گیت‌هاب با کسب مجوز دولت آمریکا، از ارائه‌ی دوباره‌ی تمام سرویس‌های خود به برنامه‌نویسان ایرانی و بازگرداندن دسترسی حساب‌های آسیب‌دیده خبر داد.

به گفته‌ی «گیت‌هاب» (GitHub) پس از آنکه در پی تحریم‌های آمریکا محدودیت‌هایی برای توسعه‌دهندگان ایرانی درنظر گرفته شده بود، اکنون اکنون طیف گسترده‌ای از خدمات خود را برای ایران هم ارائه می‌دهد. این تغییرات به دلیل معافیتی است که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) به عنوان بازوی اجرای تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، اعطا شده است.

«نات فریدمن» مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: «امروز ما یک گام بزرگ را پشت سر گذاشتیم و موفق شدیم ما مجوزی را از دولت ایالات متحده آمیکا دریافت کنیم که خدمات گیت‌هاب را برای توسعه‌دهندگان در ایران ارائه دهیم. این شامل همه‌ی خدمات برای افراد و سازمان‌ها، اعم از خصوصی و دولتی، رایگان و غیررایگان است.»

وی افزود: «طی دو سال تلاش، ما سرانجام توانستیم نشان دهیم که چگونه استفاده‌ی توسعه‌دهندگان از گیت‌هاب موجب پیشرفت بشریت و ارتباطات بین‌المللی می‌شود و سیاست خارجی پایدار ایالات متحده آمریکا در زمینه‌ی بهبود آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را به جلو می‌برد.»

محدودیت‌های تجاری ایالات متحده آمریکا «گیت‌هاب» به عنوان یک سایت میزبان کدهای منبع‌باز را وادار کرد تا فعالیت‌های خود را مانند کریمه و سوریه، برای برنامه‌نویسان در ایران هم محدود کند. بدین ترتیب این شرکت متعلق به مایکروسافت، از سال ۲۰۱۹ به شکل در ایران بسیار محدود و بیشتر با دردسترس قرار دادن برخی از مخزن‌های عمومی کد فعالیت می‌کرد.

اما با کسب مجوز تازه، این شرکت هم‌اکنون «در حال لغو همه‌ی محدودیت‌های اعمال شده برای توسعه‌دهندگان در ایران» و «بازگرداندن دسترسی کامل به حساب‌های آسیب‌دیده» است و به گفته‌ی فریدمن گیت‌هاب فعالیت‌های خود را برای دریافت معافیت‌های مناطق کریمه و سوریه هم ادامه می‌دهد.

