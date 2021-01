درخواست دولت هند از واتساپ: سیاست جدید حریم خصوصی را اجرا نکنید!

واتساپ طی هفته‌های گذشته به دلیل سیاست‌های جدید حریم خصوصی خود مورد انتقادات زیادی قرار گرفته است. این اعتراضات نه‌تنها واتساپ را ناچار کرده که اجرای سیاست‌های جدید خود را به تعویق بیندازد، بلکه میلیون‌ها کاربر در حال مهاجرت به اپلیکیشن‌های سیگنال و تلگرام هستند. حالا در همین رابطه، وزیر ارتباطات هند با ارسال یک نامه به مدیرعامل واتساپ از او خواسته که سیاست موردنظر را به طور کامل کنار بگذارد.

طبق این قوانین جدید، بخشی از اطلاعات کاربران با فیسبوک به اشتراک گذاشته می‌شود. در ابتدا کاربران برای استفاده از واتساپ تا ۸ فوریه وقت داشتند با این قوانین موافقت کنند که حالا این مهلت تا حداقل ۳ ماه دیگر تمدید شده است. در نامه‌ی ویزر ارتباطات هند در رابطه با کنار گذاشتن این سیاست برای کاربران هندی، به چندین نکته هم اشاره شده است.

به‌عنوان مثال در بخشی از این نامه به تفاوت رفتار واتساپ با اتحادیه اروپا نسبت به دیگر مناطق جهان اشاره شده است؛ برای یادآوری باید بگوییم که طبق اعلام واتساپ، این سیاست جدید در اتحادیه اروپا اجرا نخواهد شد. دولت هند خواستار شفاف‌سازی اطلاعات جمع‌آوری شده از کاربران شده و همچنین به نگرانی‌های مربوط به خطرات و آسیب‌پذیری‌های امنیتی هم اشاره شده است.

در هند بیش از ۴۰۰ میلیون نفر از واتساپ‌ استفاده می‌کنند و به همین خاطر بزرگ‌ترین بازار برای این اپلیکیشن محسوب می‌شود. همچنین باید به سرمایه‌گذاری ۵.۷ میلیارد دلاری فیسبوک بر روی بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی هند هم اشاره کنیم و این یعنی مخالفت با خواسته‌ی دولت هند می‌تواند پیامدهای جدی برای فیسبوک به همراه داشته باشد. باید ببینیم واتساپ چه واکنشی به این خواسته‌ی دولت هند نشان می‌دهد.

