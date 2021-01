یکی از مشهورترین افراد دنیای تکنولوژی، ایلان ماسک، که به‌خاطر انجام کار‌هایی مانند فرستادن خودرو به فضا و مدار خورشید و منتشر کردن توییتی و مخالفت با اقدامات ایمنی برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ شناخته می‌شود، در روز پنجشنبه با منتشر کردن توییتی شرکت فیسبوک را به دلیل تغییرات صورت گرفته در سیاست‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی در اپ به ظاهر امن و رمز گذاری شده‌ی واتساپ مورد انتقاد قرار داد.

ماسک در توییت خود به کاربران توصیه کرده بود که از اپ پیام‌رسان امن و دارای قابلیت رمز گذاری سیگنال استفاده کنند. بعد از منتشر شدن این توییت توسط ماسک، جک دورسی مدیر عامل شبکه‌ی اجتماعی توییتر این توییت را ریتوییت کرد. مدت کوتاهی بعد از انجام این کار‌ها حساب کاربری اپ سیگنال در توییتر با منتشر کردن توییتی عنوان کرد که آن‌ها سخت در حال کار کردن هستند تا به‌خوبی بتوانند به تمامی کاربران جدیدی که به یکباره به این اپ هجوم آورده‌اند، خدمات دهند.

البته این اولین‌باری نیست که ماسک به‌دلیل سیاست‌های فیسبوک درباره‌ی حریم خصوصی و نگرانی او از این بابت، این شرکت را به صورت علنی مورد انتقاد قرار می‌دهد. در سال ۲۰۱۸ او نه‌ تنها صفحه‌ی شخصی خود را از فیسبوک حذف کرد، بلکه صفحه‌ی مربوط به شرکت‌های تسلا و اسپیس X را هم از فیسبوک حذف کرد. در نتیجه باید بگوییم که با توجه به سابقه‌ی طولانی ماسک در جنگ میان دو اپ پیام‌رسان سیگنال و واتساپ، نشان دادن واکنشی جدید توسط او غیرمنطقی نیست.

هر دو اپ پیام‌رسان واتساپ و سیگنال که از الگوریتم‌های رمز گذاری هم استفاده می‌کنند، در گذشته دارای باگ‌های مختلف امنیتی بوده‌اند که این باگ‌ها رفته‌رفته رفع شده است. سال‌های متعددی است که اپ واتساپ اطلاعات خاصی از کاربران را با فیسبوک به اشتراک می‌گذارد. در واقع اپ واتساپ با تغییر سیاست‌های خود در رابطه با حفظ حریم خصوصی و اطلاع آن به کاربران، تنها قصد دارد که این جمع آوری اطلاعات کاربران را گسترش دهد.

در طرف مقابل اما اپ سیگنال وجود دارد. نگاهی به سابقه‌ی این اپ نشان می‌دهد که این اپ در گذشته سابقه‌ی درگیری‌های زیادی را با هر سازمانی که درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران را داشته، داشته است. همچنین شرکت توسعه دهنده‌ی این اپ قابلیت‌های متعددی را به این اپ اضافه کرده است تا حریم خصوصی کاربران حفظ شود و افراد استفاده کننده از این اپ ناشناس بمانند.

با توجه به بحث‌های مطرح شده تا اینجا، در این قسمت از مقاله قصد داریم به معرفی ویژگی‌های این اپ بپردازیم تا اگر قصد دارید این اپ را جایگزین اپ واتساپ کنید قبل از انجام این کار به‌ شکل بهتری با ویژگی‌های این اپ آشنا شوید.

سیگنال چیست و قابلیت رمز گذاری آن چگونه کار می‌کند؟

سیگنال یک اپ پیام‌رسان مانند سایر اپ‌های موجود است که شما می‌توانید با توجه به نوع گوشی که از آن استفاده می‌کنید، با مراجعه به گوگل پلی استور یا اپ استور اپل آن را به‌راحتی دانلود کنید. این اپ همچنین به صورت متن باز توسعه می‌یابد و مسئولیت توسعه‌ی آن بر عهده‌ی بنیاد غیر انتفاعی سیگنال است و این سازمان برای توسعه‌ی این اپ و اضافه کردن قابلیت‌های جدید به آن مبلغی را دریافت نمی‌کند. علاوه‌بر این، این اپ سال‌هاست که توسط ادوارد اسنودن استفاده می‌شود.

از جمله قابلیت‌های اصلی اپ سیگنال می‌توان به فرستادن پیام‌های متنی، فایل‌های ویدیویی و تصاویر اشاره کرد. این اپ در زمان فرستادن تمامی این محتوا‌ها از الگوریتم‌های رمز گذاری استفاده می‌کند تا حریم خصوصی کاربران را حفظ کند. بعد از اینکه شما شماره تلفن همراه خود را در این اپ تأیید کردید، این اپ به شما اجازه خواهد داد تا به صورت مستقل هویت دیگر کاربران استفاده کننده از سیگنال را هم تأیید کنید. شما همچنین می‌توانید از این اپ برای برقراری تماس‌های صوتی و تصویری استفاده کنید. شما می‌توانید در زمان برقراری تماس با این اپ آن را تنها با یک شخص یا با گروهی از افراد انجام دهید.

همان‌گونه که گفتیم یکی از ویژگی‌های اصلی اپ سیگنال قابلیت رمز گذاری آن است. الگوریتمی که این اپ پیام‌رسان برای رمز گذاری پیام‌ها از آن استفاده می‌کند ساده است. برخلاف دیگر اپ‌های موجود برای فرستادن پیام کوتاه زمانی که شما با استفاده از سیگنال بخواهید یک پیام را بفرستید. این اپ قبل از فرستادن پیام، آن را رمز گذاری می‌کند و تنها این پیام رمز گذاری شده را به گیرنده‌ی تأیید شده‌ی آن نشان می‌دهد.

انجام اینکار باعث می‌شود که سازمان‌های اجرا کننده‌ی قانون، اپراتور‌های خدمات دهنده‌ی تلفن همراه شما و دیگر نهاد‌های جاسوسی، نتوانند که به اطلاعات و محتوای پیام‌های شما دسترسی داشته باشند، حتی اگر این سازمان‌های گفته شده در هنگام فرستادن پیام به آن دسترسی پیدا کنند.

زمانی که بحث حفظ حریم خصوصی مطرح می‌شود اپ سیگنال هیچ‌گونه کم و کاستی را ندارد. این اپ اطلاعات شما را ذخیره نمی‌کند و علاوه‌بر استفاده از الگوریتم‌های رمز گذاری، این اپ به شما قابلیت‌های بیشتری را برای حفظ حریم خصوصی ارائه می‌دهد.

از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به گذاشتن قفل بر روی این اپ، نمایش نوتیفیکشن مربوط به پیام‌ها به صورت خالی از اطلاعات پیام، قابلیت‌های محو کننده‌ی صورت اشخاص برای جلوگیری از نظارت و پیام‌های ناپدید شونده اشاره کرد.

البته باید بگوییم که ممکن است که در زمان استفاده از این اپ با باگ‌های رو‌به‌رو شوید که نشان می‌دهد این اپ خالی از اشکال نیست. اما باید بگوییم زمانی که بحث قابلیت‌های حریم خصوصی و ویژگی‌های اینچنینی مطرح می‌شود این اپ یکی از بهترین و مشهورترین گزینه‌ها در این زمینه‌ است.

سال‌هاست که چالش اصلی این اپ برای حفظ حریم خصوصی کاربران تکنولوژی به کار رفته در آن نیست بلکه استفاده از آن به صورت گسترده است. با وجود اینکه فرستادن پیام رمز گذاری شده عالی است، اما زمانی که گیرنده‌ی این پیام از اپ سیگنال استفاده نکند ویژگی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی این اپ کارایی ندارند. به طور حتم استفاده از این اپ توسط بسیاری از افراد باعث خواهد شد که حریم خصوصی بخش گسترده‌ای از کاربران حفظ شود.

اکنون که ماسک و دورسی به کاربران توصیه کرده‌اند که از این اپ استفاده کنند و بسیاری از کاربران استفاده از این اپ را جایگزین پیام‌رسان‌های فعلی خود کرده‌اند، ممکن است که این چالش اپ سیگنال هم به دلیل استفاده بسیاری از کاربران از آن، رفع شود.

