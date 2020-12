به طور حتم یکی از پارامتر‌های مهم در زمان تصمیم‌گیری برای خرید گوشی موبایل جدید میزان امنیت تلفن همراه است. با توجه به این موضوع، ویژگی‌های مهمی از لحاظ امنیتی در زمان خرید تلفن همراه جدید وجود دارند که بر روی تصمیم شما برای انتخاب آیفون یا گوشی اندرویدی تأثیر می‌گذارند.

با توجه به اینکه در زمان کنونی تعداد حمله‌های اینترنتی و تلاش برای هک دستگاه‌های مختلف افزایش یافته است، پس بهتر است که تلفن همراهی را انتخاب کنیم که دارای امنیت بیشتری در مقابل این حمله‌ها و تلاش‌هاست. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که از میان سیستم عامل‌های موجود، اندروید و iOS، کدام یک سیستم عامل امن‌تری است؟

با توجه به اطلاعات بدست آمده از شرکت امنیت سایبری Binary Defense می‌توان گفت که آیفون‌ها در مقایسه با گوشی‌های اندرویدی، کمتر هک می‌شوند. پارامتر‌هایی مانند به‌روزرسانی نرم افزاری خودکار، هزینه‌ی هک کردن تلفن همراه و محدودیت‌های ایجاد شده برای کاربران درباره‌ی سفارشی‌سازی آیفون، باعث شده است که آیفون‌ به تلفن همراه امن‌تری تبدیل شود.

باید به کاربران آیفون و اندروید این اطمینان خاطر را بدهیم که هر دو این سیستم عامل‌ها را می‌توان به‌شکلی کاملا ایمن نگه داشت. در واقع این کاربران هستند که با انجام کار‌هایی مانند نصب اپ‌ها و شبکه‌های اینترنتی مورد استفاده، تصمیم می‌گیرند که امنیت تلفن همراه خود را حفظ کنند یا آن را به خطر بیاندازند.

زمانی که بحث امنیت دستگاه مطرح می‌شود هر یک از سیستم عامل‌های اندورید و iOS مزایا و معایب خود را دارند که باید کاربران با توجه به آن‌ها تلفن همراه جدید خود را انتخاب کنند

سیستم عامل iOS

اپل با انجام کار‌هایی مانند منتشر کردن به‌روزرسانی نرم افزاری، کنترل اپ‌ها و بد افزار‌ها و تنظیمات مربوط به اجازه‌ی دسترسی اپ‌ها، از کاربرانش در مقابل قرارگیری در معرض حمله‌های سایبری به صورت ناخواسته، محافظت می‌کند. یکی از کارکنان این شرکت مربوط به امنیت سایبری به نام Pargman درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «اپل با حذف کردن گزینه‌های پرریسک در زمان کار کردن با آیفون به شکل ساده‌ای امنیت آیفون کاربران را حفظ می‌کند و به همین دلیل است که آیفون‌های کمتری در معرض خطر قرار می‌گیرند.»

به‌روزرسانی‌های نرم افزاری و امنیتی

یکی از مزیت‌های بزرگ آیفون نصب راحت و سریع به‌روزرسانی‌های نرم افزاری و امنیتی بر روی آن بعد از منتشر شدن این به‌روزرسانی‌ها توسط اپل است. Pargman درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «چون کنترل تمامی بخش‌ها و زیرساخت‌های مربوط به آیفون برعهده‌ی اپل است پس این شرکت می‌تواند با منتشر کردن به‌روزرسانی‌های نرم افزاری به آیفون‌های پشتیبانی کننده از آن، از این گوشی‌ها به‌سرعت در برابر سو استفاده‌های احتمالی محفافظت کند.»

او همچنین ادامه می‌دهد: «یکی از مهم‌ترین راه‌های محافظت از آیفون در برابر ویروس‌های موجود به‌روزرسانی آن به آخرین نسخه از سیستم عاملی است که برای آن عرضه شده است.»

اندروید ۱۱ در مقابل iOS 14؛ سیستم عامل موبایل برتر ۲۰۲۰ کدام است؟

اپ‌ها و اجازه‌های دسترسی

کاربران آیفون تنها می‌توانند که اپ‌های مورد نیازشان را از اپ استور نصب کنند و اپل برای قرارگیری یک اپ در اپ استور قوانین سخت‌گیرانه‌ای را دارد. وجود این قوانین باعث می‌شود که اپل با بررسی اپ‌ها، اپ‌هایی را که در واقع برنامه‌های مخربی هستند را تشخیص دهد و آن‌ها را قبل از قرارگیری بر روی اپ استور حذف کند.

همچنین اگر اپ‌هایی مخربی بتوانند که با گذر کردن از این قوانین سخت‌گیرانه‌ی اپل بر روی اپ استور قرار بگیرند و کاربرانی آن‌ها را هم دانلود کنند، اپل می‌تواند که این اپ‌ها را حتی بعد از نصب شدنشان بر روی آیفون کاربران، از روی گوشی‌ آن‌ها حذف کند.

ویروس‌ها و برنامه‌های مخرب

این عضو شرکت امنیت سایبری می‌گوید که بررسی‌های انجام شده در زمان مشاهده‌ی محل‌هایی که اطلاعات دزدیه شده و برنامه‌های مخرب در آنجا خرید و فروش می‌شوند، نشان می‌دهند که برنامه‌های مخرب توسعه داده شده برای آیفون در مقایسه با اندروید کمتر رایج هستند. او ادامه می‌دهد «در زمان مراجعه به این محل‌ها با تبلیغات فراوانی درباره‌ی نرم افزار‌های مخرب برای سیستم عامل اندروید مواجه می‌شویم، اما به ندرت اتفاق می‌افتد که با ابزاری برای هک کردن آیفون مواجه شویم.»

او در ادامه می‌گوید: «البته روش‌هایی هم برای هک کردن آیفون‌ها وجود دارند اما این روش‌ها کمیاب و بسیار گران هستند.»

از سیستم‌عامل iOS 15 اپل چه انتظاراتی داریم؟

سیستم عامل اندروید

دستگاه‌های اندرویدی در مقایسه با آیفون‌ها از قابلیت‌های سفارشی‌سازی بیشتری برخوردارند و این موضوع بعضی وقت‌ها به قیمت به خطر افتادن امنیت دستگاه تمام می‌شود. تلفن‌های همراه اندرویدی به دلیل موضوعاتی مانند منتشر شدن باتأخیر به‌روزرسانی‌های نرم افزاری، تعداد برنامه‌ی مخرب بالا و هزینه‌های پایین استفاده از ابزار‌های هک کردن، به طور معمول بیشتر هدف هکر‌ها قرار می‌گیرند.

نرم افزار و به‌روزرسانی‌های امنیتی

با وجود اینکه همانند اپل، گوگل هم به صورت خودکار به‌روزرسانی‌های نرم افزاری و امنیتی را برای گوشی‌های پیکسل عرضه می‌کند، اما دیگر تولیدکنندگان گوشی‌های اندرویدی باید ابتدا این نسخه‌های جدید را با نسخه‌های سفارشی‌سازی شده اندروید استفاده در دستگاه‌هایشان سازگار کنند، که باعث می‌شود منتشر شدن این به‌روزرسانی‌ها با تأخیر زمانی صورت بگیرد.

همچنین برخی مدل‌های گوشی‌های اندرویدی تنها به‌روزرسانی‌های نرم افزاری را به مدت ۲ تا ۳ سال دریافت می‌کنند، درنتیجه اگر صاحبان این تلفن‌های همراه بعد از این مدت گوشی خود را با نمونه‌های جدید تعویض نکنند، گوشی اندرویدی آن‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد.

گوگل و کوالکام آپدیت گوشی‌های اندرویدی را آسان‌تر می‌کنند

اپ‌ها و اجازه دسترسی

با وجود اینکه گوگل هم تلاش‌های بسیاری را برای شناسایی اپ‌های مخرب و جلوگیری از انتشار آن‌ها در گوگل پلی استور انجام می‌دهد، اما شاهد حضور این اپ‌های مخرب به صورت منظمی هستیم. همچنین برخی دیگر از اپ استور‌های توسعه داده شده توسط شرکت‌های دیگر مملو از اپ‌های مخرب هستند.

این محقیق امنیتی در رابطه با این موضوع می‌گوید: «اگر کاربری به اشتباه یکی از این اپ‌های مخرب را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کند، گوگل همانند اپل نمی‌تواند که این اپ از روی گوشی این افراد پاک کند.»

اپ Go SMS Pro را همین الان از گوشی اندرویدی خود پاک کنید

ویروس‌ها و برنامه‌های مخرب

در سال‌های اخیر گوگل بهبود‌های قابل توجهی را برای بالا بردن امنیت دستگاه‌های اندرویدی انجام داده است. اما هنوز هم وجود برنامه‌های مخرب برای اندروید در مقایسه با آیفون، رایج‌تر است، به خصوص اگر هکرها حرفه‌ای نباشند.

این کارمند شرکت امنیت سایبری در این‌باره می‌گوید: «برای کاربران عادی که بیشتر نگران کار‌هایی مانند هک شدن دستگاه و برداشت پول از حساب‌های بانکیشان هستند، آیفون‌ها گوشی‌های مناسب‌تری هستند زیرا آیفون‌ها در مقایسه با دستگاه‌های اندرویدی کمتر مورد هدف حمله قرار می‌گیرند.»

کدام سیستم عامل بهتر است iOS یا اندروید

با وجود اینکه هر دو سیستم عامل iOS و اندروید سیستم عامل‌های امنی هستند، اما سیستم عامل iOS در زمینه‌ی نگهداری از اطلاعات شما سیستم عامل امن‌تری است. کاربرانی که آیفون را انتخاب می‌کنند با از دست دادن برخی قابلیت‌های سفارشی‌سازی قابلیت‌های امنیتی بیشتری مانند به‌روزرسانی‌های مرتب نرم افزاری، حذف اپ‌های مخرب و دیگر اقدام‌های بازدارنده از هک را دریافت می‌کنند.

در مقایسه باید بگوییم که تلفن‌های همراه اندرویدی دارای اقدامات امنیتی کمتری هستند که باعث می‌شود که این دستگاه‌ها در برابر حمله‌های سایبری آسیب‌ پذیرتر شوند.

چگونه از تلفن همراه خود محافظت کنیم؟

در نهایت باید بگوییم که مهم نیست هم اکنون از آیفون یا گوشی اندرویدی استفاده می‌کنید، همه‌ی تلفن‌های همراه قابل هک هستند و این سیستم عامل‌ها به دلیل اشتباه‌های موجود در زمان توسعه دارای مشکلات مربوط به خود هستند.

با توجه به این موضوع، بهتر است که همیشه کارهایی را برای محافظت بیشتر از تلفن همراه خود انجام دهید. این محقق در رابطه با این موضوع به کاربران پیشنهاد می‌کند که به‌روزرسانی‌های نرم افزاری را به صورت مرتب بر روی دستگاه‌های خود نصب کنند و در هنگام دانلود و نصب یک اپ و دادن اجازه‌ی دسترسی به آن، این کار را با آگاهی کامل انجام دهند.

او ادامه می‌دهد که گزینه‌ی مربوط به رمزگذاری اطلاعات موجود در دستگاه را روشن کنید، از رمز عبور قوی استفاده کنید و تنظیمات مربوط به پاک کردن اطلاعات از راه دور را هم فعال کنید تا در زمان رخ دادن اتفاقاتی مانند گم شدن یا دزدیده شدن گوشی به راحتی نتوان به اطلاعات شما دسترسی داشت.

اندروید بهتر است یا iOS؛ تنوع بالا در مقابل به‌روزرسانی طولانی

