DuckDuckGo به زبان ساده یک موتور جستجوی متمرکز بر حریم خصوصی است که شما را ردیابی نمی‌کند. این یک گزینه‌ی جایگزین برای نام‌های مشهوری مانند گوگل و بینگ است و روزبه‌روز به شهرت آن افزوده می‌شود. در ادامه به معرفی DuckDuckGo و نحوه‌ی عملکرد آن برای حفاظت از حریم خصوصی می‌پردازیم.

موتور جستجوی DuckDuckGo چیست؟

همان‌طور که گفتیم این موتور جستجو بر روی حریم خصوصی تمرکز دارد و برای استفاده از آن کافی است به سایت duckduckgo.com سر بزنید و سپس مانند دیگر موتورهای جستجو، عبارات موردنظر خود را وارد کنید. اما این سایت قول می‌دهد که از حریم خصوصی شما محافظت می‌کند و فعالیت‌هایتان را ردیابی نمی‌کند.

همچنین در مرورگرهایی مانند کروم، فایرفاکس، سافاری و اج می‌توانید از DuckDuckGo به‌عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض استفاده کنید. خوشبختانه در بسیاری از مرورگرها این سایت به عنوان یکی از گزینه‌ها وجود دارد تا مثلا با وارد کردن عبارات موردنظر در بخش جستجو یا نوار آدرس مرورگر، به طور مستقیم راهی DuckDuckGo شوید.

این سایت شباهت زیادی به گوگل دارد و مانند آن می‌تواند در بین سایت‌ها، تصاویر، ویدیوها، اخبار و حتی فروشگاه‌های اینترنتی جستجو کند. همچنین نقشه‌ی موجود در این سایت هم مبتنی بر اپل مپ است. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به یکپارچگی با ویکی‌پدیا و نمایش نتایج مربوط به فرهنگ لغات اشاره کنیم.

البته باید خاطرنشان کنیم این سایت همان نتایج جستجو که در گوگل می‌بینید، ارائه نمی‌دهد و نتایج نهایی تفاوت دارند.

موتور جستجوی DuckDuckGo چگونه از حریم خصوصی حفاظت می‌کند؟

گوگل به طور پیش‌فرض سابقه‌ی جستجوهای شما را ذخیره می‌کند و در تنظیمات اکانت خود می‌توانید این اطلاعات را مشاهده کنید. گوگل همچنین از فعالیت شما برای شخصی‌سازی نتایج جستجو استفاده می‌کند. حتی اگر از اکانت گوگل هم استفاده نکنید، این شرکت سابقه‌ی جستجوی شما را به یاد دارد و آن را با کوکی‌های مرورگر پیوند می‌دهد.

البته گوگل کاربران را در سایت‌های دیگر از طریق گوگل آنالیتیکس ردیابی می‌کند و همچنین باید به ردیابی کاربران در یوتیوب، گوگل مپ و دیگر سرویس‌های این شرکت هم اشاره کنیم. این شرکت از کاربران داده‌های فراوانی را کسب می‌کند که از آن‌ها برای شخصی‌سازی تجربه‌ی کاربری و از همه مهم‌تر شخصی‌سازی تبلیغات بهره می‌برد.

از طرف دیگر، موتور جستجوی DuckDuckGo هیچ تاریخچه‌ای از فعالیت شما را حفظ نمی‌کند و طبق اعلام این شرکت، آن‌ها حتی آدرس IP کاربران را هم در سرورهای خود ثبت نمی‌کنند. چیزی به نام اکانت DuckDuckGo وجود ندارد و این موتور جستجو تاریخچه‌ی فعالیت کاربران را با کوکی‌های مرورگر پیوند نمی‌دهد.

از آنجایی که این موتور جستجو هیچ اطلاعاتی از کاربران را ثبت نمی‌کند، نتایج جستجو هم شخصی‌سازی شده نیستند. به عبارت دیگر، برخلاف گوگل نتایج جستجو در کامپیوتر شما تفاوتی با یک نفر دیگر ندارد.

