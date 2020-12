اپل با منتشر کردن iOS 14.3 علاوه‌بر اضافه کردن قابلیت‌های جدید و رفع کردن برخی باگ‌ها، عکاسی با فرمت ProRAW را به آیفون‌های ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس اضافه کرد. با توجه به این موضوع، یکی از عکاسان حرفه‌ای به نام Austin Mann نظر خودش را در رابطه با اضافه شدن این فرمت جدید عکاسی با ما به اشتراک گذاشته است.

همان‌گونه که گفتیم اپل ProRAW بعد از گذشت حدود ۲ ماه از عرضه‌ی آیفون‌های ۱۲ بالاخره به مدل پروی این آیفون‌های جدید آمد. از زمان اضافه شدن این فرمت جدید عکاسی به آیفون‌، بحث‌های زیادی میان عکاسان مختلف در رابطه با قدرت عکاسی با این فرمت به‌ وجود آمده است.

اپل در واقع قدرت پردازنده‌ی جدید A14 و دوربین به کار رفته در آیفون‌های ۱۲ پرو را گرفته و سپس فرمت جدیدی را برای عکاسی حرفه‌ای به نام ProRAW به وجود آورده است.

Austin Mann که یکی از افرادی است که بیشتر به خاطر بررسی دوربین آیفون‌ها شناخته می‌شود، به‌تازگی بعد از بررسی این فرمت جدید عکاسی نظراتش را درباره‌ی آن منتشر کرده و گفته است که اضافه شدن این فرمت به آیفون‌های ۱۲ پرو چه معنایی را در عکاسی با آیفون خواهد داشت.

البته قبل از هر چیز، باید در ابتدا درباره‌ی فرمت RAW با شما صبحت کنیم و بگوییم که فرمت RAW چیست و چرا از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود اینکه Austin در توصیف RAW می‌گوید که این فرمتی برای ثبت عکس است که عکاسان با استفاده از آن می‌توانند کنترل بیشتری را بر روی عکس‌های ثبت شده داشته باشند، اما در اینجا قصد داریم که بررسی دقیق این فرمت بپردازیم و بگوییم که فرمت RAW به طور دقیق چیست.

عکس با فرمت RAW چیست؟

یک عکس ثبت شده با فرمت RAW همان‌گونه که از نامش پیداست (RAW به معنای خام است)، یک فایل عکس است که بر روی آن هیچ تغییری ناشی از الگوریتم‌ها و عملیات پردازشی ناشی از عکاسی محاسباتی صورت نگرفته است. زمانی که یک کاربر عکسی را با فرمت RAW ثبت می‌کند، عکس ثبت شده علاوه‌بر دارا بودن تمام اطلاعاتی که توسط سنسور دوربین ثبت شده، دارای اطلاعات دیگری است که از پردازش سیگنال تصویر در سنسور در آن لحظه به دست آمده است.

عکاسی با فرمت RAW از این لحاظ اهمیت دارد که عکاسان با استفاده از خلاقیت خود می‌توانند تغییرات گسترده‌ای را در این عکس‌ها ایجاد کنند. در واقع تمامی الگوریتم‌های به کار رفته در زمان پردازش عکس ثبت شده توسط پردازنده‌ی دوربین، توسط افرادی توسعه داده شده‌اند که تفکرات و تمایلات خود را هم در بدست آمدن عکس نهایی پردازش شده به کار برده‌اند.

با وجود اینکه عکس‌های ثبت شده بعد از انجام پردازش تصویر توسط پردازنده بسیار زیبا هستند، اما این عکس‌ها نشان دهنده‌ی سلیقه‌ی افراد توسعه‌ی‌دهنده‌ی الگوریتم‌های پردازش تصویر در زمان پردازش عکس هستند. به عنوان نمونه زمانی که با استفاده از آیفون و یک گوشی پرچمدار سامسونگ از یک محیط یکسان عکسی را می‌گیرید، عکس‌های ثبت شده به‌دلیل تفاوت در نظرات و تمایلات افراد توسعه‌دهنده‌ی کد‌های مربوط با پردازش تصویر، با یکدیگر متفاوت هستند.

اپل البته با معرفی فرمت ProRAW قصد دارد در این زمینه قدمی را به جلو بردارد. استفاده از این فرمت برای ثبت عکس نه تنها عکسی را با فرمت DNG و با ذخیره‌ی تمامی اطلاعات ثبت شده توسط سنسور ثبت می‌کند، بلکه کاربران در زمان استفاده از این فرمت هم از برخی ابزار‌های عکاسی محاسباتی توسعه داده شده توسط اپل بهره‌مند می‌شود.

در واقع عکاسی با این فرمت به این معناست که بعد از ثبت یک عکس شما عکس زیبایی را دریافت خواهید کرد که علاوه‌بر پردازش توسط الگوریتم‌های توسعه داده شده توسط اپل، دارای تمامی اطلاعات لازم برای ویرایش تصویر به شکل دلخواه است.

Halide که یک اپ حرفه‌ای برای ثبت عکس با آیفون است. به‌تازگی عکس‌های گرفته شده با فرمت ProRAW را بررسی کرده است و به‌خوبی نشان می‌دهد که بعد از ویرایش صحیح این عکس‌ها، کاربران می‌توانند که جزئیات بسیار زیادی را از عکس‌های ثبت شده بدست آورند.

بهبود و بازیابی سایه‌های موجود در عکس تنها یک جنبه‌ی استفاده از عکس‌های RAW است. کاربران همچنین بعد از ثبت عکس با این فرمت می‌توانند بدون توجه به سلیقه‌ی کد‌های توسعه داده شده برای پردازش عکس نهایی، کنترل کاملی را بر روی پارامتر‌هایی مانند تنظیم تراز سفیدی، نویز و میزان شارپ بودن تصویر داشته باشند.

چرا اپل فرمت RAW را به عکاسی موبایل آورد؟

بررسی Austin Mann

Austin Mann با ثبت عکسی با استفاده از فرمت ProRAW به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه کاربران می‌توانند از مزیت‌های این فرمت جدید در هنگام عکاسی در شب استفاده کنند. یکی از عکس‌های ثبت شده در زیر در واقع فایل عکس با فرمت HEIC که بعد از پردازش تصویر توسط آیفون به صورت استاندارد بدست آمده است و عکس دیگر عکسی است که با فرمت ProRAW ثبت شده و سپس مورد ویرایش قرار گرفته است.

در زمان پردازش این عکس توسط الگوریتم‌های توسعه داده شده توسط اپل، الگوریتم کاهش دهنده‌ی نویز تصویر بسیاری از ستاره‌های موجود در آسمان را با نویز اشتباه گرفته و سعی کرده است که این ستاره‌ها را درست کند. با توجه به این موضوع عکس ثبت شده با فرمت HEIC دارای ستاره‌های بسیار کمتری در آسمان است.

عکس دوم، ثبت شده با فرمت ProRAW، به‌خوبی نشان می‌دهد که عکاس در زمان ویرایش این عکس با استفاده از نرم افزار لایت‌روم چه کنترلی را بر روی ویرایش و بدست آمدن نتیجه‌ی نهایی داشته است. این عکس به خوبی نشان می‌دهد که عکاس توانسته است بدون حذف کردن المان‌های ضروری عکس مانند ستاره‌های موجود در آسمان، جزئیات بسیار زیادی را از این عکس بدست بیاورد

Austin همچنین در زمان منتشر کردن نظرات خود به جنبه‌های دیگر عکاسی با فرمت ProRAW پرداخته و در رابطه با این موضوع بحث کرده است که تصاویر ثبت شده با فرمت ProRAW می‌توانند با تصاویر ثبت شده توسط دوربین‌های حرفه‌ای به رقابت بپردازند. او همچنین می‌گوید که تصاویر ProRAW دارای گستره‌ی دینامیکی ۱۴ استاپ هستند که با توجه به این موضوع می‌توان عکس‌های بهتری را در شرایط پیچیده از لحاظ نوری مانند زمان طلوع یا غروب خورشید ثبت کرد.

عکس‌های ثبت شده با فرمت ProRAW در آیفون‌های ۱۲ پرو دارای رنگ ۱۲ بیتی هستند که باعث می‌شود این عکس‌ها در مقایسه با فرمت استاندارد HEIC دارای رنگ‌های بیشتری باشند (عکس‌های ثبت شده با فرمت HEIC دارای رنگ‌های ۸ بیتی هستند).

اهمیت نور، موقعیت و جهت دوربین‌ (لذت عکاسی – قسمت ۲)

داشتن رنگ‌های بیشتر در عکس‌های گرفته شده با فرمت ProRAW باعث می‌شود که این عکس‌ها به شکل بهتر و با رنگ‌های بیشتری در نمایشگر‌های پشتیبانی کننده از HDR به نمایش در بیایند. همچنین نمایشگر‌های به کار رفته در محصولات اپل از گستره‌ی رنگی P3 پشتیبانی می‌کنند که باعث می‌شود عکس‌های دارای رنگ ۱۲ بیتی به شکل زیبایی در این نمایشگر‌ها به نمایش درآیند.

نظر توسعه‌دهنده‌ی اپ Halide درباره‌ی اپل ProRAW

یکی از توسعه‌دهندگان اپ Halide به نام Ben Sandofsky هم با منتشر کردن یک پست به بررسی تمامی جزئیات مربوط به ProRAW اپل پرداخته است. او همچنین در این پست درباره‌ی این موضوع صحبت کرده است که اپل ProRAW چیست و توسعه‌دهندگان چگونه می‌توانند از مزیت‌هایی این فرمت قدرتمند عکاسی استفاده کنند.

همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم، اپل ProRAW تنها یک فرمت ساده برای ثبت عکس نیست. در واقع ProRAW پکیجی از اطلاعات شامل یک فایل پیشرفته با فرمت DNG است. Ben درباره‌ی این موضوع توضیح می‌دهد که اپل با انجام کارهایی در فرمت عکاسی RAW و ایجاد تغییراتی در آن، به‌گونه‌ای متفاوتی از این فرمت در سیستم عامل iOS استفاده کرده است.

برای کاهش پیچیدگی‌ها، بعد از ثبت عکس، الگوریتم‌های پردازش تصویر بعد از انجام فرایندهایی خاص فایل نهایی بدست آمده را ذخیره کنند. به‌طور خلاصه این مرحله از فرایند پردازش تصویر در ابتدا ساختار RGB عکس پایه را می‌گیرد و سپس با اجرا کردن برخی الگوریتم‌های خاص تصمیم می‌گیرد که عکس نهایی شامل چه رنگ‌هایی باشد.

اپل در زمان انجام این کار از الگوریتم‌های موجود یا توسعه داده شده توسط شرکت‌های دیگر استفاده نمی‌کند، در نتیجه عکس‌های ثبت شده با فرمت DNG و با استفاده از آیفون، متفاوت از عکس‌هایی هستند که شما با استفاده از دوربین DSLR خود ثبت می‌کنید.

این توسعه‌دهنده همچنین می‌گوید که با توجه به انجام این کار توسط اپل، اپل کنترل کاملی را بر روی شکل سنسور ثبت عکس استفاده شده در آیفون خواهد داشت. به عنوان نمونه اگر اپل از سنسوری در آیفون‌های بعدی استفاده کند که از لحاظ الگوی پیکسل‌های استفاده شده در آن، با سنسور‌های متداول متفاوت باشد، لازم نیست که نرم افزار توسعه داده شده برای آیفون را تغییر دهد زیرا با استفاده از ProRAW می‌توان عکس‌های گرفته شده با این سنسور‌های جدید را هم پردازش کرد.

علاوه‌بر این، کنترل کامل قابلیت ProRAW توسط اپل به معنای سازگاری بیشتر است. زمانی که اپ Halide ثبت عکس با فرمت RAW را توسعه داد، ثبت تصاویر به این صورت دارای محدودیت‌هایی مانند محدود بدون استفاده از آن به لنز عریض و تله‌فوتو‌ی آیفون بود و کاربران نمی‌توانستند که با استفاده از دوربین سلفی یا فوق‌عریض آیفون به ثبت تصاویر با این فرمت بپردازند.

اپ با ProRAW این رویه را تغییر داد و دیگر اپ‌ها مانند Halide هم اکنون می‌توانند از فرمت RAW اپل برای عکاسی در تمامی دوربین‌های به کار رفته در آیفون‌های ۱۲ پرو استفاده کنند.

برای عکاسی با موبایل کدام گوشی هوشمند مناسب‌تر است؟ (لذت عکاسی – قسمت ۱)

فایل‌های ProRAW DNG شامل اعمال الگوریتم‌های پردازش تصویر محاسباتی در زمان ثبت عکس هستند. انجام شدن این کار به این معنا است که می‌توان از اطلاعات قابلیت Smart HDR هم برای ویرایش عکس‌های گرفته شده با این قابلیت استفاده کرد. در نتیجه با استفاده از این قابلیت جدید می‌توان عکس‌ها شگفت‌انگیزی را ثبت کرد.

همچنین در زمان فعال کردن ProRAW این قابلیت از اطلاعات استفاده شده توسط Deep Fusion هم استفاده می‌کند و با استفاده از آن نویز تصاویر گرفته شده در محیط‌های تاریک را کاهش می‌دهد.

اپل همچنین در ProRAW تمامی اطلاعات مربوط به نقشه‌ی قسمت‌های مختلف عکس را در فایل DNG قرار داده است. این نقشه‌ها و اطلاعات توسط الگوریتم‌های توسعه داده برای پردازش تصویر مورد استفاده قرار می‌گیرند که باعث می‌شود این الگوریتم‌ها بتوانند تنها در زمان استفاده از یک لنز تصاویر پرتره را خلق کنند و شخص قرار گرفته در جلوی دوربین را از پس زمینه‌ی عکس جدا کنند.

API استفاده شده برای ProRAW دارای پیچیدگی‌های مربوط به خود است و هر یک از توسعه‌دهندگان می‌توانند از بخش‌ها و اطلاعات مورد نیازشان استفاده کنند. انجام این کار باعث می‌شود که برخی از توسعه‌دهندگان مانند افراد توسعه دهنده‌ی اپ Halide بتوانند از بخش‌های مورد نظرشان برای کنترل تجربه‌ی کاربران در زمان عکاسی با این اپ استفاده کنند.

به عنوان نمونه یکی از کار‌ها این است که به جای ثبت تصاویر ProRAW با رنگ ۱۲ بیتی، این عکس‌ها را با رنگ ۱۰ بیتی ثبت کرد. انجام این کار علاوه‌بر کاهش اندازه‌ی فایل عکس، باعث می‌شود که رنگ ثبت شده دارای رنگ‌های بسیار زیادی هم باشد.

کاربرانی که هم اکنون به‌روزرسانی جدید یعنی iOS 14.3 را بر روی آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس نصب کرده‌اند می‌توانند که از ProRAW در هنگام عکاسی استفاده کنند. برای فعال کردن این قابلیت به قسمت «تنظیمات» (Settings) بروید و سپس قسمت دوربین Camera را انتخاب کنید و بعد به Formats بروید.

بعد از رفتن به این قسمت می‌توانید که قابلیت ProRAW را فعال کنید. بعد از فعال کردن این قابلیت علامت مربوط به این قابلیت، RAW، در اپ دوربین ظاهر می‌شود که می‌توانید با فعال کردن آن عکس‌هایی را با این فرمت ثبت کنید.

به صورت پیش‌فرض قابلیت ProRAW در زمان عکاسی غیرفعال است. زمانی که در اپ دوربین بر روی آیکون این قابلیت بزنید، این قابلیت با غیرفعال کردن Live Photos عکس‌هایی را با فرمت ProRAW ثبت خواهد کرد.

عکس‌های ثبت شده با استفاده از ProRAW اندازه‌ی بزرگ‌تری را در مقایسه با HEIC دارند و می‌توانند به سرعت بخش زیادی از فضای داخلی آیفون شما را اشغال کنند. در زمان فعال بودن ProRAW حجم عکس‌های گرفته شده حتی به چهار برابر عکس‌های گرفته شده با فرمت HEIC هم می‌رسد.

در زمان فعال کردن قابلیت ProRAW شما نمی‌توانید که از دیگر حالت‌های عکاسی مانند Live Photo یا حالت پرتره استفاده کنید. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد حجم عکس‌های ProRAW به طور معمول در حدود ۲۵ مگابایت یا بزرگ‌تر از آن است.

با منتشر شدن iOS 14.3 و اضافه شدن این قابلیت جدید، اپ‌های مربوط به عکاسی می‌توانند که از مزایایی مربوط به این فرمت پیشرفته عکاسی اپل استفاده کنند. به عنوان نمونه اپ Halide به‌روزرسانی جدیدی را با پشتیبانی از این قابلیت جدید اپل منتشر کرده است.

۴ اپلیکیشن رایگان برای ویرایش عکس RAW

منبع: Appleinsider

