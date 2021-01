شب گذشته واتساپ با انتشار یک پست در وبلاگ رسمی خود اعلام کرد که اجرای سیاست‌های جنجالی مربوط به حریم خصوصی خود را حداقل ۳ ماه به تعویق می‌اندازد. بر اساس اعلام این شرکت، مسئولان آن می‌خواهند برای روشن کردن اطلاعات نادرست مربوط به حریم خصوصی و امنیت در واتساپ، زمان بیشتری را صرف کنند. البته طی این مدت قرار نیست سیاست‌های موردنظر تغییر پیدا کنند و فقط اجرای آن به تعویق افتاده است.

این حرکت یک پاسخ مستقیم به اعتراض گسترده‌ی کاربران محسوب می‌شود. به طور کلی، این قوانین جدید به واتساپ اجازه می‌دهد که بخشی از داده‌های کاربران را دریافت کند و آن‌ها را به دیگر بخش‌های متعلق به فیسبوک مانند شبکه‌ی اجتماعی این شرکت انتقال دهد.

زمانی که تغییرات سیاست حفظ حریم خصوصی واتساپ علنی شد، در سرتاسر جهان کاربران به طور گسترده‌ای به این موضوع اعتراض کردند. در این میان، میلیون‌ها کاربر تصمیم گرفته‌اند به اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام و سیگنال مهاجرت کنند که حجم عظیم کاربران ورودی به سیگنال باعث شد سرورهای این سرویس روز گذشته با مشکل مواجه شوند.

واتساپ در پست منتشر شده در وبلاگ خود به طور روشن گفته که هیچکدام از قوانین جدید مربوط به حریم خصوصی تغییر نخواهند کرد. این شرکت توضیح داده که قوانین جدید به کاربران برای ارتباط با کسب‌وکارها کمک می‌کند و بسیاری از کاربران در حال حاضر چنین کاری را انجام نمی‌دهند. با این حال، واتساپ اعلام کرده که حتی اگر کاربران آن آمادگی این تحولات را نداشته باشند، آن‌ها اتخاذ این رویکرد را به‌عنوان آینده‌ی پلتفرم خود می‌بینند.

روی هم رفته واتساپ با داشتن بیش از ۲ میلیارد کاربر محبوب‌ترین پیام‌رسان جهان محسوب می‌شود و از آن‌جایی که مطمئنا بخش اعظمی از آن‌ها این سرویس را ترک نخواهند کرد، فیسبوک نگرانی چندانی بابت آینده‌ی این سرویس ندارد.

منبع: Android Authority

The post واتساپ اجرای قانون جنجالی را به تعویق انداخت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala