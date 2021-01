در سالی که گذشت، برنامه‌های متعددی از دسته‌های مختلف وارد پلی‌استور شدند که هر یک از آن‌ها در بخش‌های گوناگون می‌توانند بسیار کاربردی باشند. در ادامه به معرفی ۱۵ مورد از بهترین برنامه‌های اندروید در سال ۲۰۲۰ می‌پردازیم که در این سال بیشترین استفاده را داشته‌اند.

فروشگاه بزرگ گوگل که با نام پلی‌استور شناخته می‌شود، هر سال تغییرات گسترده‌ای به خود می‌بیند و سال ۲۰۲۰ هم از این قاعده مستثنی نبود. در سالی که گذشت، برنامه‌های زیادی از دسته‌های مختلف وارد این فروشگاه شدند تا بدین ترتیب ۲۰۲۰ در کنار بهترین سال‌هایی قرار گیرد که پلی‌استور در آن پیشرفت چشمگیری داشت.

البته شیوع ویروس کرونا در رقم خوردن یک سری اتفاقات تاثیر زیادی داشت به گونه‌ای که مثلا برنامه‌هایی که قبل از این دوره‌ی ناخوشایند اصلا طرفداران زیادی نداشتند به یکی از پراستفاده‌ترین‌ها تبدیل شدند. از طرفی برنامه‌های قدیمی‌تر نیز با تغییرات متعددی همراه شدند تا بدین ترتیب فروشگاه گوگل غنی‌تر از هر زمان دیگری شود.

اما در این مطلب قصد داریم به معرفی ۱۵ برنامه‌ای بپردازیم که در سال ۲۰۲۰ بیشترین دانلود و استفاده را بین کاربران داشتند. به طور خلاصه، لیست برنامه‌های منتخب سال ۲۰۲۰ به شرح زیر است:

۱. ادوبی فتوشاپ دوربین (Adobe Photoshop Camera)

ادوبی فتوشاپ دوربین یکی از بهترین برنامه‌های اندرویدی سال ۲۰۲۰ است که در واقع یک اپلیکیشن دوربین با قابلیت‌های داخلی برای ویرایش تصاویر است. در بخش دوربین، کاربران به امکاناتی نظیر فیلترهای متعدد، افکت‌های لحظه‌ای، حالت پرتره با امکان کنترل بوکه‌ی پس‌زمینه و بیش از ۱۰۰ لنز متعدد با افکت‌های متغیر دسترسی خواهند داشت.

در بخش ویرایشگر هم کاربران می‌توانند تمام فیلترها و افکت‌ها را روی تصاویر اعمال کرده، به تنظیم خودکار رنگ‌ها دسترسی داشته باشند و بسیاری موارد جذاب و کاربردی دیگر. البته چون این اپلیکیشن به‌تازگی رونمایی و عرضه شده، نمی‌توان انتظار داشت کارهای خارق‌العاده‌ای انجام دهد. اما پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به یک برنامه‌ی حرفه‌ای‌ را دارد که انتظار داریم آدوبی در سال‌های آینده روی این موارد کار کند.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۹/۰۰۰ کاربر: ۴.۶

قیمت: رایگان

تاریخ عرضه: دسامبر ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: ۹۹ مگابایت

نیازمند اندروید: ۹ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Adobe Photoshop Camera از پلی‌استور

۲. Bazaart

بازآرت یکی از بهترین و قدرتمندترین اپلیکیشن‌های ویرایش تصاویر است که در مدت زمان کم ورود به پلی‌استور توانست محبوبیت بسیار بالایی نیز کسب کند. کاربران با کمک ابزارهای داخلی این برنامه می‌توانند یک تصویر ساده و معمولی را به یک تصویر فوق‌العاده زیبا، هنری و چشم‌نواز تبدیل کنند.

کاربران به کمک این برنامه حتی می‌توانند روی تصاویر طراحی و نقاشی کرده و آثاری با امضای خود خلق کنند. از جمله قابلیت‌های خوب Bazaart می‌توان به امکان حذف پس زمینه و جزئیات ناخواسته از تصاویر، امکان استفاده از استیکرها و شکلک‌های متنوع، بهره‌مندی از فیلترها و افکت‌های متعدد، زیبا و جذاب، حذف خودکار پس‌زمینه و امکان اضافه کردن پس‌مینه‌های مختلف به یک تصویر و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد که این اپلیکیشن را به یکی از بهترین‌ها در حوزه‌ی ویرایش تصاویر تبدیل کرده‌اند.

البته به نظر می‌رسد هنوز از لحاظ کیفیت، بین نسخه‌ی مخصوص اندروید و iOS این اپلیکیشن فاصله‌ی محسوسی وجود داشته باشد. ظاهرا نسخه‌ای که برای آیفو‌ن‌ها طراحی شده کیفیت بالاتری دارد اما در اندروید نیز به‌زودی به کیفیتی که از آن انتظار داریم خواهد رسید.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۲/۶۲۹ کاربر: ۴.۳

قیمت: رایگان – نسخه‌ی پریمیوم به ارزش ۴ دلار

تاریخ عرضه: ژانویه ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: ۱۴۹ مگابایت

نیازمند اندروید: ۸ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Bazaart از پلی‌استور

۳. کیوبیسیس ۳ (Cubasis 3)

کیوبیسیس ۳ یکی از بهترین برنامه‌های DAW (برنامه‌های میزبان برای آهنگ‌سازی، تنظیم، میکس و مسترینگ، ضبط صدا و …) است که تاکنون برای گوشی‌ها منتشر شده. اپلیکیشن‌های این‌چنینی غالبا به خاطر نیاز به پردازشگرهای قدرتمند، برای کامپیوترهای ویندوزی و مک در دسترس بودند. برای گوشی‌ها نیز تعدادی اپلیکیشن با چنین کاربردی منتشر شد منتها هیچ یک از آن‌ها مانند کیوبیسیس ۳ نیست. اگر از تبلت‌های ۱۰ اینچی یا بزرگ‌تر استفاده کنید، بیشترین لذت را از کار با این برنامه تجربه خواهید کرد منتها شرکت سازنده آن را به گونه‌ای بهینه کرده که بتوانید روی گوشی‌ها نیز از تمام پتانسیل آن بهره‌مند شوید.

از قابلیت‌های خوب و منحصر به فردی که باعث شده کیوبیسیس ۳ به یکی از بهترین‌ها در نوع خود بدل شود عبارت‌اند از: پشتیبانی نامحدود از آهنگ‌های صوتی، پشتیبانی از انواع کلید‌های میدی (MIDI)، پشتیبانی از مجموعه افزونه‌های Master Strip با جلوه‌های بی‌نظیر، موتور صوتی ۳۲ بیتی شناور، وضوح صدای ورودی حداکثر ۲۴ بیت و خروجی حداکثر ۴۸ کیلوهرتز، حافظه‌ی ابری جهت ذخیره‌ی محتوا و بسیاری موارد خوب و جذاب دیگر. اگرچه قیمت این محصول کمی بالاست اما برای کاربران حرفه‌ای می‌تواند ابزار مناسبی باشد.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۱۴۵ کاربر: ۳.۷

قیمت: رایگان – نسخه‌ی پریمیوم به ارزش ۳۸.۹۹ دلار

تاریخ عرضه: دسامبر ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: ۶۹ مگابایت

نیازمند اندروید: ۸ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Cubasis 3 از پلی‌استور

۴. Dolby On

دالبی آن یکی از بهترین برنامه‌های ضبط صدا و ویدیو به حساب می‌آید که کاربر می‌تواند آن را برای ضبط موسیقی، ارائه، پادکست، جلسات اداری و هرگونه موارد دیگری که در آن به یک ضبط کننده‌ی صدا نیاز دارد استفاده کند. این اپلیکیشن تفاوت‌های اساسی با دیگر اپلیکیشن‌ها دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ابزار حذف نویز، حذف صداهای هیس (صدای نامناسب «س» در تلفظ‌ها)، بهبود کیفیت صدا، اکولایزر و ابزارهای گوناگون برای ویرایش فایل صوتی اشاره کرد.

البته قابلیت‌هایی که این برنامه دارد به همین موارد خلاصه نمی‌شود و شاید بسیاری از آن‌ها را در برنامه‌های مشابه دریافت نکنید. همه‌ی این‌ها زمانی ارزشمندتر می‌شوند که بدانیم دالبی آن به صورت رایگان در دسترس قرار دارد و همه‌ی کاربران می‌توانند به‌راحتی از قابلیت‌های آن بهره‌مند شوند.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۶/۴۷۷ کاربر: ۴.۵

قیمت: رایگان

تاریخ عرضه: دسامبر ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: ۶۶ مگابایت

نیازمند اندروید: ۷.۱ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Dolby On از پلی‌استور

۵. فایرفاکس دی‌لایت (Firefox Daylight)

قطعا با مرورگر فایرفاکس آشنایی کاملی دارید. از این مرورگر همیشه به عنوان یکی از بهترین و مناسب‌ترین جایگزین برای مرورگر قدرتمند گوگل یعنی کروم یاد می‌شد. اما در سال ۲۰۲۰، روند پیشرفت فایرفاکس سرعت بیشتری هم پیدا کرد. اکنون این مرورگر بروزرسانی‌های امنیتی زیادی دریافت کرده و می‌تواند در وب‌گردی، امنیت کاربران را بهترین شکل ممکن تضمین کند. رابط کاربری فایرفاکس اکنون بهینه‌تر و عاری از شلوغی‌های گیج‌کننده شده و حتی کاربرانی که به‌تازگی قصد استفاده از آن را دارند می‌توانند به‌راحتی در منوهای مختلف آن گشت و گذار کنند.

از جمله قابلیت‌های دیگری که به این مرورگر محبوب اضافه شده می‌توان به تم تیره و روشن، تصویر در تصویر، پشتیبانی از افزونه‌های بیشتر و قدرتمندتر و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. نکته‌ی نهایی و مهم دیگر در رابطه با مرورگر جدید فایرفاکس، مصرف بهینه‌تر‌ باتری آن به نسبت کروم است تا بدین ترتیب یک تجربه‌ی سریع، لذت‌بخش و بدون نگرانی از مصرف بالای باتری را تجربه کنید.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۳/۷۸۵/۰۶۱ کاربر: ۳.۹

قیمت: رایگان

تاریخ عرضه: دسامبر ۲۰۲۰

حجم: بسته به دستگاه مورد نظر متغیر است

نیازمند اندروید: ۵ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Firefox از پلی‌استور

۶. گیت‌هاب (GitHub)

گیت‌هاب یکی از بهترین و محبوب‌ترین سرویس‌های متن‌باز برای برنامه‌نویسان است که در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰، جدیدترین بروزرسانی خود را برای سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS دریافت کرد. گیت‌هاب پلتفرمی است که برنامه‌نویسان در آن می‌توانند به صورت گروهی روی یک پروژه فعالیت کرده، مشکلات دیگر کاربران را خوانده و نظر خود را با آن‌ها به اشتراک بگذارند و یا حتی کد‌نویسی کنند. رابط کاربری گیت‌هاب بسیار ساده بوده و کار کردن با آن نیز راحت است. حتی پشتیبانی از حالت تیره هم در آن وجود دارد تا از لحاظ ظاهری مشکل خاصی وجود نداشته باشد.

اما از لحاظ کاربردی، بسیاری از کاربران از عدم بهره‌مندی گیت‌هاب از قابلیت‌های متنوع گله‌مند بودند که از جمله مهم‌ترین آن، رد کردن اعلانات مربوط به پیام‌های دریافتی است. با این حال این برنامه به‌تازگی عرضه شده و انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو، با ارائه‌ی بروزرسانی‌های مختلف روند رو به رشدی را طی کند.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۱۳/۸۷۷ کاربر: ۴.۷

قیمت: رایگان

تاریخ عرضه: دسامبر ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: ۹.۵ مگابایت

نیازمند اندروید: ۶ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن GitHub از پلی‌استور

۷. اپلیکیشن حل مسائل ریاضی مایکروسافت (Microsoft Math Solver)

۲۰۲۰ برای مایکروسافت سال خوبی از لحاظ نرم‌افزار بود. اول از همه شرکت از مایکروسافت اج کرومیوم با قابلیت همگام‌سازی برای macOS، ویندوز و iOS رونمایی کرد. چند ماه بعد، از نسخه‌ی جدید مایکروسافت لانچر رونمایی شد که به صورت داخلی از اپلیکیشن نوت‌برداری To-Do بهره می‌برد. در نهایت اما نوبت به اپلیکیشن حل مسائل ریاضی رسید تا دانش‌آموزان و دانشجویان نیز بتوانند از نرم‌افزارهای مایکروسافت بهره‌مند شوند.

با کمک این اپلیکیشن‌، کاربران می‌توانند مسائل مختلف ریاضی را اسکن کرده و پاسخ را دریافت کنند. از قابلیت‌های فوق‌العاده‌ی این برنامه، نمایش قدم به قدم راه حل‌های حل مسأله است که به کاربر این امکان را می‌دهد از چگونگی حل مسائل نیز آگاه شود. درجه‌ی سختی مسائلی که این اپلیکیشن قادر به حل آن‌هاست بیشتر به سطح دبیرستان و در مواردی هم دانشگاه مرتبط است اما به طور کلی نباید انتظار داشته باشید پیچیده‌ترین فرمول‌ها را در اختیارتان قرار دهد.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۹۷/۰۷۸ کاربر: ۴.۵

قیمت: رایگان

تاریخ عرضه: دسامبر ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: بسته به دستگاه مورد نظر متغیر است

نیازمند اندروید: ۵ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Microsoft Math Solver از پلی‌استور

۸. اولانچر (Olauncher)

هشتمین برنامه‌ی محبوب سال ۲۰۲۰ اما یک لانچر است. این لانچر طراحی مینیمالیستی دارد. به این صورت که در آن خبری از قابلیت‌های فراوان لانچرهای دیگر نظیر آیکون‌های مختلف و جلوه‌های گرافیکی زیبا دیده نمی‌شود. در عوض، کاربر تنها لیستی از برنامه‌های خود را مشاهده خواهد کرد؛ بدون اینکه حتی کلیدی برای منوی برنامه‌ها در نظر گرفته شود.

در حال حاضر نسخه‌ی رایگان این برنامه برای دانلود در دسترس است اما ظاهرا شرکت سازنده قصد دارد نسخه‌ی پولی آن را نیز عرضه کند. با این لانچر گزینه‌های شخصی‌سازی زیادی در اختیار شما قرار نخواهد گرفت و به نظر می‌رسد فرق نسخه‌ی پولی هم دقیقا در همین بخش خلاصه شود. به طور کلی اولانچر یکی از سبک‌ترین و در عین حال جالب‌ترین لانچرهایی است که تاکنون برای اندروید طراحی شده.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۹۵۴ کاربر: ۴.۶

قیمت: رایگان

تاریخ عرضه: دسامبر ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: ۱.۲ مگابایت

نیازمند اندروید: ۶ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Olauncher از پلی‌استور

۹. Oto Music

Oto Music یک برنامه‌ی پخش موسیقی فوق‌العاده است. تمام آنچه که یک کاربر هنگام مدیریت و پخش آهنگ‌های خود به آن نیاز دارد، در این اپلیکیشن در دسترس قرار دارد. از قابلیت‌های خوب این برنامه می‌توان به پشتیبانی آن از کروم‌کست، اندروید Auto، پخش بدون وقفه‌ی موسیقی‌ها، بهره‌مندی از ۵ ویجت مختلف، رابط کاربری ساده و زیبا و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد تا خیال کاربر را از بابت داشتن یک اپلیکیشن موسیقی حرفه‌ای آسوده کند. جالب اینجاست که Oto Music تنها ۵ مگابایت حجم داشته و تبلیغاتی هم ندارد. شاید نتوان این اپلیکیشن را بهتر از نمونه‌های قدرتمندی چون Poweramp و MediaMonkey دانست اما قطعا می‌توان آن را در بین برترین‌ها دسته‌بندی کرد.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۶/۵۹۳ کاربر: ۴.۷

قیمت: رایگان – ۰.۹۹-۱۴.۹۹ دلار

تاریخ عرضه: اکتبر ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: ۵.۳ مگابایت

نیازمند اندروید: ۵ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Oto Music از پلی‌استور

۱۰. پوکمون هوم (Pokémon Home)

پوکمون هوم را باید یکی از برترین عرضه‌های سال ۲۰۲۰ دانست. این اپلیکیشن که در واقع یک سرویس ابری به حساب می‌آید، به عنوان یک سیستم انتقال پوکمون عمل کرده و به کاربر این امکان را می‌دهد تا پوکمون‌های بازی‌های قبل را به قسمت‌های جدید اضافه کنند. این برنامه با سری‌های قبلی بازی‌های این سری سازگاری کامل دارد و به بهترین شکل ممکن هم با پوکمون بانک (Pokemon Bank) کار می‌کند.

جالب اینجاست که از طریق این برنامه حتی می‌توانید پوکمون‌های خود را با دیگر بازیکنان جهان خرید و فروش کنید و هدایای رازآلود (Mystery Gifts) دریافت کنید. لازم به ذکر است این اپلیکیشن برای آن دسته از کاربرانی مناسب است که بازی‌های اصلی این سری را انجام می‌دهند ولی در عین حال نمی‌توان از آن به عنوان یک برنامه‌ی فوق‌العاده در سال ۲۰۲۰ یاد نکرد.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۶۵/۹۶۷ کاربر: ۴.۲

قیمت: رایگان (آزمایشی) – اشتراک ماهانه ۲.۹۹ دلار – اشتراک سالانه ۱۵.۹۹ دلار

تاریخ عرضه: نوامبر ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: ۷۲ مگابایت

نیازمند اندروید: ۵ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Pokémon HOME از پلی‌استور

۱۱. Socratic by Google

گوگل در سال ۲۰۱۸ سوکراتیک را خریداری کرد و بعدها این اپلیکیشن را از پلی‌استور خود حذف کرد. اما این پایان کار نبود چرا که این برنامه بعدا به عنوان یک اپلیکیشن مبتنی بر هوش مصنوعی گوگل بار دیگر در پلی‌استور برای دانلود در دسترس کاربران قرار گرفت. البته به نظر می‌رسد تفاوت خاصی بین دو برنامه وجود نداشته باشد جز اینکه اکنون اپلیکیشن به‌روزرسانی‌های خود را از گوگل دریافت می‌کند.

کاربرد سوکراتیک درست مانند همان اپلیکیشن حل مسائل ریاضی مایکروسافت است اما محدوده‌ی پوشش آن فراتر از ریاضیات می‌رود. با کمک این برنامه می‌توانید راه حل مسائل مربوط به ادبیات، زیست، شیمی و تاریخ را هم پیدا کنید. گفته می‌شود در آینده‌ای نزدیک، حتی موضوعات درسی دیگری هم به این برنامه اضافه خواهند شد تا کار دانشجویان و دانش‌آموزان تا حد زیادی آسوده شود. هنوز از این بابت مطمئن نیستیم اما به نظر می‌رسد گوگل این اپلیکیشن را روزی به عنوان یکی از قابلیت‌های دستیار صوتی خود یعنی گوگل اسیستنت، با آن ادغام خواهد کرد.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۵۸/۱۳۵ کاربر: ۴.۶

قیمت: رایگان

تاریخ عرضه: اکتبر ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: ۱۱ مگابایت

نیازمند اندروید: ۵ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Socratic by Google از پلی‌استور

۱۲. مرورگر Vivaldi

مرورگر Vivaldi در ماه آوریل امسال رسما عرضه شد تا بعد از مدت‌ها استفاده از نسخه‌ی بتا، کاربران بالاخره بتوانند به نسخه‌ی اصلی و رسمی آن دسترسی داشته باشند. درست مانند مایکروسافت اج، این مرورگر نیز مبتنی بر کرومیوم بوده اما قابلیت‌های مختلف و منحصر بفرد زیادی دارد. از قابلیت‌های خوب Vivaldi می‌توان به رمزگذاری سرتاسری یا همان end-to-end Encryption اشاره کرد. همچنین کاربران این مرورگر به یک اپلیکیشن یادداشت‌برداری درونی، گزینه‌ی تصویربرداری تمام صفحه از وب‌سایت‌ها، موتورهای جست‌‌‌و‌جوی مختلف و قابلیت مسدود کردن تبلیغات و ردیاب به صورت پیش‌‌فرض دسترسی خواهند داشت.

اگر قبلا از این مرورگر استفاده کردید و از آن راضی نبودید باید بگوییم در نسخه‌های بتا یک سری مشکلات و نقاط ضعف وجود داشت اما در ماه‌های گذشته توانست حسابی نظر مثبت کاربران را به خود جلب کند. طوری که از لحاظ بهره‌مندی از قابلیت‌های مختلف، با مرورگرهای معروفی چون کروم، فایرفاکس و مایکروسافت اج در یک سطح قرار دارد. لازم به ذکر است این مرورگر در پلتفرم‌های مختلف هم در دسترس قرار دارد.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۱۵/۸۳۷ کاربر: ۳.۹

قیمت: رایگان

تاریخ عرضه: دسامبر ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: بسته به دستگاه مورد نظر متغیر است

نیازمند اندروید: ۵ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Vivaldi Browser از پلی‌استور

۱۳. Plexamp

باز هم یک برنامه‌ی پخش موسیقی دیگر اما اینبار از استودیو Plex که بدون تردید می‌توان از آن به عنوان یکی از بهترین و سودمندترین اپلیکیشن‌های عرضه شده در چند سال اخیر یاد کرد. Plexamp را معمولا به عنوان جایگزینی مناسب برای گوگل‌پلی موزیک در نظر می‌گیرند که خب عملکرد بسیار خوبی هم دارد. بهره‌مندی از رابط کاربری فوق‌العاده زیبا و ساده، پخش بدون وقفه‌ی موسیقی، امکان دانلود موسیقی از سرور Plex و گوش دادن به آن‌ها در حالت آفلاین و بسیاری از موارد خوب دیگر از قابلیت‌های جذاب این اپلیکیشن به حساب می‌آیند.

پیش از این اپلیکیشن Plex برای محتوای تصویری و ویدیویی در دسترس کاربران قرار داشت که از امکانات بی‌نظیری بهره‌مند بود. اما Plexamp محدوده پوشش اپلیکیشن‌های این استودیو را به فایل‌های صوتی گسترش داد و جالب‌تر اینکه برای استفاده از آن، برخلاف اپلیکیشن Plex، نیازی به پرداخت اشتراک یا خرید درون برنامه‌ای هم ندارید.

متوسط امتیازات از بین بیش از ۱/۶۵۵ کاربر: ۳.۸

قیمت: رایگان

تاریخ عرضه: دسامبر ۲۰۲۰ (بروزرسانی شده)

حجم: ۲۲ مگابایت

نیازمند اندروید: ۶ و بالاتر

لینک دانلود اپلیکیشن Plexamp از پلی‌استور

۱۴. Zoom

اپلیکیشن زوم در سال ۲۰۲۰ عرصه نشد اما طی این سال، به خاطر شیوع ویروس کرونا، به یکی از پردانلودترین اپلیکیشن‌های موجود تبدیل شد. زوم آنقدر مشکل داشت که کمتر کسی فکر نصب آن را در سر داشت اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که تمام مشکلات ریز و درشت این اپلیکیشن به مرور زمان رفع شد و از سال ۲۰۲۰ تاکنون، دوره‌ای که اکثر فعالیت‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شد، آن را در صدر بهترین برنامه‌های مخصوص کنفرانس‌های ویدیویی می‌بینیم. زوم تا چند ماه اخیر به رکورد ۳۰۰ میلیون کاربر هم دست پیدا کرد تا برای همیشه سر زبان‌ها بیفتد.

اما عامل مهمی که باعث موفقیت این اپلیکیشن شده، در واقع قابلیت‌های کم‌نظیر آن است. برای مثال نهایتا تا ۱۰۰ کاربر می‌توانند در کنفرانس‌های این برنامه حضور پیدا کنند. همچنین این برنامه از یک تخته‌سفید و قابلیت اشتراک‌گذاری صفحه هم پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این‌ها، کاربران می‌توانند با یکدیگر به صورت ویدیویی نیز گفت‌و‌گو کنند. از ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ تاکنون قابلیت رمزگذاری سرتاسری به این اپلیکیشن اضافه شده تا خیال کاربران از بابت حریم خصوصی هم آسوده باشد.

در رابطه با نقاط ضعف این برنامه هم باید بگوییم اکثر کاربران به مشکلات مربوط به اتصالات اشاره کردند. اما خب طبیعی است چرا که وقتی تعداد کاربران فعال این برنامه در مدت زمان کوتاهی از چندین هزار نفر به صدها میلیون نفر می‌رسد، رخ دادن چنین مشکلاتی هم طبیعی است. با این حال، زوم یکی از بهترین اپلیکیشن‌های سال ۲۰۲۰ و در واقع یادآور دوران بحرانی این سال بود و مشخص هم نیست تا چه زمانی قرار است این روند ادامه داشته باشد.

۱۵. API شرکت‌های اپل و گوگل برای مبارزه با انتشار بیماری COVID-19 با نام Exposure

بزرگ‌ترین نوآوری سال ۲۰۲۰ مربوط به API مشترک اپل و گوگل تحت عنوان Exposure است که برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا عرضه شد. این API به برنامه‌ها اجازه می‌دهد بدون اینکه هویت شما را بدانند، به ردیابی وضعیت‌تان بپردازند. از آن جایی هم که انتقال ویروس کرونا از طریق تماس فیزیکی بسیار در شیوع آن تاثیر دارد، سازمان‌ها و نهادهای مربوطه به دنبال راهی برای ردیابی و شناسایی مبتلایان بودند که گوگل و اپل با راه‌اندازی این طرح جامع، این امکان را فراهم آوردند.

نحوه‌ی عملکرد این برنامه به این صورت است که شما اطلاعات مربوط به بیماری کرونای خود را در آن وارد می‌کنید تا دیگر کاربران از این بابت آگاه شده و تماسی با شما نداشته باشند. متاسفانه در بسیاری از نقاط مختلف دنیا اپلیکیشنی برای بهره‌مندی از این قابلیت وجود ندارد. البته از آن جایی که کسی انتظار شیوع چنین بیماری را نداشت، حتی برنامه‌هایی که می‌توانند از آن بهره‌مند شوند هم به درستی کار نمی‌کنند. در واقع این API به خاطر نوآوری فوق‌العاده‌ای که داشت در این لیست قرار گرفته و امیدواریم در سال‌های آینده، شرکت‌ها بتوانند کیفیت و کاربرد آن را افزایش دهند.

اگر شما عزیزان هم در سالی که گذشت، تجربه‌ی استفاده از برنامه‌ای کاربردی را داشته‌اید، لطفا نام آن را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

مشکل دانلود از گوگل پلی استور و ۱۵ روش برای حل آن

منبع:‌ Android Authority

The post بهترین برنامه‌های اندروید در سال ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala