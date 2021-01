در کنار رونمایی از محصولات تازه، سامسونگ امشب از یکپارچه‌سازی سیستم اسمارت‌تینگز (SmartThings) برای کنترل خانه‌های هوشمند، با اندروید اتو خبر داد.

پس از اعلام همکاری سامسونگ با گوگل که امسال دستگاه‌های نست (Nest) را به اسمارت‌تینگز (SmartThings) می‌آورد، سامسونگ در حال ادغام ویژگی‌های اسمارت‌تینگز با یکی از پلتفرم‌های گوگل است. این شرکت در کنار رونمایی از سری جدید محصولات گلکسی (Galaxy) یکپارچه‌سازی ویژگی‌های اسمارت‌تینگز با اندروید اتو را هم به نمایش گذاشت.

به زودی، برنامه‌ی SmartThings سامسونگ در اندروید، از اندروید اتو هم پشتیبانی خواهد کرد. سامسونگ زمان دقیق عرضه‌ی رسمی این ویژگی را اعلام نکرد اما تأکید کرد که گوشی Galaxy S21 قادر به اجرای این موارد است.

سامسونگ درباره‌ی کاربرد این ویژگی خاطرنشان کرد: «پیش از بازگشت به خانه، با انتخاب گزینه‌ی مرتبط که مستقیما از اندروید اتو انجام می‌شود، همه‌ی ویژگی‌های خانه برای بازگشت شما آماده می‌شوند؛ چراغ‌های جلوی خانه روشن یا حتی دمای محیط خانه تنظیم می‌شود.»

با وجود اینکه سامسونگ عکسی را از این رابط کاربری به صورت عمومی ارائه نداد، اما رابط کاربری نمایش داده شده در ویدیوی معرفی محصول شامل برنامه‌ای را در اندروید اتو (Android Auto) می‌شود که با انتخاب گزینه‌هایی مانند «بازگشت به خانه» (Coming home) و «بیرون رفتن» (Going out) قابل تنظیم است.

با یک ضربه‌ی سریع کاربر می‌تواند عملیاتی مانند روشن یا خاموش کردن چراغ‌ها، باز یا بسته شدن در گاراژ یا تنظیم دیگر دستگاه‌ها‌ی هوشمند خانه را انجام دهد. همچنین یک دکمه‌ی «مکان‌ها» (Locations) در رابط کاربری وجود دارد، اما هنوز نمی‌توانیم مطمئن باشیم که این دکمه به طور خاص چه کاری انجام می‌دهد. همچنین هنوز مشخص نیست که میزان یکپارچه‌سازی اسمارت‌تینگز با دستیار صوتی گوگل در اندروید اتو چقدر است.

عکس کاور: طرحی از برنامه‌ی SmartThings سامسونگ در دستگاه همراه، که با اندروید اتو یکپارچه‌ شده است.

