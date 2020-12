طراحی نمادهای اختصاصی گوگل مپ برای نقاط مهم گردشگری به ایران رسید

به نوشته‌ی اندروید پلیس، گوگل مپ (Google Maps) یکی از ابزارهای کاربردی برای سفر است که به گردشگران کمک می‌کند هنگام بازدید از یک منطقه به مهم‌ترین نقاط دیدنی آن سر بزنند. اما این نقاط گردشگری مهم گاهی در میان انبوه مکان‌هایی که روی نقشه دیده می‌شود، از دید کاربران پنهان می‌ماند.

طراحی نمادهای نقاط گردشگری که گوگل از سال گذشته به‌تدریج روی نقشه‌ی گوگل قرار گرفته‌اند، اکنون به ایران رسیده است و برخی نقاط گردشگری مهم تهران روی نقشه دارای نماد (icon) ویژه‌ای شده‌اند.

گوگل راهکارهای گوناگونی را برای بهبود این شرایط ارائه داده است. ازجمله هنگام کاوش یک منطقه روی نقشه، بخشی با عنوان «مکان‌های نمادین» (Iconic Places) به معرفی شناخته‌شده‌ترین نقاط گردشگری می‌پردازد. این شرکت هم‌چنین برای بسیاری از نقاط مهم دیدنی، توضیحات ویژه‌ای را در نقشه و بخش «درباره» (About) آن‌ها نشان می‌دهد.

اما طبق اعلام Justinobeirne از اواخر سال گذشته گوگل ویژگی تازه‌ای را هم به نقشه آورده است که باعث می‌شود نقاط مهم و دیدنی شهرها به صورت شاخص‌تری در گوگل مپ دیده شوند. این نشان‌ها در حقیقت یک طرح گرافیکی از شکل واقعی جاذبه‌ی گردشگری است که توسط گوگل طراحی شده است.

طراحی این نمادهای ویژه‌ی نقاط گردشگری در گوگل مپ از زمانی آغاز در سال گذشته به‌تدریج برای شهرهای گوناگونی در جهان انجام گرفته و از هفته‌های گذشته به ایران هم رسیده است. این نمادها هم‌اکنون نقاطی ازجمله مجموعه‌ی میراث جهانی «کاخ گلستان»، «برج آزادی» و «برج میلاد» را دربر می‌گیرد و احتمالا در آینده شاهد نقاط گردشگری و شهرهای بیشتری با نمادهای اختصاصی روی نقشه‌ی گوگل باشیم. این نمادها درحالی به ایران می‌رسد که هنوز برای برخی دیگر از شناخته‌شده‌ترین نقاط جهان ازجمله «تاج محل» در هند دیده نمی‌شود.

به گفته‌ی گوگل این ویژگی موجب دسترسی بهتر کاربران به جاهای مهم گردشگری و دیدنی شهرها می‌شود. علاوه بر اینکه طراحی نمادهای ویژه گامی در جهت استفاده‌ی بهتر از ویژگی «نمای زنده» (Live View) گوگل مپ است که به کاربران امکان می‌دهد هنگام مسیریابی پیاده، از واقعیت افزوده‌ (AR) برای یافتن مقصد و دسترسی آسان‌تر به نقاط مورد نظر به‌ویژه مکان‌های معروف استفاده کنند. در حال حاضر با توجه به غیرفعال بودن حالت ناوبری (Navigation) گوگل مپ در ایران، امکان استفاده از ویژگی «نمای زنده» فراهم نیست.

نمادهای ویژه‌ی نقاط گردشگری که در ابتدا فقط برای اندروید فعال بود، پس از مدتی به iOS هم رسید و اکنون در نسخه‌ی وب گوگل مپ هم دردسترس قرار گرفته است. در ماه‌های اخیر گوگل تغییرات جزئی و کلی زیادی را در نقشه اعمال کرده است. ازجمله قابلیت فالو کردن کاربران را به نقشه آورد و رنگ‌بندی بستر کلی نقشه را دگرگون کرد تا با عوارض طبیعی و شهری سازگاری بیشتری داشته باشد. همچنین در هفته‌ی گذشته از ارائه‌ی تدریجی ویژگی Connected Photos در شهرهای گوناگون جهان خبر داد و از Community Feed رونمایی کرد.

عکس کاور: نمایی از نمادهای ویژه‌ی گردشگری برای نقاط گردشگری مهم تهران در گوگل مپ

Credit: Google/Digikala Mag

The post طراحی نمادهای اختصاصی گوگل مپ برای نقاط مهم گردشگری به ایران رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala