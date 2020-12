ادوبی آخرین آپدیت فلش پلیر را منتشر کرد

شرکت ادوبی روز گذشته آخرین آپدیت فلش پلیر را منتشر کرد. همانطور که این شرکت قبلا اعلام کرده بود، پشتیبانی از فلش پلیر در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ (۱۱ دی ۱۳۹۹) متوقف خواهد شد و از تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱ (۲۲ دی ۱۳۹۹) دیگر هیچ نوع محتوایی را نمایش نمی‌دهد.

ادوبی در کنار انتشار این آپدیت، یک یادداشت خداحافظی هم منتشر کرده که در بخشی از آن آمده: «ما از همه‌ی مشتریان و توسعه‌دهندگانی که طی دو دهه گذشته از محتواهای فلش استفاده کرده‌اند و آن‌ها را ایجاد کرده‌اند، تشکر می‌کنیم. ما افتخار می‌کنیم که فلش نقش مهمی در تکامل محتوای وب داشته است و برای کمک به هدایت دوره‌ی بعدی تجربیات دیجیتالی هیجان‌زده هستیم.»

ادوبی در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که پشتیبانی از فلش پلیر را متوقف خواهد کرد. البته در همان زمان هم این پلیر در بسیاری از مرورگرها حذف شده بود و شرکت ادوبی در سال ۲۰۱۵ از توسعه‌دهندگان خواست که از استانداردهای جدیدتری مانند HTML5 استفاده کنند. فلش پلیر به دلیل حفره‌های متعدد امنیتی که دارد، طی سال‌های گذشته با انتقادهای زیادی روبرو شده است.

از آنجایی که هزاران انیمیشن و بازی قدیمی مبتنی بر این فرمت هستند، طرفداران حفظ این نوع محتواها از مرگ فلش پلیر ابراز نگرانی کرده‌اند. خوشبختانه، تلاش‌های زیادی برای زنده نگه داشتن محتواهای مبتنی بر فلش صورت گرفته است. به‌عنوان مثال یک شبیه‌ساز متن‌باز به نام Ruffle، به فایل‌های فلش اجازه می‌دهد که از طریق مرورگرها یا برنامه‌های دسکتاپ اجرا شوند. سازمان موسوم به بایگانی اینترنت هم برای حفظ بیش از ۱۰۰۰ بازی و انیمیشن در سایت خود، از این شبیه‌ساز استفاده می‌کند.

