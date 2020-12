کاربرانی که نسخه‌ی جدید سیستم عامل iOS یعنی iOS 14.2 را بر روی آیفون خود نصب کرده‌اند در سایت‌هایی مانند فروم توسعه‌دهندگان اپل و Reddit مدعی شده‌اند که این نسخه از سیستم عامل iOS باعث مصرف شدید باتری آن‌ها شده است.

این کاربران اعلام کرده‌اند که بعد از نصب این نسخه‌ مصرف باتری در آیفون آن‌ها افزایش یافته است و همچنین مدت زمان بیشتری طول می‌کشد که آیفون‌ آن‌ها شارژ شود. برخی از این کاربران حتی گفته‌اند که آیفون آن‌ها در کمتر از نیم ساعت بیشتر از %۵۰ شارژ باتری خود را از دست می‌دهد و در زمان استفاده‌ی عادی در هر دقیقه %۵ از میزان شارژ باتری کم می‌شود.

به نظر می‌رسد که با یک مشکل نرم افزاری در این نسخه از سیستم عامل iOS طرف هستیم چون بسیاری از کاربران گفته‌اند که قبل از خالی شدن ناگهانی باتری میزان شارژ موجود در باتری مدت زمان زیادی را در درصد بالایی می‌ماند. همچنین برخی از افراد گفته‌اند که ریستارت کردن آیفون باعث می‌شود که میزان شارژ موجود در باتری افزایش پیدا کند.

به نظر می‌رسد که کاربرانی که دارای آیفون‌های قدیمی‌تر هستند بیشتر این مشکل را تجربه کرده‌اند. کاربرانی که این مشکل را گزارش‌ کرده‌اند دارای آیفون‌هایی مانند آیفون XS، آیفون ۷، آیفون ۶S و اولین نسل از آیفون SE بوده‌اند. علاوه‌بر این، برخی از کاربران این مشکل را بر روی آیپد پرو ۲۰۱۸ بعد از نصب سیستم عامل iPadOS 14.2 گزارش کرده‌اند.

آیفون ۶ اس و آیفون SE از iOS 15 پشتیبانی نخواهند کرد

اپل دو هفته بعد از منتشر کردن سیستم عامل iOS 14.1، نسخه‌ی ۱۴.۲ از این سیستم عامل را منتشر کرد. این نسخه از سیستم عامل iOS و iPadOS دومین به‌روزرسانی اصلی است که اپل بعد از عرضه‌ی نسخه‌ی چهاردهم این سیستم عامل‌ها در ماه سپتامبر (شهریور ماه) منتشر کرده است.

در این به‌روزرسانی‌ها علاوه‌بر حل شدن برخی مشکل‌ها شاهد اضافه شدن قابلیت‌هایی مانند ایموجی‌های جدید، تصاویر پس‌زمینه‌ی جدید، قابلیت People Detection برای کمک به نابینایان، شارژر شدن بهینه‌ی باتری ایرپادز و دیگر قابلیت‌ها بودیم.

iOS 14.2 قابلیت FaceTime با کیفیت ۱۰۸۰p را به آیفون‌های ۸ به بعد اضافه کرد

در رابطه با رفع این مشکل باید بگوییم که گزارش‌هایی به‌تازگی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل این مشکل را در iOS 14.2.1 رفع کرده است. این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که در این نسخه برخی باگ‌های مربوط به پیام‌های MMS و مشکل مربوط به عدم واکنش به لمس در آیفون ۱۲ مینی هم رفع شده است.

هم اکنون اپل سومین نسخه‌ی بتای توسعه‌دهندگان از دو سیستم عامل iOS 14.3 و iPadOS 14.3 را منتشر کرده است. با توجه به این موضوع ممکن است که اپل این مشکل مربوط به مصرف زیاد باتری را در این نسخه از سیستم عامل iOS و iPadOS رفع کند.

نسخه‌ی ۱۴.۳ از سیستم عامل‌های iOS و iPadOS سومین به‌روزرسانی اصلی است که اپل قصد دارد با قابلیت‌های جدیدی مانند پشتیبانی از ثبت تصاویر ProRaw در آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس، برخی تغییرات در صفحه‌ی هوم و اپ‌های Health و Weather عرضه کند.

در آخر توصیه می‌کنیم که اگر از آیفون‌های قدیمی استفاده می‌کنید از نصب به‌روزرسانی iOS 14.2 بر روی آیفون خود خودداری کنید و بعد از رفع این مشکل توسط اپل اقدام به نصب به‌روزرسانی کنید.

از سیستم‌عامل iOS 15 اپل چه انتظاراتی داریم؟

