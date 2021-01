در حدود یک سال است که مایکروسافت پشتیبانی از ویندوز ۷ را متوقف کرده است و تنها شرکت‌ها می‌توانند که با پرداخت مبلغی به‌روزرسانی‌های امنیتی مایکروسافت را دریافت کنند. انجام این کار توسط مایکروسافت باعث شده که کاربران بسیار زیادی استفاده از این سیستم عامل را کنار بگذارند.

با وجود اینکه مایکروسافت به کاربران هشدار داده است که آن‌ها باید سیستم عامل ویندوز خود را به نسخه‌های جدیدتر به‌روزرسانی کنند، اما تخمین زده می‌شود که حداقل ۱۰۰ میلیون کامپیوتر هنوز از سیستم عامل ویندوز ۷ استفاده می‌کنند.

در روز ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۳ دی ۱۳۹۸) ویندوز ۷ به پایان دوره‌ی پشتیبانی خودش رسید. بعد از این تاریخ فقط شرکت‌ها و موسسه‌های آموزشی با پرداخت مبلغی می‌توانند که به‌روزرسانی‌های امنیتی را دریافت کنند.

در ماه آگوست (مرداد ماه) گذشته، آمار منتشر شده نشان دادند که در حدود یک چهارم کاربران از این سیستم عامل بر روی دستگاه‌هایشان استفاده می‌کنند. با وجود اینکه در حال نزدیک شدن به سالگرد پایان پشتیبانی از ویندوز ۷ هستیم، اما کاربرانی که در حال استفاده از این سیستم عامل هستند کاهش چندانی را نیافته است.

آمار‌ی که توسط StatCounter Global Stats منتشر شده است نشان می‌دهد که در ماه نوامبر (آبان) در حدود %۱۷٫۶ کاربران در حال استفاده از ویندوز ۷ هستند. برای مقایسه باید بگوییم که سهم %۱۷٫۶ ویندوز ۷ در مقایسه با ماه قبل از نوامبر (آبان) یعنی اکتبر (مهر) افزایش %۱ را داشته است. ویندوز ۱۰ مایکروسافت هم سهمی %۷۵ را در اختیار خود دارد.

آمار منتشر شده توسط NetMarketShare هم نتایج مشابهی را در ماه اکتبر (مهر) نشان می‌دهد و می‌گوید که در این ماه در حدود %۲۱ کاربران از ویندوز ۷ استفاده می‌کردند و سهم استفاده‌ی کاربران از ویندوز ۱۰ هم به %۷۴ می‌رسید.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که گیمر‌ها ترجیح می‌دهند که از نسخه‌ی جدیدتر ویندوز استفاده کنند. در آخرین آمار منتشر شده توسط استیم که با استفاده از نظر سنجی بدست آمده‌ است در حدود %۸۹ کاربران از ویندوز ۱۰ استفاده می‌کنند در حالی که سهم ویندوز ۷ به حدود %۱۰ می‌رسد.

دیگر اطلاعات منتشر شده توسط United States Government Digital Analytics Program که به بررسی بازدید‌های صورت گرفته از سایت‌ها آمریکایی می‌پردازد نشان می‌دهد که در بررسی‌های صورت گرفته در ۹۰ روز گذشته %۱۸٫۹ کاربران از ویندوز ۷ استفاده می‌کنند در حالی که سهم ویندوز ۱۰ در این بررسی به %۷۵٫۸ می‌رسد.

با توجه به اینکه مایکروسافت اعلام کرده است که سیستم عامل ویندوز در حدود ۱٫۵ میلیارد کاربر دارد می‌توانیم بگوییم که هم اکنون ۱۰۰ میلیون از کاربران استفاده از ویندوز ۷ را ترجیح می‌دهند.

در ماه آینده مایکروسافت قصد دارد تا مبلغ پرداختی برای دریافت به‌روزرسانی‌های امنیتی را افزایش دهد. در نتیجه کاربرانی که از نسخه‌ی Enterprise ویندوز ۷ استفاده می‌کنند باید برای هر دستگاه دارای این سیستم عامل مبلغ ۵۰ دلار را بپردازند.

کابران نسخه‌ی Pro ویندوز ۷ هم باید برای دریافت این به‌روزرسانی‌ها مبلغ ۱۰۰ دلار را برای هر کامپیوتر بپردازند. مایکروسافت قصد دارد تا این مبلغ پرداختی را در سال آینده دو برابر کند تا استفاده از ویندوز ۷ با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند.

