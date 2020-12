شاید برای بسیاری از کاربران پیش آمده باشد که بخواهند درون محیط بازی، به تسک منجر یا همان Task Manager دسترسی داشته باشند. وجود تسک منجر در بازی‌ها باعث می‌شود کاربر بتواند منابع سخت‌افزاری خود را کنترل کرده و میزان استفاده از آن‌ها را مشاهده کند. حتی در برخی مواقع کاربر می‌تواند بعد از یافتن برنامه یا مورد مشکوکی که باعث افزایش مصرف منابع سیستم می‌شود، آن را بدون نیاز به فشردن کلید‌های Alt + Tab ببندد. در این مطلب به شما عزیزان چگونگی دسترسی به تسک منجر در بازی‌ها یا هر برنامه‌ی دیگری را آموزش خواهیم داد.

مایکروسافت در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ از ویجت جدیدی تحت عنوان Resources برای ویندوز ۱۰ رونمایی کرد. همانطور که از نام آن پیداست، کاربر به کمک این ویجت می‌تواند منابع سیستم خود را زیر نظر داشته باشد. این قابلیت نیز مانند ابزارهای Xbox Game Bar، در هر کجای ویندوز قابل دسترسی است. حتی زمانی که در حال انجام بازی نیستید.

به خاطر داشته باشید اگر بخواهید از راه دیگری برای زیر نظر داشتن شدت مصرف منابع سخت‌افزاری استفاده کنید، پیشنهاد ما به شما نصب نرم‌افزار MSI AfterBurner است که به کاربر این امکان را می‌دهد از رم گرفته تا پردازنده و گرافیک و حتی سرعت فن را مشاهده کنند. اما اگر به هر دلیلی موفق به انجام این کار نشدید، نگران نباشید. چون ویندوز ۱۰ از ابزاری داخلی جهت این کار بهره می‌برد که در ادامه به آموزش فعال کردن آن می‌پردازیم.

آموزش دسترسی به تسک منجر ویندوز ۱۰ در بازی‌ها

برای فعال کردن این قابلیت، ابتدا کلید‌های ترکیبی ویندوز + G را فشار دهید تا محیط برنامه‌ی Xbox Game Bar باز شود.

شما عزیزان می‌توانید حتی در حین انجام بازی نیز از این کلید ترکیبی برای نمایش Xbox Game Bar استفاده کنید.

در بالاترین قسمت صفحه‌ی ظاهر شده، مطابق تصویر زیر، روی منوی همبرگری کلیک کنید.

در بین گزینه‌های نمایش داده شده، Resources را انتخاب کنید تا ویجت مربوطه روی صفحه به نمایش در بیاید.

نکته: اگر بعد از فشردن کلید‌های ویندوز + G موفق به مشاهده‌ی صفحه‌ی Xbox Game Bar نشدید، احتمالا آن را در تنظیمات ویندوز غیرفعال کرده‌اید. چون این قابلیت به صورت پیش‌فرض فعال است. برای فعال کردن آن، به تنظیمات ویندوز رفته (با فشردن کلید‌های ترکیبی ویندوز + I) و بعد از ورود به بخش Gaming، از فعال بودن گزینه‌ی Game Bar اطمینان حاصل کنید. همچنین در این بخش می‌توانید کلید میانبر دیگری را برای دسترسی به منوی Xbox Game Bar تعریف کنید.



بعد از انجام مراحل بالا، می‌بینید که منوی کوچکی مطابق شکل زیر برایتان به نمایش در می‌آید که در آن، شدت استفاده‌ی برنامه‌ها یا بازی‌های در حال اجرا از منابع سیستم به نمایش در می‌آید. به صورت پیش‌فرض، صرفا به شکل توصیفی می‌توانید به مشاهده‌ی وضعیت سیستم بپردازید؛ مثلا اینکه بدانید فشار یک برنامه یا بازی خاص روی سیستم زیاد (High Impact) متوسط (Medium Impact) یا کم (Low Impact) است.

اگر در حال انجام یک بازی هستید و ناگهان مشکلی از بابت افت فریم یا مواردی از این دست دارید که به بازی مربوط نمی‌شود، این احتمال وجود دارد که برنامه‌ای در پس زمینه‌ی کامپیوتر منابع شما را مشغول کرده باشد. بدین ترتیب می‌توانید آن برنامه را بسته تا ظرفیت سیستم کمی آزاد شود. البته به خاطر داشته باشید برخی از برنامه‌ها یا فعالیت‌ها مربوط به سیستم است و نباید آن‌ها را ببندید.

برای مشاهده‌ی موارد بیشتر، روی عبارت Show More کلیک کنید تا اطلاعات کامل‌تری برایتان به نمایش در بیاید. در این بخش می‌توانید ببینید چه برنامه‌هایی تا چه اندازه از پردازنده، رم، گرافیک و هارد دیسک استفاده می‌کنند. همچنین با کلیک روی هر گزینه (CPU ،GPU ،RAM و DISK) می‌توانید به ترتیب، برنامه‌ای که بیشترین استفاده را از منابع مورد نظر دارد تا برنامه‌ای با کمترین میزان استفاده را مشاهده کنید. با کلیک روی علامت X در سمت راست هم در واقع همان کاری را انجام خواهید داد که با زدن کلیک راست و انتخاب گزینه‌ی End Task در محیط تسک منجر انجام می‌دهید؛ یعنی می‌توانید برنامه را به طور کامل حتی حین انجام بازی ببندید.

حال با کلیک کردن روی هر قسمت ویندوز، این پنجره به همراه منوی Xbox Game Bar غیب می‌شود. برای اینکه آن را در هر نقطه‌ای که می‌خواهید پین کنید، کافی است بعد از فشردن کلید‌های ترکیبی ویندوز + G، کلیک روی منوی همبرگری و انتخاب گزینه‌ی Resources، منوی باز شده را به هر نقطه که می‌خواهید هدایت کرده و سپس روی علامت پین کلیک کنید تا در همان نقطه ثابت بماند.

به خاطر داشته باشید بعد از پین شدن، با کلیک روی فضای خالی صفحه، منوی Game Bar بسته شده و تسک منجر در همان نقطه به صورت پین شده باقی می‌ماند و دیگر نمی‌توانید آن را حرکت دهید تا اینکه مجددا Game Bar را باز کرده و با آنپین کردن تسک منجر آن را به نقطه‌ی دلخواه حرکت دهید. در حالت پین، دسترسی به تسک منجر در بازی‌ها تحت هیچ شرایطی قطع نمی‌شود.

برای شفاف سازی پس زمینه‌ی تسک منجر در بازی‌ها و همچنین تغییر رنگ نمایش اعداد و ارقام، می‌توانید مطابق تصویر بالا روی گزینه‌ی مربوط به تنظیمات کلیک کرده و محیط این ابزار را طبق آنچه که در نظر دارید شخصی‌سازی کنید. علاوه بر این، می‌توانید برای نمایش میزان استفاده از منابع سخت‌افزاری سیستم، از گزینه‌ی Performance که آن هم مانند Resources قابلیت پین شدن و نمایش در بازی‌ها را دارد استفاده کنید.

لازم به ذکر است برای فعال کردن این قابلیت هم باید همان مسیر مشابه بالا را تکرار کنید، با این تفاوت که اینبار به جای کلیک روی Resources، عبارت Performance را انتخاب کنید.

منبع: How-To Geek

