بررسی One UI 3.0؛ رابط کاربری جدید و جذاب سامسونگ

سامسونگ قرار است گوشی‌های سری گلکسی S21 خود را به همراه اندروید ۱۱ و رابط کاربری One UI 3.0 راهی بازار کند. البته دارندگان گوشی‌های سری گلکسی S20 و نوت ۲۰ هم اکنون این بروزرسانی را دریافت کرده‌اند به همین خاطر تصمیم گرفتیم نگاهی داشته باشیم به قابلیت‌های جدید این رابط کاربری تا ببینیم سامسونگ به نسبت قبل چه پیشرفتی داشته.

One UI 3.0 جدیدترین نسخه از رابط کاربری سری One UI سامسونگ به حساب می‌آید که به‌تازگی و بعد از نسخه‌ی ۲.۵ این رابط برای گوشی‌های گلکسی عرضه شد. جالب است بدانید حجم این بروزرسانی حدودا ۲.۲ گیگابایت است. جدا از اینکه با این آپدیت، سیستم‌عامل گوشی به اندروید ۱۱ ارتقا پیدا می‌کند، یکی دیگر از دلایل حجم بالای آن، قابلیت‌ها و تغییرات جدیدی است که غول کره‌ای برای آن عرضه کرده.

سامسونگ در این بروزرسانی یک سری قابلیت‌هایی را که گوگل در اندروید ۱۱ ارائه کرده بود، مطابق سلیقه‌ی خود برای گلکسی‌ها منتشر کرد. قابلیت‌های شخصی سازی شده‌ای که در هیچ یک از گوشی‌های دیگر شاهد آن‌ها نیستیم. به صورت کلی، تغییرات اساسی صورت گرفته در One UI 3.0 را می‌توان به ۶ دسته‌ی زیر تقسیم کرد:

طراحی جدید نوار اعلانات

کنترل آسان رسانه در صفحه‌ی قفل

انیمیشن‌های جدید و عملکردی نرم و روان

قفل صفحه با دوبار ضربه روی نمایشگر و همچنین نگه‌داشتن روی یک اپلیکیشن برای دسترسی به ویجت مورد نظر

ظاهر جدید منوی تنظیمات، باتری، حافظه و …

طراحی دایره‌ای شکل برخی از آیکون‌ها، منوهای شفاف

در ادامه به بررسی کامل تمام این تغییرات صورت گرفته و مقایسه‌ی آن با نسخه‌ی قبل می‌پردازیم. به خاطر داشته باشید به صورت کلی، برخی از قابلیت‌هایی که یک رابط کاربری به گوشی‌های پرچم‌دار می‌آورد ممکن است در گوشی‌های میان‌رده وجود نداشته باشد. البته قابلیت‌های یاد شده در بالا در تمام گوشی‌هایی که واجد شرایط دریافت این بروزرسانی هستند مشابه است.

طراحی جدید نوار اعلانات

بزرگ‌ترین تغییر رابط کاربری One UI 3.0، در واقع بزرگ‌ترین تغییری است که گوگل به همراه اندروید ۱۱ معرفی کرد و آن هم شکل جدید نوار اعلانات است. البته عملکرد سامسونگ در کنترل اعلانات، پیش از این هم بسیار خوب بود اما اکنون این قابلیت ارتقا یافته و بهتر هم شده.

اعلانات اکنون در تب‌های مجزا با گوشه‌های منحنی به نمایش در می‌آیند تا یافتن آن‌ها ساده‌تر باشد. همچنین پیغام‌هایی که کاربر به صورت شخصی (دایرکت) دریافت می‌کند، اولویت بیشتری داشته و بالاتر از تمام اعلانات دیگر به نمایش در می‌آیند تا کاربر سریع‌تر به آن‌ها دسترسی داشته باشد. علاوه بر این‌ها، کاربر می‌تواند یک اعلان خاص را به عنوان اعلان با اولویت بالا نشانه‌گذاری کرده تا اطمینان حاصل کند این پیغام در بالاترین بخش نوار اعلانات باقی خواهد ماند.

مقایسه‌ی One UI 2.5 با One UI 3.0؛ بررسی تغییرات رابط کاربری جدید سامسونگ

کنترل آسان رسانه در صفحه‌ی قفل



رابط کاربری One UI همیشه در کنترل رسانه ضعیف عمل می‌کرد. در واقع بهتر است بگوییم به نسبت آنچه که انتظار داشتیم، One UI عملکرد خوبی نداشته. گزینه‌ی مربوطه، یا در این منو پنهان بود و یا در گوشه‌ی سمت چپ، به شکل کوچکی به نمایش در می‌آمد. به همین خاطر در گوشی‌های بزرگ، دسترسی به آن بسیار سخت می‌شد.

اما در اندروید ۱۱ و در واقع رابط کاربری جدید، این گزینه به وسط صفحه‌ی قفل هدایت شده تا کنترل آن بسیار آسان‌تر باشد. بدین ترتیب توقف، ادامه و یا تغییر آهنگ با یک دست نیز به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود. این یک بروزرسانی جزئی اما مهم است که از وجود آن در رابط جدید سامسونگ خوشحالیم. البته شاید کاربران iOS سامسونگ را به خاطر کپی کردن این قابلیت از اپل متهم کنند اما در دنیای فناوری، الگوبرداری از شرکت‌های دیگر برای حرکتی به سمت پیشرفت، بسیار خوب است.

انیمیشن‌های جدید و عملکردی نرم و روان

سامسونگ بین شرکت‌های دیگر، معروف به این است که رابط کاربری خود را با دریایی از امکانات طراحی می‌کند. قابلیت‌هایی که شاید در طول چند سال استفاده از گوشی حتی از وجود آن‌ها نیز مطلع نباشید. همین مسأله نیز باعث می‌شود گوشی‌های میان‌رده با دریافت یک سری بروزرسانی‌ها، از لحاظ عملکرد دچار مشکل شوند.

اما سامسونگ در رابط کاربری One UI 3.0 این مشکل را تا حدودی با بهینه‌سازی نرم‌افزاری حل کرده. کار کردن با گوشی بعد از دریافت این بروزرسانی به شکل تقریبا محسوسی (بسته به گوشی) روان‌تر از گذشته است. البته گوشی‌های مورد بررسی در این مقایسه، هر دو گلکسی S20 هستند که گوشی‌های فوق‌العاده قدرتمندی به حساب می‌آیند و به همین خاطر، تفاوت محسوسی در کار با دو گوشی با سیستم‌عامل‌های متفاوت حس نمی‌شود.

همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط وب‌سایت منبع، ظاهرا کمی لگ در گشت و گذار در منوهای مختلف گلکسی S20 وجود دارد که این موضوع در گوشی‌های وان‌پلاس و گوگل بعد از دریافت اندروید ۱۱ مشاهده نشده بود. انتظار می‌رود لگ‌های اینچنینی در بروزرسانی‌های فصلی یا ماهانه حل شود.

قفل صفحه با دوبار ضربه روی نمایشگر و دسترسی به ویجت با نگه ‌داشتن روی هر برنامه

یکی از قابلیت‌های مورد انتظار برای گوشی‌های سامسونگ، قفل صفحه با دوبار ضربه زدن روی نمایشگر بود. کاربران گوشی‌های جدید سامسونگ می‌توانستند با دوبار ضربه روی نمایشگر، گوشی را روشن کنند، اما این کار برای قفل صفحه پاسخ‌گو نبود که خوشبختانه در این بروزرسانی شاهد حضور آن هستیم. قابلیتی که به شکل محسوسی استفاده از کلید پاور را محدود می‌کند.

تغییر دیگری که در این رابط کاربری صورت گرفته، دسترسی به ویجت هر برنامه با ضربه زدن و نگه داشتن روی آن است. بدین ترتیب دیگر کاربر مجبور نخواهد بود روی صفحه‌ی هوم نگه دارد و به منوی ویجت‌ها هدایت شود و از بین تعداد زیاد آن‌ها، یکی را که مد نظر وی است انتخاب کند.

قابلیت‌های جدید رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱

ظاهر جدید منوی تنظیمات



منوی تنظیمات سامسونگ در تمام رابط‌های کاربری این شرکت عالی بوده. همه چیز درست در همان جایی که باید قرار دارند و اصلا گشت و گذار بین منو‌های مختلف تنظیمات در گوشی‌های غول کره‌ای و یا یافتن یک گزینه سخت نیست. با این حال سامسونگ کمی منوی مربوط به آن را تغییر داد و کاربر اکنون در بالاترین بخش این منو، به حساب کاربری خود دسترسی دارد. غیر این مورد، تغییر محسوسی را شاهد نیستیم. جز اینکه منو‌ها کمی پایین‌تر آمده‌اند تا دسترسی به آن‌ها بسیار ساده‌تر باشد.

ظاهر جدید منوی باتری

در بین منوی تنظیمات، صفحه‌ی مربوط به باتری نیز دستخوش تغییراتی شد. اکنون کاربر به محض وارد شدن به بخش باتری، می‌تواند گزارش استفاده‌ از آن را در یک نمودار مشاهده کند. کاربر در رابط قبلی، بعد از ورود به این بخش، باید روی Battery Usage کلیک می‌کرد تا به نمودار استفاده دسترسی داشته باشد. دقیقا همین تغییرات برای منوی حافظه نیز صورت گرفته و کاربر نیازی به گشت و گذار در بخش‌های مختلف ندارد. به محض ورود به بخش مربوطه، همه‌ی اطلاعات کاربردی به نمایش در می‌آید.

طراحی دایره‌ای شکل برخی از آیکون‌ها، منوهای شفاف



در رابط کاربری قبلی، مطابق تصویر زیر، برخی از آیکون‌ها پس زمینه‌ای نداشتند در حالی که برای برخی دیگر این پس‌زمینه وجود داشت. اما در رابط جدید، همه چیز یکدست و زیباتر شده و برای تمام آیکون‌ها، پس‌زمینه‌ای آشکار در نظر گرفته شده. علاوه بر این‌ها، برخی از منوها مانند نوار اعلانات، کدر بودند. به گونه‌ای که کاربر بعد از باز کردن این پنل، (بسته به تم گوشی) با صفحه‌ای سیاه یا سفید مواجه می‌شد. اما اکنون برخی از پنل‌ها به صورت شفاف طراحی شده‌اند که به نظر می‌رسد جز زیبایی، تاثیر خاص دیگری ندارند.

نتیجه

به صورت کلی، One UI 3.0 بیشتر تغییرات ظاهری به خود دیده و در بسیاری از منوها همان زبان طراحی آشنا را شاهد هستیم. با این حال می‌توان به یکدست بودن بخش‌های مختلف، پاک شدن بخش‌های غیر ضروری، دسترسی آسان‌تر به منوهای ضروری و مواردی از این دست به عنوان پیشرفت‌های بزرگ این رابط کاربری اشاره کرد. بهبود عملکرد زیاد نیست؛ اما آنقدری هست که بتوان آن را حس کرد.

به صورت کلی به نظر می‌رسد سامسونگ در مسیر درستی قرار دارد. اگرچه هنوز در بخش‌هایی شاهد لگ و باگ‌هایی هستیم که در دیگر گوشی‌های اندرویدی شاهد این مشکلات نبودیم اما به نظر می‌رسد تمام این موارد با بروزرسانی‌های نرم‌افزاری آینده حل می‌شوند.

سامسونگ احتمالا ۹۰ محصول خود را به اندروید ۱۱ به‌روزرسانی می‌کند

منبع:‌ PhoneArena

