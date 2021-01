توییتر حساب کاربری دونالد ترامپ را برای همیشه مسدود کرد

توییتر شب گذشته اعلام کرد که حساب کاربری دونالد ترامپ را برای همیشه مسدود کرده است. توییتر در بیانیه‌ی خود با تحلیل دو توییت ترامپ در روز جمعه گفته که برداشت این شرکت این است که توییت‌های مذکور احتمالا دیگران را به تکرار خشونت‌های اخیر در ساختمان کنگره ترغیب می‌کنند.

این ممنوعیت چند روز پس از حمله‌ی طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره عملی شده که به درخواست آقای ترامپ، به قصد برهم زدن مراسم انتخاب جو بایدن به این ساختمان یورش بردند. توییتر در ابتدا یک ممنوعیت ۱۲ ساعته برای حساب آقای ترامپ وضع کرد و همان زمان اعلام شد که اگر دونالد ترامپ به نقض قوانین ادامه دهد، حساب کاربری او به طور دائم مسدود خواهد شد. بعد از انتشار ۲ توییت جدید از طرف آقای ترامپ هم توییتر بالاخره تصمیم گرفت دسترسی او به این شبکه‌ی اجتماعی را برای همیشه مسدود کند.

پس از مسدود شدن حساب شخصی آقای ترامپ، او چند توییت از طرف حساب کاربری رسمی کاخ سفید منتشر کرد که توییتر‌ آن‌ها را هم حذف کرده است. روز گذشته بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان توییتر‌ از مدیرعامل این شرکت خواستند که دسترسی ترامپ به این شبکه‌ی اجتماعی را برای همیشه مسدود کند.

چند روز قبل هم فیسبوک از مسدود کردن دسترسی او تا حداقل روز تحلیف جو بایدن خبر داده بود. مدیرعامل فیس‌بوک اعلام کرد که احتمال اینکه ترامپ به تحریک طرفداران خود برای شورش خشونت‌آمیز علیه دولت منتخب ادامه دهد، وجود دارد. در پی مسدود شدن حساب کاربری آقای ترامپ در توییتر‌، قیمت سهام این شرکت حدود ۳ درصد افت کرده است.

