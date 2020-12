اپل نسخه‌ی جدیدی از سیستم عامل iOS و iPadOS را به نام iOS 14.3 و iPadOS 14.3 منتشر کرد. در این سیستم عامل‌ها شاهد اضافه شدن قابلیت‌های جدیدی مانند عکاسی با فرمت ProRaw (فقط در آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس)، بهبود قسمت «میانبر‌ها» (Shortcuts)، پشتیبانی از ایرپادز مکس و اپل +Fitness هستیم.

این به‌روزرسانی جدید یک هفته بعد از رونمایی از هدفون جدید ایرپادز مکس اپل منتشر شده است. اپل قبل‌تر گفته بود که این هدفون را ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر ماه) به بازار عرضه می‌کند. همچنین اپل در روز ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر ماه) برنامه‌ی ورزشی جدید خود به نام اپل +Fitness را عرضه کرده بود.

با توجه به منتشر شدن این به‌روزرسانی جدید، شما هم اکنون می‌توانید که با رفتن به قسمت «تنظیمات» (Settings) و سپس بخش General و بعد «به‌روزرسانی نرم افزاری» (Software Update) این نسخه‌ی جدید را دانلود و سپس بر روی دستگاه خود نصب کنید.

اپل در این نسخه‌ی جدید از سیستم عامل iOS از قابلیت ProRaw رونمایی کرده است. درنتیجه کاربران در آیفون ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس می‌توانند که با فعال کردن این قابلیت در زمان عکاسی علاوه‌بر ثبت عکس با فرمت Raw و ذخیره‌ی تمامی اطلاعات سنسور در فایل عکس که در دوربین‌های DSLR شاهد آن هستیم، از قابلیت‌های عکاسی محاسباتی اپل که از الگوریتم‌های پردازشی برای بهبود کیفیت عکس استفاده می‌کند بهره‌مند می‌شوند.

همچنین اپ‌هایی مانند Halide و Darkroom که توسط شرکت‌های مختلفی توسعه داده شده‌اند هم می‌توانند از مزیت‌های عکاسی با فرمت ProRaw استفاده کنند.

علاوه‌بر این، این به‌روزرسانی جدید به طور کامل از جدیدترین محصول معرفی شده توسط اپل یعنی ایرپادز مکس پشتیبانی می‌کند. همان‌گونه که در اخبار خوانده‌اید اپل در هفته‌ی گذشته از ایرپادز مکس رونمایی کرد که یک هدفون پرمیوم روگوشی با قابلیت‌های خاصی مانند EQ تطابق پذیر و «صدای فضایی» (Spatial Audio) است.

بعد از نصب این به‌روزرسانی جدید، کاربران می‌توانند از برنامه‌ی ورزشی جدید اپل به نام +Fitness استفاده کنند و با استفاده از آن به انجام حرکات ورزشی در خانه بپردازند. کاربران می‌توانند در زمان استفاده از این برنامه‌ی ورزشی آن را بر روی آیفون و آیپدشان اجرا کنند و به انجام ورزش بپردازند و اپل واچ پارامتر‌هایی مربوط به وضعیت بدنی و سلامتی را در کنار صفحه‌ی نمایش مربوط به انجام حرکات ورزشی نمایش می‌دهد.

iOS 14.2 قابلیت FaceTime با کیفیت ۱۰۸۰p را به آیفون‌های ۸ به بعد اضافه کرد

از دیگر قابلیت‌های اضافه شده به این سیستم‌ عامل‌های جدید می‌توان به برخی تغییرات صورت گرفته برای راهنمایی کاربران برای راه اندازی اولیه «ایرتگز» (AirTags) اپل که وسیله‌ای برای مطلع شدن از محل لوازم مختلف است اشاره کرد.

اولین بتای iOS 14.3 توسعه ایرتگز توسط اپل را تأیید می‌کند

با توجه این موضوع می‌توان گفت که اپل قصد دارد به احتمال زیاد به‌زودی از این وسیله‌ی جدید رونمایی کند. با وجود اینکه انتظار می‌رفت که اپل در کنار رونمایی از ایرپادز مکس از ایرتگز هم رونمایی کند، اما به دلیل بحران جهانی موجود و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و قوانین وضع شده برای مقابله با این بیماری، برنامه‌های زمانی تولید و عرضه‌ی محصولات به طور معمول با تأخیر صورت می‌گیرد.

اپل در رابطه با سیستم عامل‌های جدید iOS 14.3 و iPadOS 14.3 و تغییرات صورت گرفته در آن‌ها گفته است که:

«سیستم عامل جدید iOS 14.3 دارای قابلیت‌های جدیدی مانند پشتیبانی از اپل +Fitness و ایرپادز مکس است. همچنین کاربران آیفون‌های ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس می‌توانند که بعد از نصب این به‌روزرسانی عکس‌های با فرمت ProRaw را ثبت کنند. از دیگر‌ قابلیت‌های اضافه شده به این سیستم عامل‌ها می‌توان به تغییرات صورت گرفته در رابطه با اطلاعات لازم برای حفظ حریم خصوصی در اپ استور و رفع شدن برخی باگ‌های موجود در آیفون اشاره کرد.»

iOS 14.2 باعث مصرف شدید باتری آیفون می‌شود

اپل +Fitness

برنامه‌ی ورزشی جدید که با استفاده از اپل واچ باعث می‌شود کاربران در زمان انجام حرکات ورزشی تجربه‌ی جدیدی را داشته باشند و برای دستگاه‌هایی مانند آیفون، آیپد و اپل TV در دسترس است (قابلیت پشتیبانی از اپل واچ سری ۳ و نسل‌های جدید‌تر از آن).

اپ Fitness جدید در آیفون، آیپد و اپل TV برای جست‌وجو میان تمرین‌های ورزشی +Fitness، مربیان ورزشی و توصیه‌های شخصی در زمان انجام تمرینات ورزشی.

اضافه شدن ویدیو‌های ورزشی جدید به صورت هفتگی در ۱۰ نوع مختلف از تمرین‌های ورزشی پرطرفدار شامل: برنامه‌های ورزشی متناوب با شدت بالا، دوچرخه سواری در خانه، یوگا، تمرینات ورزشی مربوط به عضلات شکم، تمرین‌های ورزشی افزایش قدرت، رقص، راه رفتن بر روی تردمیل، دویدن بر روی تردمیل، تمرینات ورزشی «روئینگ» (Rowing) و تمرینات ورزشی مربوط به سرد کردن اشاره کرد.

برنامه‌های ورزشی مکمل ایجاد شده توسط مربیان ورزشی برای انجام دادن آن‌ها در کنار حرکات ورزشی اصلی.

کابران می‌توانند که در کشور‌هایی مانند استرالیا، کانادا، ایرلند، نیوزیلند، انگلیس و آمریکا اشتراک برنامه +Fitness اپل را تهیه کنند.

ایرپادز مکس

پشتیبانی از هدفون جدید روگوشی ایرپادز مکس.

پخش با کیفیت و غنی صدا.

EQ تطبیق پذیر برای تغییر کیفیت صدا با توجه به پارامتر‌هایی مانند نحوه‌ی قرار گیری ایرپادز مکس بر روی سر و نحوه‌ی قرار گیری گوشی‌های این هدفون بر روی گوش.

قابلیت حذف نویز محیط فعال برای حذف صدای مزاحم محیط.

حالت Transparency برای شنیدن صدای محیط اطراف.

صدای «فضایی» (Spatial) که با توجه به نحوه‌ی قرار گیری سر و نحوه‌ی قرار گیری آیفون و آیپد در زمان پخش فیلم، صدای فراگیر و مانند تجربه‌ی قرار گیری در سینما را به ارمغان می‌آورد.

Photos

قابلیت عکاسی با فرمت ProRaw در آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس.

قابلیت ویرایش عکس‌های ProRaw در اپ Photos.

اضافه شدن قابلیت فیلم‌برداری به صورت ۲۵ فریم بر ثانیه.

قابلیت متقارن کردن دوربین جلویی آیفون در آیفون ۶s، آیفون ۶s پلاس، آیفون SE، آیفون ۷، آیفون ۷ پلاس، آیفون ۸، آیفون ۸ پلاس و آیفون X.

حفظ حریم خصوصی

اضافه شدن اطلاعات مربوط به حفظ حریم خصوصی در اپ استور و در صفحه‌ی مربوط به اپ که اطلاعاتی را در رابطه حریم خصوصی به کاربران نشان می‌دهد.

اپ TV

تب جدید در قسمت اپل +TV که دسترسی آسان به محتوا و فیلم‌های را آسان می‌کند.

قسمت جست‌وجوی بهبود یافته، تا کاربران بتوانند به دنبال محتوای مورد نیازشان بر اساس نوع محتوا بگردند و همچنین بتوانند که جست‌وجو‌های اخیر و پیشنهاد‌هایی را هم در زمان جست‌وجو ببینند.

در زمان جست‌وجوی یک فیلم، برنامه‌ی تلویزیونی، کانال‌ها و برنامه‌های ورزشی نتایج مربوط به بیشترین جست‌وجو توسط کاربران هم با توجه به محتوای جست‌وجو شده نشان داده می‌شوند.

اپ Clips

پشتیبانی از باز کردن اپ Clips به وسیله‌ی اسکن کردن کد طراحی شده توسط اپل برای اجرای این اپ توسط دوربین.

در این به‌روزرسانی همچنین شاهد برطرف شدن برخی مشکل‌ها هستیم از جمله‌ی این باگ‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

مشکلی که باعث می‌شد برخی پیام‌های MMS به مقصد نرسند.

عدم نمایش اعضای گروه مخاطبین در زمان نوشتن یک مسیج جدید.

بعضی ویدیو‌ها در زمان اشتراک گذاری از طریق اپ Photos به‌درستی نمایش داده نمی‌شدند.

مشکلی که باعث می شد پوشه‌ی اپ‌ها باز نشود.

نتایج جست‌وجو از طریق Spotlight و باز کردن اپ‌ها با استفاده از Spotlight به‌درستی اجرا نشود.

غیرقابل دسترسی شدن بلوتوث در تنظیمات.

مشکلی که باعث می‌شد در زمان استفاده از شارژر بدون سیم MagSafe این شارژر نتواند آیفون را با حداکثر توان خود شارژ کند.

وسایل جانبی بدون سیم که از پروتکل WAC استفاده می‌کردند نمی‌توانستند که در زمان راه‌ اندازی این کار را به شکل کامل انجام دهند.

عدم کار کردن کیبورد در زمان اضافه کردن لیست در اپ Reminders در هنگام استفاده از قابلیت VoiceOver.

اپل با منتشر کردن دو سیستم عامل جدید iOS 14 و iPadOS 14 تغییراتی را در ظاهر صفحه‌ی هوم و قابلیت‌های جدید در اپ Messages و سافاری ایجاد کرد. از جمله دیگر قابلیت‌های اضافه شده در این سیستم عامل جدید می‌توان به طراحی جدید دستیار صوتی سیری، اضافه شدن المان‌های جدید به اپ Maps، قابلیت تشخیص صدا و نمایش نوتیفیکیشن در رابطه با آن و پشتیبانی از قابلیت CarKey اشاره کرد.

اپل بعد‌ها با منتشر کردن iOS 14.2 و iPadOS 14.2 تغییرات دیگری را در این سیستم عامل‌ها ایجاد کرد که از آن‌ها می‌توانیم به ۸ تصویر پس زمینه‌ی جدید، ایموجی‌های جدید و دیگر تغییرات کوچک اشاره کنیم.

از سیستم‌عامل iOS 15 اپل چه انتظاراتی داریم؟

منبع: Appleinsider

The post iOS 14.3 و iPadOS 14.3 با ویژگی‌های جدید منتشر شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala