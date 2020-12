۵ روش برای هک بازی دایناسور گوگل کروم

بسیاری از کاربران با بازی دایناسور گوگل کروم آشنایی دارند که در صورت قطع شدن اینترنت، سروکله‌ی آن پیدا می‌شود. این یک بازی بی‌پایان محسوب می‌شود که در آن فقط باید رکورد جدیدی ثبت کنید. اما اگر می‌خواهید با روش‌های ساده بازی دایناسور گوگل کروم را هک کنید، در ادامه به ۵ روش ساده برای این کار می‌پردازیم.

آغاز بازی

اول از همه باید بگوییم که این بازی به طور معمول هنگام عدم دسترسی به اینترنت در گوگل کروم پدیدار می‌شود. اما اگر می‌خواهید هنگام وصل بودن اینترنت هم این بازی را اجرا کنید، کافی است عبارت chrome://dino را در نوار آدرس تایپ کنید.

بعد از این کار، راست‌کلیک کنید و بر روی گزینه‌ی inspect کلیک کنید. به غیر از این روش، می‌توانید کلیدهای Ctrl + Shift + I را بفشارید. حالا در پنل باز شده باید تب Console را انتخاب کنید و در این بخش کدهایی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم، وارد کنید.

۱. تغییر سرعت

آیا به نظر شما این دایناسور سرعت خیلی بالایی دارد و می‌خواهید سرعت آن را کاهش دهید؟ این روش هک بازی دایناسور کروم مستقیما منجر به ثبت رکوردهای بهتر نمی‌شود اما در هر صورت می‌تواند تجربه‌ی کاربری این بازی را تغییر دهد.

برای تغییر سرعت این دایناسور، کد زیر را در بخش Console وارد کنید و سپس Enter را بزنید. در این کد، می‌توانید سرعت را از ۱۰۰۰ به عدد موردنظر خود مانند ۰.۱ یا ۱۱۰۰ تغییر دهید. البته به خاطر داشته باشید که اگر عدد موردنظر بیش از حد پایین یا بالا باشد، رابط کاربری بازی دچار مشکل می‌شود و فقط یک صفحه‌ی خالی به نمایش درمی‌آید.

Runner.instance_.setSpeed(1000)

۲. شکست‌ناپذیر کردن دایناسور

اگر این بازی را اجرا کرده باشید، مطمئنا می‌دانید که دایناسور در صورت برخورد به هر نوع مانعی، مانند پرنده یا کاکتوس، پیام Game Over نمایش داده می‌شود. اما با بهره‌گیری از فقط دو خط کد، دایناسور از تمام موانع رد می‌شود و می‌توانید رکوردهای بسیار بالایی را ثبت کنید.

در ادامه سه کد جداگانه را می‌توانید ببینید. برای شکست‌ناپذیر کردن ابتدا کد نخست را وارد کنید و بعد از فشردن کلید Enter، همین کار را برای بخش کد دوم تکرار کنید. کد سوم هم این قابلیت را غیرفعال می‌کند تا بتوانید بازی را به صورت عادی تجربه کنید.

var original = Runner.prototype.gameOver

Runner.prototype.gameOver = original

۳. کنترل پرش



یکی دیگر از روش‌های هک بازی دایناسور کروم مربوط به کنترل پرش آن است. به صورت پیشفرض، عدد مربوط به پرش این دایناسور بر روی ۱۰ تنظیم شده ولی با بهره‌گیری از کد زیر می‌توانید به جای ۱۰ هر عدد دیگری را وارد کنید.

Runner.instance_.tRex.setJumpVelocity(10)

۴. ثابت ماندن دایناسور

در این روش، دایناسور در همان مکان ابتدایی خود ثابت باقی می‌ماند ولی رکوردهای جدید ثبت می‌شود. به‌عنوان مثال اگر سر کار با دوستان خود می‌خواهید با این بازی مسابقه بگذارید، با این روش حتی قبل از شروع بازی هم شما رکورد بسیار بیشتری خواهید داشت. برای این کار هم فقط باید کد زیر را در بخش Console وارد کنید.

Runner.instance_.playingIntro = true

زمانی که احساس کردید رکورد قابل توجهی به دست آمده، با تایپ کد زیر بازی به حالت عادی برمی‌گردد.

Runner.instance_.playingIntro = false

۵. رکورد سفارشی

اگر به هر دلیلی می‌خواهید رکورد خود را به صورت دستی جابجا کنید، با این روش به راحتی می‌توانید چنین کاری را انجام دهید. قبل از اجرای بازی، کد زیر را تایپ کنید و سپس بازی را اجرا کنید. با این کار رکورد بازی از صفر آغاز نمی‌شود. در این کد، می‌توانید عدد ۱۲۳۴۵ را به عدد موردنظر خود تغییر دهید.

Runner.instance_.distanceRan = 12345

البته باید خاطرنشان کنیم اگر مثلا عدد ۹۹۹۹۸ (که بالاترین رکورد بازی محسوب می‌شود) را وارد کنید، در بازی با رکورد ۲۵۰۰ مواجه می‌شوید. به همین خاطر در این زمینه باید دست به آزمون و خطا بزنید.

۲۱ ترفند مفید برای تب‌های گوگل کروم

منبع: TechWiser

The post ۵ روش برای هک بازی دایناسور گوگل کروم appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala