اپلیکیشن مایکروسافت Word که برای نوشتن و ویرایش اسناد مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌زودی به ویرایشگر جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز خواهد شد که می‌تواند در فرایند نوشتن متون، بسیار کمک حال کاربران باشد.

مایکروسافت Word بهترین و کاربردی‌ترین اپلیکیشن جهت نوشتن و ویرایش متون است که در سراسر جهان، کاربران زیادی هم دارد. جدیدترین نسخه از این اپلیکیشن، Word 2019 است که به قابلیت‌های کاربردی زیادی هم مجهز شده اما در جدیدترین بروزرسانی خود، یک ویژگی منحصر بفرد نیز به آن اضافه شده.

اگر از نسخه‌ی دسکتاپ Word استفاده کنید، می‌بینید که زیر متون شما در صورتی که به اشتباه نوشته شده باشند، خط قرمزی کشیده می‌شود تا بدین ترتیب آن را اصلاح کنید. اشتباه نگارشی هم در نسخه‌ی دسکتاپ این اپلیکیشن به کاربران اعلام می‌شود. اما قابلیت جدید بسیار پیشرفته‌تر و بهتر عمل می‌کند.

کاربران نسخه‌ی آنلاین Word از مدت‌ها قبل از این قابلیت بهره‌مند بودند اما خوشبختانه ردموندی‌ها قصد دارند به‌زودی آن را برای نسخه‌ی دسکتاپ نیز عرضه کند. بدین ترتیب اکنون کاربران می‌توانند از اشتباهات بیشتری در نوشتار خود آگاه شوند. هوش مصنوعی اکنون نوشته‌ی شما را علاوه بر گرامر، از لحاظ مفهوم، رسمی یا غیر رسمی بودن کلمات و مواردی از این دست بررسی کرده و کلمات جایگزین را به شما پیشنهاد می‌کند.

این قابلیت جدید که تحت عنوان ویرایشگر مایکروسافت (Microsoft Editor) شناخته می‌شود، درست مانند قابلیت‌ فعلی، اشتباهات را بررسی می‌کند اما با این حال با انتخاب کلمه‌ی دلخواه و با فشردن کلیدهای ترکیبی (Shift + F10 + Down)، منویی ظاهر خواهد شد که یک سری پیشنهادات، نظیر مترادف، معنا و مواردی از این دست را برایتان به نمایش در می‌آورد.

از قابلیت‌های فوق‌العاده کاربردی و البته جالب ویرایشگر جدید مایکروسافت، بررسی نوشتار جهت آگاهی کاربر از دزدی ادبی است. یعنی اگر متن شما بسیار به یک مقاله‌ی منتشر شده‌ی قبلی شبیه باشد و خطر دزدی ادبی، پروژه‌ی شما را تهدید کند، قابلیت جدید Word به شما این موضوع را اطلاع خواهد داد.

اگر بخشی از پروژه‌ی اینسایدر مایکروسافت هستید، می‌توانید در نسخه‌ی ۲۰۱۰ (بیلد ۱۳۳۲۸.۲۰۰۰۰)، به ویرایشگر مایکروسافت در Word دسترسی داشته باشید. این بروزرسانی به‌زودی به نسخه‌ی معمولی Word نیز راه خواهد یافت. منتها از این بابت که چه زمانی این اتفاق رخ می‌دهد خبری در اختیار نداریم.

