گزارش‌هایی به‌تازگی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند تعمیرکاران غیررسمی نمی‌توانند که ماژول دوربین آیفون‌های ۱۲ را تعمیر کنند. این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دادند که حتی تعویض ماژول دوربین این آیفون‌ها با یک ماژول اصلی دوربین هم باعث می‌شود که دوربین این گوشی به‌درستی کار نکند.

بعد از منتشر شدن این گزارش‌ها در گذشته، به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد به‌زودی در صورت تعویض ماژول دوربین آیفون‌ها با ماژول غیر اصلی این کار را به کاربر نشان دهد.

سایت MacRumors به‌تازگی گزارشی را منتشر کرده است که بعد از منتشر شدن دومین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل iOS 14.4 برای توسعه‌دهندگان در هفته‌ی گذشته، کاربران متوجه شدند که این سیستم عامل دارای ویژگی است که در صورت تعمیر یا تعویض ماژول دوربین توسط تعمیرکاران غیر اصلی و عدم استفاده از خدمات پس از فروش اپل، انجام شدن این کار را با نمایش پیغام هشدار به کاربران نشان خواهد داد.

پیام نمایش داده شده دارای این عبارت است که این آیفون نمی‌تواند وجود ماژول اصلی دوربین در این آیفون را تأیید کند. به احتمال زیاد کاربران برای مشاهده‌ی این پیام باید به بخش «تنظیمات» (Settings) و سپس General و بعد از آن به قسمت About مراجعه کنند تا این پیام را ببینند. همچنین ممکن است که آیفون نوتیفیکیشن هشداری را هم درباره‌ی این موضوع بر روی صفحه‌ی قفل آیفون به کاربر نشان دهد.

هم اکنون آیفون‌ها (بعد از عرضه‌ی آیفون‌های ۱۱) در صورت تعویض نمایشگر با نمونه‌های غیر اصلی، پیام هشداری را درباره‌ی انجام این کار را به شکلی مشابه به کاربران نشان می‌دهند.

در نهایت انتظار داریم که با وجود نمایش این پیغام درباره‌ی تعویض ماژول دوربین، ماژول دوربین تعویض شده بتواند به‌درستی بر روی آیفون کار کند هر چند که گزارش‌هایی از عدم کارکرد صحیح ماژول دوربین بعد از تعویض توسط تعمیرکاران غیر اصلی منتشر شده است.

