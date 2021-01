شرط جنجالی واتساپ؛ اطلاعات خود را با فیسبوک به اشتراک بگذارید یا واتساپ را پاک کنید!

اینطور که به نظر می‌رسد، کاربران واتساپ تا تاریخ ۸ فوریه‌ی ۲۰۲۱ (۲۰ بهمن ۱۳۹۹) فرصت دارند یا با شرایط جدید مبنی بر اشتراک اطلاعات خود با فیسبوک موافقت کنند و یا قید استفاده از واتساپ را بزنند.

واتساپ که در حال حاضر بیشترین کاربر را در بین دیگر پیام‌رسان‌ها در سراسر جهان دارد، سیاست حریم خصوصی خود را به‌تازگی تغییر داده به گونه‌ای که اکنون تمام کاربران با پیغامی مواجه می‌شوند مبنی براینکه این اپلیکیشن اطلاعات شما را با فیسبوک که صاحب این سرویس نیز به حساب می‌آید، به اشتراک خواهد گذاشت. البته کاربر فعلا وقت دارد به مدت ۱ ماه از انجام چنین کاری صرف نظر کند اما اگر این شرط را نپذیرد، نمی‌تواند از واتساپ استفاده کند و باید آن را پاک کند.

واتساپ در سال ۲۰۱۴ و زمانی که فیسبوک آن را خریداری کرده بود قول داد در رابطه با حریم خصوصی کاربران خود کمترین اطلاعات را داشته باشد. اما آنچه که اکنون می‌بینیم، کاملا با سیاست ۷ سال پیش شرکت در تضاد است و جالب‌تر اینکه کاربر در صورت عدم پذیرفتن شروط واتساپ، اجازه‌ی استفاده از برنامه را هم نخواهد داشت.

در سال‌های اخیر، کاربران بسیار بیشتر از قبل به مواردی همچون حریم خصوصی اهمیت می‌دهند و شرکت‌های بزرگی هم به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به آن، جریمه‌های مالی سنگینی شده‌اند. اما خب به نظر می‌رسد فیسبوک با این سیاست جدید، تعداد زیادی از کاربران خود را از دست بدهد و این می‌تواند به خودی خود یک ضرر بزرگ باشد.

اطلاعاتی که کاربر با پذیرفتن شرایط حریم خصوصی با فیسبوک به اشتراک می‌گذارد عبارت‌اند از: موقعیت مکانی، آدرس آی‌پی، مدل گوشی هوشمند، سیستم‌عامل، میزان باتری، قدرت آنتن‌دهی، مرورگر، شبکه‌ و شماره‌ی تلفن گوشی هوشمند، سرویس‌دهنده‌ی اینترنت، زبان، منطقه‌ی زمانی و حتی IMEI گوشی. علاوه بر این‌ها اما اطلاعاتی نظیر نحوه‌ی ارسال پیام، تماس، نوع گروهی که در آن عضو هستید، جایگاه اجتماعی، تصویر و نام پروفایل، آخرین زمان آنلاین بودن و مواردی از این قبیل هم با فیسبوک به اشتراک گذاشته خواهد شد.

جالب اینجاست که بخشی تحت عنوان معاملات و پرداخت‌ها (Transactions and Payments data) در نظر گرفته شده که حتی اطلاعات مربوط به پرداختی‌های صورت گرفته از طریق این اپلیکیشن نیز برای فیسبوک ارسال می‌شود. دقیقا مشخص نیست چرا این همه اطلاعات باید با فیسبوک به اشتراک گذاشته شود اما خود شرکت مدعی است آن‌ها را برای اهداف تحقیقاتی نیاز دارد.

این در حالی است که در شرایط مربوطه آمده که فیسبوک می‌تواند آن را با دیگر شرکت‌های خود نیز به اشتراک بگذارد. حتی در شرایطی که شخصی از واتساپ برای برقراری ارتباط با شرکت‌های شخص ثالث استفاده می‌کند، اطلاعات دریافت شده ممکن است برای این شرکت‌ها هم ارسال شود. البته این اقدام می‌تواند ریشه در درخواست اپل هم داشته باشد. شرکت کوپرتینویی یک ماه پیش به توسعه‌دهندگان خود اعلام کرد آن‌ها هر اطلاعاتی که از کاربران دریافت می‌کنند باید با اپل به اشتراک بگذارند.

نکته‌ی جالب دیگر در این رابطه اما زبان نوشتاری این شرایط است. ظاهرا سیاست حریم خصوصی واتساپ با در نظر گرفتن آنچه که به آن اضافه شده، ۸۰۰۰ کلمه دارد و در آن از لغت‌های تخصصی حقوقی استفاده شده و بدین ترتیب کاربرانی که اطلاعات زیادی در این زمینه ندارند، به خوبی آن را متوجه نمی‌شوند. به نظر می‌رسد عدم انتشار خبری رسمی برای عموم کاربران، به نوعی یک بی‌احترامی به تمام کاربرانی است که از این اپلیکیشن استفاده می‌کنند.

چنین خواسته‌ای به خودی خود عجیب بود، ولی اینکه می‌بینیم به چه شکلی شرکت از کاربران همچین چیزی می‌خواهد، موضوع را عجیب‌تر هم می‌کند. با این حال همه‌ی کاربران واتساپ ۱ ماه فرصت دارند یا شرایط ذکر شده در بالا را بپذیرند، یا به دنبال استفاده از پیام‌رسانی دیگر باشند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا شرایط جدید واتساپ را می‌پذیرید؟

