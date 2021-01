همان‌گونه که می‌دانید سامسونگ به‌تازگی با برگزاری مراسمی آنلاینی از گوشی‌های جدید پرچمدار گلکسی S21 شامل سه عضو گلکسی S21، S21 پلاس و گلکسی S21 اولترا رونمایی کرد.

همان‌گونه که در مراسم رونمایی دیدیم قسمت‌های اصلی ماژول دوربین‌ استفاده شده در گلکسی S21 و S21 اولترا مشابه گوشی‌های سال گذشته‌ی سامسونگ یعنی سامسونگ گلکسی S20 و S20 پلاس است. از جمله مشخصات سخت‌افزاری ماژول دوربین استفاده شده در گوشی گلکسی S21 اولترا می‌توان به برخورداری از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی و قابلیت ثبت تصاویر به صورت HDR و با رنگ‌های ۱۲ بیتی اشاره کرد.

علاوه‌بر بهبود‌های صورت گرفته در مشخصات سخت‌افزاری ماژول دوربین، شرکت کره‌ای سامسونگ همچنین برخی بهبود‌ها را در نرم‌افزار دوربین ایجاد کرده است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به ویژگی حذف اشیا از عکس‌های گرفته شده با استفاده از قابلیت‌های هوش مصنوعی اشاره کرد.

سامسونگ در مراسم رونمایی از این گوشی‌ها، از One UI 3 هم رونمایی کرد که در واقع آخرین نسخه از پوسته‌ی اندرویدی است که سامسونگ برای دستگاه‌های اندرویدی خودش منتشر خواهد کرد. One UI 3 دارای ویژگی برای حذف کردن اشیا از عکس‌های گرفته شده است. این ابزار در واقع می‌تواند که افراد و اشیای قرار گرفته در پس‌زمینه‌ی عکس‌های گرفته شده را حذف کند و کاربران می‌تواننند با استفاده از اپ سامسونگ Gallery از این ابزار استفاده کنند.

اطلاعات منتشر شده توسط سامسونگ نشان می‌دهد که کاربران با استفاده از این ابزار قادر خواهند بود که اشیای مختلفی را به صورت هم زمان از عکس‌های گرفته شده حذف کنند و در صورت عدم رضایت از نتیجه‌ی حاصل، عکس را به حالت اولیه‌ی آن برگردانند.

بعد از انجام این کار توسط کاربر، این قابلیت هم عکس اصلی و هم عکس ویرایش شده را ذخیره می‌کند. سامسونگ در مراسم آنپکد ۲۰۲۱ برگزار شده این قابلیت را به نمایش گذاشت و نشان داد که با استفاده از این قابلیت می‌توان افراد حاضر در پس‌زمینه‌‌ی عکس را حذف کرد.

این قابلیت همچنین دارای هوش مصنوعی است و شبیه نسخه‌ی ساده شده‌ی قابلیتی مشابهی به نام Content-Aware Fill است که شرکت ادوبی در نرم‌افزار‌هایش از آن استفاده می‌کند. البته هنوز مشخص نیست که این ابزار قابلیت حذف چه اشیایی را دارد و بعد از استفاده از این ابزار و حذف اشیای مورد نظر آیا عکس نهایی کیفیت بالای خود را حفظ خواهد کرد یا نه.

در مراسم رونمایی دیدیم که سامسونگ طرز کار این ابزار را نشان داد و با استفاده از آن توانست که دو فرد قرار گرفته در پس زمینه‌ی عکس را حذف کند. با وجود اینکه این ابزار در انجام این کار موفق بود، اما نگاهی دقیق به عکس نهایی نشان می‌دهد که بعد از حذف شخص قرار گرفته در سمت راست و پر کردن جای آن، این قسمت از عکس دارای مقدار اندکی اشکال است.

در نهایت می‌توان گفت که این قابلیت برای بسیاری از کاربران عادی که قصد دارند از آن در برخی اوقات قبل از پست کردن عکس‌های خود در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، مفید است. اما باید ببینیم که این ابزار جدید سامسونگ می‌تواند نظر افراد حرفه‌ای را به خود به خود جلب کند یا نه.

سامسونگ قصد دارد که این ابزار جدید را همراه با گوشی‌های گلکسی S21 عرضه کند. همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید سامسونگ قصد دارد ارزان‌ترین گوشی‌‌های این سری را با قیمت ۷۹۹ دلار و از تاریخ ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن) به بازار عرضه کند.

علاوه‌بر این قابلیت، اپ سامسونگ Gallery دارای قابلیت‌های جدید دیگری مانند بازسازی کننده‌ی عکس برای نمایش بهتر عکس‌های با رزولوشن پایین است. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که برخی از گوشی‌های قدیمی سامسونگ تاکنون به‌روزرسانی One UI 3 را دریافت کرده‌اند.

