امکان تغییر زبان نقشه در اپلیکیشن گوگل مپ فراهم شد

گوگل سرانجام امکان انتخاب مستقیم زبان نقشه از درون برنامه را که پیش از این فقط در نسخه‌ی وب دردسترس بود، در اپلیکیشن گوگل مپ هم فراهم کرد.

انتخاب یک زبان در دستگاه همراه، برای نمونه در اندروید، تغییرات را در سراسر سیستم اعمال می‌کند و همه‌ی برنامه‌ها به آن زبان دیده می‌شوند؛ مگر آنکه خود برنامه امکان تغییر زبان را به صورت داخلی داشته باشد.

با توجه به اینکه هنگام استفاده از نقشه‌ی گوگل به هر زبان دلخواه، نام نقاط و خیابان‌ها هم به همان زبان دیده می‌شود و همچنین ویرایش‌ها، برای نمونه اصلاح نامگذاری هم فقط باید در کادر مخصوص به همان زبان انجام شود، توانایی تغییر زبان درون برنامه، یکی از نیازهای اصلی گوگل مپ محسوب می‌شود. اما تغییر زبان کل دستگاه به طور پیوسته، فرآیندی زمان‌بر و ناخوشایند خواهد بود. بنابراین هرچند پیش از این، امکان تغییر زبان در نسخه‌ی وب وجود داشت اما اکنون گوگل این ویژگی را که یکی از درخواست‌های همیشگی کاربران بوده، در اپلیکیشن هم فراهم کرده است.

اکنون این امکان وجود دارد که منوهای درون برنامه، کنترل‌ها، تنظیمات و نقشه‌ای که مشاهده می‌کنید، به زبانی متفاوت از زبان کل دستگاه باشد. برای استفاده از این ویژگی، باید روی نماد نمایه (پروفایل) خود در گوشه‌ی بالا (سمت چپ هنگام استفاده از زبان فارسی و راست هنگام استفاده از انگلیسی) ضربه بزنید و تنظیمات را باز کنید. سپس گزینه‌ی «زبان برنامه» (App Language) در بالای منو دیده می‌شود.

به گفته‌ی گوگل با توجه به گسترش استفاده از دستگاه‌های همراه هوشمند، ویژگی تغییر زبان اپلیکیشن نقشه که پیش از این به صورت آزمایشی فعال بود و اکنون به شکل سراسری دردسترس قرار گرفته است، این امکان را برای همه فراهم می‌کند تا به زبان دلخواه برنامه را مرور کنند، مسیریابی کنند و با نقشه به زبان دلخواه خود تعامل داشته باشند.

در هنگام انتخاب زبان، بخش «پیشنهادی» (Suggested) زبان‌های پراستفاده‌تر را به کاربر نشان می‌دهد و از بخش «همه» (All) زبان‌های دیگر هم قابل انتخاب هستند. هم‌اکنون در مجموع امکان انتخاب ۷۹ زبان وجود دارد. با انتخاب یک زبان، برنامه بسته شده و دوباره راه‌اندازی می‌شود تا به زبان دلخواه نمایش یابد.

پس از راه اندازی مجدد، زبان همه چیز از نوار پایین اپلیکیشن گرفته تا جست‌وجو و تنظیمات تغییر می‌کند. همچنین لایه‌های نقشه مانند نام نقاط و خیابان‌ها، در صورت موجود بودن، به زبان انتخابی دیده می‌شوند. با وجود آنکه این ویژگی از مرحله‌ی آزمایشی خارج شده است اما ممکن است همچنان برخی اشکالات در آن دیده شود. برای نمونه نوشتار راهنما در کادر جست‌وجو همچنان به زبان اصلی دستگاه نمایش می‌یابد.

تنظیمات جدید زبان گوگل مپ از طریق به‌روزرسانی سمت سرور برای نسخه‌های جدید برنامه در حال اجرا است و نیاز به به‌روزرسانی تازه از سوی کاربران نیست. اگرچه این ویژگی همیشه برای نسخه‌ی وب دردسترس بوده اما پیش از در اپلیکیشن، کاربران فقط می‌توانستند صدای مورد استفاده برای تنظیمات ناوبری را تغییر دهند و این قابلیت تازه کاربرد زیادی برای کاربران دستگاه‌های همراه خواهد داشت. در حال حاضر این ویژگی برای اندروید فعال است اما انتظار می‌رود که به‌زودی برای نسخه‌ی iOS گوگل مپ هم دردسترس قرار بگیرد.

عکس کاور: نشان گوگل مپ در یک دستگاه اندرویدی

