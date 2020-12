به گزارش روزنامه‌ی گاردین، محققین Citizen Lab در دانشگاه تورنتو متوجه شده‌اند که هکرها با استفاده از نرم‌افزار شرکت NSO Group موسوم به Kismet موفق به هک آیفون ۳۷ روزنامه‌نگار (عمدتا شاغل در الجزیره) شده‌اند که برای این کار، یک حفره‌ی امنیتی در iMessages مورد استفاده قرار گرفته است. گفته می‌شود سابقه‌ی وجود این حفره به حدود یک سال قبل برمی‌گردد و در این حملات که هیچ اثری از هکرها به جا نمانده، آن‌ها امکان دسترسی به پسوردها و صدای میکروفون را داشته‌اند و حتی می‌توانستند با آیفون قربانی عکس‌برداری کنند.

هنوز انگیزه‌های دقیق هکرها از انجام این کار مشخص نشده اما به نظر می‌رسد که چهار اپراتور در عربستان سعودی و امارات متحده عربی وجود داشته باشند که حداقل در دو مورد از طرف دولت عمل کرده‌اند. یکی از قربانیان این هک آیفون گفته که احتمالا او به دلیل تلاش‌هایی که در مورد حقوق زنان داشته و همچنین به دلیل ارتباط با یک منتقد صریح سیاست‌های عربستان سعودی و امارات مورد هدف قرار گرفته است. باید خاطرنشان کنیم این حفره‌ی امنیتی پس از ارائه‌ی سیستم‌عامل iOS 14 دیگر کارایی ندارد.

شرکت NSO Group هم این ادعاها را تکذیب کرده و تاکید کرده که به داده‌های این افراد دسترسی ندارد. سخنگوی این شرکت اعلام کرده که آن‌ها هرگونه شواهد معتبر سوءاستفاده از سوی مشتریان را مورد بررسی قرار می‌دهند و این نرم‌افزارها تنها برای تعقیب مجرمان استفاده می‌شوند. اپل گفته که نمی‌تواند به طور مستقل این گزارش Citizen Lab را تایید کند اما اعلام کرده که این حمله بسیار هدفمند بوده و بار دیگر از کاربران خود خواسته که همواره جدیدترین نسخه‌ی iOS را نصب کنند.

بر اساس این گزارش، ظاهرا برخی کشورها کماکان با استفاده از ابزارهای NSO Group به جاسوسی از منتقدان و مخالفان خود ادامه می‌دهند. همچنین محققان اعلام کرده‌اند که چرا چنین حفره‌ی امنیتی مهمی برای مدت طولانی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و اپل متوجه این موضوع نشده است. NSO Group که یک شرکت اسراییلی فعال در توسعه‌ی ابزارهای جاسوسی محسوب می‌شود، با وجود انتقادهای گسترده همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و کشورهای مختلفی ابزارهای جاسوسی این شرکت را خریداری می‌کنند.

۸ روش رایج برای هک کردن پسورد

منبع: Engadget

The post حفره‌ی امنیتی آیفون منجر به هک خبرنگاران شبکه الجزیره شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala