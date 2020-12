اگر شما آیفونی را به‌تازگی خریداری کرده‌اید، باید به شما بگوییم که با توجه به دوربین قدرتمند به ‌کار رفته در آیفون و همراه داشتن گوشی در تمامی لحظه‌ها در جیب شما، می‌توانید که با استفاده از این دوربین کار‌های شگفت‌انگیزی را انجام دهید و عکس‌های عالی را ثبت کنید.

با توجه به این موضوع، در این مقاله به معرفی بعضی از بهترین‌ اپ‌های عکاسی و ویرایش عکس با آیفون خواهیم پرداخت که به شما در زمان ثبت عکس با آیفون و ویرایش عکس‌های گرفته شده به بهترین شکل ممکن کمک می‌کنند.

Halide

اپ Halide به احتمال زیاد محبوب‌ترین اپ عکاسی در میان کسانی است که به‌صورت جدی به‌ عکاسی با گوشی خود می‌پردازند. این اپ محبوب دارای ویژگی‌هایی برای کنترل حرفه‌ای تمامی پارامتر‌های لازم در هنگام عکاسی است.

در واقع بعد از نصب این اپ شما می‌توانید که همانند یک دوربین عکاسی حرفه‌ای، پارامتر‌هایی مانند سرعت شاتر، ISO و تراز سفید عکس را تغییر دهید. البته باید بگوییم که علاوه‌بر این قابلیت‌ها، اپ Halide دارای ویژگی‌های دیگری هم هست.

این اپ دارای برخی قابلیت‌های خاص است که با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و دیگر تکنولوژی‌های موجود، کیفیت عکس‌های ثبت شده را بهبود می‌دهد. برای نمونه کاربرانی که آیفون XR یا آیفون ۲۰۲۰ SE دارند می‌تواند که با استفاده از این اپ و تنها با استفاده از یک دوربین تصاویر پرتره‌ای را از حیوانات و برخی اجسام ثبت کنند.

همچنین کاربران می‌توانند که با استفاده از این اپ در زمان عکاسی، عکس‌های با کیفیتی را با فرمت RAW ثبت کنند، به اطلاعات مربوط به هیستوگرام دسترسی داشته باشند، فوکوس دوربین را به‌ صورت دقیق بر روی سوژه مورد نظر تنظیم کنند، از نقشه‌های مربوط به قسمت‌های متفاوت عکس با عمق میدان مختلف خروجی بگیرند، از دستیار صوتی سیری برای تنظیم برخی «میان‌بر‌ها» (Shortcuts) استفاده کنند و کلی کار دیگر را انجام دهند.

شما می‌توانید که اپ Halide را به صورت رایگان از اپ استور دانلود کنید. برای استفاده از این اپ بعد از ۷ روز دوره‌ی آزمایشی می‌توانید که اشتراک سالانه‌ای این اپ را به مبلغ ۱۱.۹۹ دلار تهیه کنید یا که با پرداخت ۳۹.۹۹ دلار به صورت دائمی به استفاده از این اپ بپردازید.

Darkroom

بعد از گرفتن عکس‌های شگفت‌انگیز با آیفون، شما به اپ‌ها و ابزار‌هایی برای ویرایش عکس‌های گرفته شده احتیاج خواهید داشت. البته باید بگوییم که برای انجام این کار حتما لازم نیست که از کامپیوتر استفاده کنید بلکه می‌توانید عکس‌های گرفته شده را به‌راحتی با استفاده از آیفون به شکل زیبایی ویرایش کنید.

یکی از اپ‌های بسیار خوب برای ویرایش عکس‌های گرفته شده، اپ Darkroom است. علاوه‌بر آیفون، کاربران می‌توانند که از این اپ بر روی دستگاه‌های دیگری مانند آیپد و مک هم استفاده کنند. یکی از بهترین نکته‌ها در رابطه با این اپ رابط کاربری زیبا و استفاده‌ی آسان از این اپ است.

حتی اگر شما عکاس حرفه‌ای نباشید و هنر عکاسی را به‌تازگی شروع کرده‌ باشید هم می‌توانید به‌راحتی از این اپ استفاده کنید. همچنین این اپ به صورت یکپارچه با iCloud Photo Library توسعه داده شده است تا وقت شما برای انجام کار‌هایی مانند انتخاب و وارد کردن عکس به این اپ هدر نرود.

شما با استفاده از Darkroom می‌توانید که پارامتر‌هایی مانند میزان روشنایی، کنتراست، قسمت‌های روشن تصویر (Highlights)، سایه‌ها، دمای رنگ و دیگر جزئیات مربوط به ویرایش عکس را تغییر دهید. علاوه‌بر این، شما با استفاده از این اپ می‌توانید که فیلم‌ها و عکس‌های Live گرفته شده با آیفون را هم ویرایش کنید.

در کنار این قابلیت‌ها، این اپ دارای ویژگی‌هایی مانند استفاده از نمودار منحنی برای ویرایش عکس، اضافه کردن واترمارک، پشتیبانی از عکس‌های RAW و عملکردی یکپارچه با اپ Halide است.

یکی دیگر از مزیت‌های عالی این اپ این است که شما می‌توانید به بسیاری از ویژگی‌ها و ابزار‌های این اپ به صورت رایگان دسترسی داشته باشید. شما می‌توانید که اپ Darkroom را از اپ استور به صورت رایگان دریافت کنید. برای دسترسی به تمامی قابلیت‌های این اپ باید که اشتراک سالانه‌ی این اپ به مبلغ ۱۹.۹۹ دلار را تهیه کنید.

Focos

اگر علاقه‌مند به ثبت تصاویر پرتره با آیفون خود هستید، اپ Focos یکی از اپ‌هایی است که باید آن را حتما بر روی آیفون خود نصب کنید. همچنین این اپ به شما اجازه می‌دهد که میزان شدت تار شدن تصویر در پشت سر سوژه را تغییر دهید.

البته باید بگویم که به جز تغییر میزان شدت تار شدگی تصویر، این اپ دارای ویژگی‌هایی مانند ساخت دیافراگم‌های متنوع با افکت‌های مختلف برای بوکه‌‌ی عکس است. علاوه‌بر این، این اپ دارای قابلیتی برای شبیه‌سازی استفاده از لنز‌های حرفه‌ای در زمان ثبت عکس است.

البته قابلیت‌های این اپ به موارد گفته شده محدود نمی‌شود، شما همچنین می‌توانید که بعد از نصب این اپ نور‌های سه‌بعدی را به عکس گرفته شده اضافه کنید و نقشه‌های مربوط به عمق میدان عکس برای رسیدن به بوکه‌ی مناسب تغییر دهید.

یکی از ویژگی‌های شگفت‌انگیز راجع‌به اپ Focos این است که این اپ با استفاده از هوش مصنوعی به‌ کار رفته در آن به صورت هوشمند نقشه‌های مربوط به عمق میدان عکس را درست می‌کند، حتی اگر عکس ثبت شده با قابلیت پرتره دوربین آیفون ثبت نشده باشد. به طور حتم کار‌هایی که شما با استفاده از این اپ می‌توانید بر روی عکس‌های خود انجام دهید شگفت‌انگیز است.

با وجود اینکه اپ Focos بر روی اپ استور به صورت رایگان عرضه شده است، اما برای دسترسی به تمامی قابلیت‌ها لازم است که اشتراک سالانه‌ای این اپ را به مبلغ ۷.۹۹ دلار تهیه کنید. شما همچنین می‌توانید با پرداخت ۱۲.۹۹ دلار از این اپ به صورت مادام العمر استفاده کنید.

Lightroom

به طور حتم ادوبی «لایت‌روم» (Lightroom) یکی از مشهور‌ترین اپ‌های ویرایش عکس در دنیای عکاسی است که توسط بسیاری از عکاسان حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود اینکه عکاسان این اپ را بیشتر با نسخه‌ی دسکتاپش می‌شناسند، اما ادوبی نسخه‌ای از لایت‌روم را هم برای سیستم عامل iOS ارائه کرده است.

کار کردن و ویرایش عکس‌ها با اپ لایت‌روم واقعا ساده است. این اپ شامل قسمت‌های مختلفی برای تغییر پارامتر‌هایی مانند میزان نور، رنگ‌ها، افکت‌ها، جزئیات و دیگر قسمت‌های عکس است. شما همچنین می‌توانید با استفاده از این اپ عکس‌های خود را از لحاظ اپتیکی تغییر دهید و مشکلاتی مانند اعوجاج لنز در عکس ثبت شده را رفع کنید.

این اپ همچنین دارای حالتی خودکار است تا با استفاده از آن بتوانید عکس گرفته شده را به شکل مناسبی ویرایش کنید. اگر شما هم اکنون اشتراک Adobe Creative Cloud را تهیه کرده‌ باشید، بعد از نصب نسخه‌ی iOS این اپ می‌توانید که تمامی فرایند ویرایش عکس را بین کامپیوتر و آیفون خود به اشتراک بگذارید. به عنوان نمونه می‌توانید که ویرایش یک عکس را در مک خود شروع کنید و آن را در آیفون یا آیپد خود به پایان برسانید.

شما می‌توانید که نسخه‌ی iOS لایت‌روم را به صورت رایگان از اپ استور دانلود نماید، اما برای استفاده از تمامی قابلیت‌های این اپ باید اشتراک سرویس Adobe Creative Cloud را تهیه کنید.

DoubleTake

علاوه‌بر عکاسی، بسیاری از کاربران از آیفون خود برای تهیه‌ی فیلم استفاده می‌کنند. با توجه به این موضوع، در این قسمت قصد داریم برای کامل شدن این مقاله به معرفی اپی برای تهیه‌ی فیلم بپردازیم.

اپ DoubleTake توسط شرکتی توسعه داده شده است که در گذشته اپ FiLMiC Pro را هم توسعه داده بود. این اپ به کاربران اجازه می‌دهد تا به شکل جدیدی بتوانند با آیفون خود به ضبط فیلم بپردازند.

بعضی وقت‌‌ها موقعیت‌هایی پیش می‌آید که استفاده‌ی تنها از یک دوربین برای ضبط فیلم کافی نیست. در این زمان، استفاده از اپ DoubleTake باعث می‌شود که بتوانید با ضبط فیلم با استفاده از دو دوربین با زاویه‌ی دید مختلف فیلم‌های حرفه‌ای را تنها با آیفون خود ثبت کنید.

این اپ به شما اجازه می‌دهد که بعد از انتخاب دو دوربین موجود در آیفون، با آن‌ها به صورت هم زمان به ضبط فیلم بپردازید. به عنوان نمونه شما می‌توانید که از میان لنز‌های فوق‌عریض، عریض، تله‌فوتو و دوربین سلفی دو دوربین مورد نظر را برای ضبط فیلم انتخاب کنید.

این اپ همچنین در زمان انجام این کار به شما اجازه می‌دهد که فیلم‌هایی را به صورت ۲۴، ۲۵ و ۳۰ فریم در ثانیه ضبط کنید. همچنین این اپ دارای تنظیمات پیچیده‌ای نیست و شما برای استفاده از آن می‌توانید که تنها بعد از اجرای آن و انتخاب دوربین‌های مورد نظر به ضبط فیلم بپردازید.

شما می‌توانید که اپ DoubleTake را به صورت رایگان از اپ استور دریافت کنید (پشتیبانی از آیفون SE 2020، آیفون XR و مدل‌های جدیدتر).

جمع‌بندی

شما در این مقاله با تمامی اپ‌های مورد نیاز برای شروع عکاسی و ویرایش عکس‌های گرفته شده به صورت حرفه‌ای با آیفون آشنا شده‌اید. با وجود اینکه این لیست شامل اپ‌های غیررایگانی مانند Halide است، اما شما می‌توانید با مقداری جست‌وجو در اینترنت و اپ استور با اپ‌های رایگانی هم روبه‌رو شوید که بتوانید از آن‌ها برای بهبود عکس‌های گرفته شده با آیفون استفاده کنید.

