شرایط صدق می‌کند.)

معمولا کاربران اواخر ماه جولای (اوایل مرداد ماه) می‌توانند به نسخه‌ی بتای iOS دسترسی داشته باشند. البته این نکته را هم باید به خاطر بسپارید که نصب نسخه‌ی بتای هر سیستم‌عامل یعنی باید با باگ‌های ریز و درشت احتمالی نیز دست و پنجه نرم کنید تا زمانی که نسخه‌ی نهایی عرضه شود و این موضوع در رابطه با iOS نیز صدق می‌کند.

خبرها و شایعات اخیر پیرامون iOS 15

در حال حاضر خبر مهمی در رابطه با این سیستم‌عامل منتشر نشده جز یک خبر که مدعی شده بود iOS 15 برای گوشی‌های سری آیفون ۷ و بالاتر در دسترس خواهد بود. این یعنی بین گوشی‌هایی که iOS 14 را دریافت کردند، آیفون ۶S، آیفون S6 پلاس و آیفون SE (نسخه‌ی اولیه) به سیستم‌عامل جدید پشتیبانی نخواهند شد که کاملا مورد انتظار بود چون آیفون ۶S با iOS 9 راهی بازار شده بود و طبق سیاست اپل، ۵ سال بروزرسانی خود را کاملا دریافت کرد.

البته منبعی که چنین ادعایی را مطرح کرده بود، سابقه‌ی خیلی درخشانی در افشای اطلاعات درست ندارد اما با در نظر گرفتن شواهد و سیاستی که اپل در رابطه با بروزرسانی گوشی‌های خود دارد، به نظر می‌رسد ادعای این منبع، مورد انتظار و قابل باور است. بهرحال سری آیفون ۶ به اندازه‌ی کافی بروزرسانی دریافت کردند و بعید به نظر می‌رسد اپل باز هم این گوشی‌ها را پشتیبانی کند.

iOS 14.2 قابلیت FaceTime با کیفیت ۱۰۸۰P را به آیفون‌های ۸ به بعد اضافه کرد

از iOS 15 چه انتظاراتی داریم؟

اکنون اما می‌پردازیم به انتظاراتی که از سیستم‌عامل جدید اپل داریم. در این بخش شایعات و خبرها را کنار می‌گذاریم و تمرکزمان روی قابلیت‌ها و امکاناتی است که دوست داریم در iOS 15 ببینیم. همانطور که اشاره شد، iOS 14 سیستم‌عامل کامل و فوق‌العاده‌ای است که شاید اگر از کاربران اپل بپرسیم به چه قابلیت دیگری نیاز دارند نتوانند به راحتی به این پرسش پاسخ دهند. با این حال هنوز مواردی هست که بهتر است به شکل بهتری به نسبت نسخه‌ی ۱۴ در سیستم‌عامل جدید بکار بروند.

بروزرسانی تمام گوشی‌هایی که iOS 14 را دریافت کردند

اولین انتظاری که داریم، در واقع از اپل است و نه سیستم‌عامل آن. شرکت کوپرتینویی معمولا گوشی‌های خود را تا مدت زمان بسیار طولانی بروزرسانی می‌کند. طوری که وقتی پشتیبانی از یک گوشی آیفون به اتمام می‌رسد، هیچ کاربری نمی‌تواند به اپل خرده بگیرد. با این حال هنوز هستند بسیاری از کاربرانی که تمایل دارند این بروزرسانی‌ها بیشتر از ۵ سال دوام داشته باشد.

این یعنی دوست داریم گوشی‌های سری آیفون ۶S و آیفون SE (نسخه‌ی اولیه) که در لیست توقف پشتیبانی اپل قرار دارند نیز بروزرسانی یاد شده را دریافت کنند. البته کمی بعید به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد اما بعد از مدت‌ها، یک سورپرایز در این بخش (مدت بروزرسانی) می‌تواند خبر بسیار خوبی برای کاربران و علاقه‌مندان به اپل باشد. هرچند اگر این اتفاق رخ ندهد، باز هم اعتراضی به اپل وارد نیست.

دستیار صوتی هوشمندتر

سیری با هر بروزرسانی سیستم‌عامل بهتر و بهتر می‌شود و قابلیت‌های بسیار زیادی را دریافت می‌کند. در حال حاضر سیری یک دستیار صوتی بسیار قدرتمند به حساب می‌آید اما در مقایسه با بهترین دستیار صوتی جهان یعنی گوگل اسیستنت، فاصله‌ی نسبتا محسوسی دارد. پیشرفتی که انتظار داریم از سیری ببینیم، درک بهتر فرامین کاربران و پاسخ‌های درست و کاربردی به پرسش‌هاست. در واقع بهتر است بگوییم انتظار داریم سیری کمتر به جست‌و‌جو در اینترنت برای پاسخ به پرسش‌ها وابسته باشد و در عوض تعامل گفتاری بیشتری با کاربران داشته باشد.

پشتیبانی نقشه‌ی اپل از کشورهای بیشتر

نقشه‌ی اپل (Apple Maps) به نسبت نسخه‌های قبل پیشرفت بسیار خوب و محسوسی داشته. یکی از عوامل بهبود این نقشه هم اضافه شدن مسیریابی در حالت دوچرخه‌سواری است. این قابلیت هیجان‌انگیز حتی با نمایش پستی و بلندی‌های مسیر، به کاربر کمک می‌کند تا بهترین مسیر ممکن را برای دوچرخه‌سواری انتخاب کند. قابلیت بعدی هم راهنماست (Guides) و مناطق زیبا و جالبی را به کاربر پیشنهاد می‌کند.

با این حال این قابلیت‌‌ها در هر کشوری در دسترس نیست و مختص به مناطقی خاص است. در حالی که گوشی‌های اپل تقریبا در تمام نقاط جهان به فروش می‌رسند و این یعنی نقشه‌ی اپل برای همه‌ی کاربران، همان نقشه‌ی عالی و پرکاربرد نیست. بنابراین انتظار داریم اپل در نسخه‌ی بعدی سیستم‌عامل خود، مناطق تحت پوشش این قابلیت‌ها را بیشتر توسعه دهد تا حداقل کاربران نیمی از مناطقی که آیفون‌ها در آن‌جا در دسترس قرار دارند، بتوانند از آن استفاده کنند.

اندروید بهتر است یا iOS؛ تنوع بالا در مقابل به‌روزرسانی طولانی

اضافه شدن لیست علاقه‌مندی‌ها به اپ استور

لیست علاقه‌مندی‌ها یا همان Wish List یکی از بهترین قابلیت‌های یک فروشگاه است. چرا که کاربران می‌توانند برنامه‌های دلخواه خود را در آنجا ذخیره کرده و هر زمان که شرایط نصب آن‌ها فراهم شد، به نصب آن‌ها بپردازند. این قابلیت خصوصا برای برنامه‌های پولی بسیار مناسب است. چرا که در برخی موارد کاربر نمی‌خواهد پولی برای برنامه بپردازد اما از طرفی نمی‌خواهد آن را فراموش کند.

این لیست قبلا در اپ استور در دسترس قرار داشت اما مشخص نیست چرا اپل آن را سال‌ها پیش حذف کرد. بنابراین یکی دیگر از انتظارات ما از iOS 15 این است که قابلیتی ساده نظیر لیست علاقه‌مندی‌ها را به اپ استور برگرداند.

پشتیبانی از زبان‌های بیشتر در برنامه‌ی Translate

در iOS 14، اپلیکیشن جدیدی تحت عنوان Translate یا ترجمه اضافه شده تا کاربران بتوانند به راحتی متون را به زبان‌های دیگر ترجمه کنند. با این حال زمانی که از این اپلیکیشن رونمایی شد، تنها ۱۲ زبان برای ترجمه در دسترس قرار داشت که بسیار کمتر از اپلیکیشن مترجم گوگل (گوگل ترنسلیت) و دیگر اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های مشابه است.

البته از آن جایی که این قابلیت در ابتدای مسیر قرار دارد، انتظار نداریم در همان یکی دو سال ابتدایی تمام زبان‌ها در آن پشتیبانی شوند اما منطقی است اگر بخواهیم تعداد این زبان‌ها سال بعد حداقل دو برابر شود. چون اکنون ابزارهای مختلفی برای پیشرفت سریع‌تر در بخش‌های ابتدایی نظیر ترجمه‌ی متون وجود دارد و به نظر می‌رسد آنقدرها سخت نباشد که اپل بخواهد زبان‌های دیگری را به اپلیکیشن مترجم خود اضافه کند. به نظر می‌رسد این شرکت در حال کار روی این موضوع باشد چون به خوبی می‌داند برای رقابت با بهترین‌های موجود، برنامه‌ای در این سطح اصلا مناسب نیست.

اینطور که به نظر می‌رسد، انتظاراتی که از اپل داریم، حداقل تا اینجای کار آنقدر زیاد و غیر ممکن نیستند و تحقق آن‌ها کار سختی نخواهد بود. البته می‌دانیم این شرکت قابلیت‌های جذابی را به سیستم‌عامل iOS 15 اضافه خواهد کرد اما فعلا خبر زیادی در این رابطه منتشر نشده.

اگر از کاربران گوشی‌های اپل هستید و از iOS 14 استفاده می‌کنید، فکر می‌کنید چه قابلیت‌های دیگری باید به نسخه‌ی بعدی این سیستم‌عامل محبوب اضافه شود؟

اندروید ۱۱ در مقابل iOS 14؛ سیستم عامل موبایل برتر ۲۰۲۰ کدام است؟

منبع: TechRadar