DuckDuckGo چگونه کار می‌کند؟

طبق اعلام این سایت، DuckDuckGo نتایج جستجو را از بیش از ۴۰۰ منبع مختلف جمع‌آوری می‌کند. به عنوان مثال، بخشی از «پاسخ‌های فوری» از ویکی‌پدیا ارائه می‌شوند. در بخشی از اسناد این سایت آمده که مهم‌ترین منبع این سایت، موتور جستجوی بینگ است و به هیچ عنوان از موتور جستجوی گوگل استفاده نمی‌شود.

بنابراین DuckDuckGo صرفا همان بینگ نیست و فراتر از آن عمل می‌کند اما بخش بزرگی از داده‌ها از سایت موردنظر به کاربر ارائه می‌شوند. مدیران DuckDuckGo می‌گویند که این شرکت هیچ‌گونه اطلاعات خصوصی کاربران را با شرکای خود به اشتراک نمی‌گذارد. بنابراین زمانی که در سایت DuckDuckGo دنبال چیزی می‌گردید، سرورهای این سایت با بینگ و دیگر سایت‌ها ارتباط برقرار می‌کنند و آن‌ها آدرس IP و دیگر اطلاعات مربوط به شما را نمی‌توانند ببینند.

DuckDuckGo چگونه درآمد کسب می‌کند؟

موتور جستجوی DuckDuckGo رایگان است؛ پس چگونه پول در می‌آورد؟ به سادگی، از طریق تبلیغات. این تبلیغات به هیچ عنوان شخصی‌سازی نمی‌شوند و فقط بر مبنای کلیدواژه‌ها ارائه می‌شوند. بنابراین وقتی برای خرید گوشی جستجو می‌کنید، تبلیغات مربوط به این موضوع نمایش داده می‌شود.

در ضمن برخلاف گوگل، تبلیغات مربوط به خرید گوشی در سایت‌های مختلف شما را دنبال نخواهند کرد؛ زیرا DuckDuckGo اصلا تاریخچه‌ی جستجوهای شما را ذخیره نمی‌کند که بتواند چنین کاری را انجام دهد. به نظر می‌رسد نمایش تبلیغات بر مبنای کلیدواژه‌ها درآمد کافی برای این شرکت به ارمغان می‌آورد.

چه شرکتی مالک DuckDuckGo است؟

شرکت Duck Go, Inc مالک این سایت محسوب می‌شود. مقر این کمپانی در شهر پائولی در ایالت پنسیلوانیا آمریکا قرار دارد و ۱۲۴ کارمند در سرتاسر جهان برای این شرکت کار می‌کنند. این موتو جستجو در سال ۲۰۰۸ راه‌اندازی شده است و از آن زمان، تعداد کاربران آن روند صعودی داشته است. طبق جدیدترین گزارش منتشر شده، روزانه به طور میانگین ۱۰۲ میلیون جستجو در این سایت انجام می‌شود.

همان‌طور که گفتیم موتور جستجوی DuckDuckGo امنیت بالایی دارد و از معدود موتورهای جستجو محسوب می‌شود که در مرورگرهای مختلف می‌توان آن را به عنوان گزینه‌ی پیش‌فرض انتخاب کرد.

DuckDuckGo در مقایسه با گوگل چه حرفی برای گفتن دارد؟

همان‌طور که اسناد و مدارک نشان می‌دهد، اکثریت نتایج جستجو در این سایت از Bing می‌آیند و به همین خاطر شباهت چندانی به نتایج جستجو در گوگل ندارد. این که DuckDuckGo جایگزین خوبی برای گوگل است یا نه، به این بستگی دارد که به دنبال چه چیزهایی هستید و در کجا زندگی می‌کنید. امتحان کردن این موتور جستجو ضرر ندارد و فقط کافی است با استفاده از این سایت به دنبال محتوای موردنظر خود بگردید تا ببینید آیا می‌تواند جوابگوی نیازهای شما باشد یا نه.

بار دیگر باید خاطرنشان کنیم که نتایج جستجو بر اساس تاریخچه‌ی فعالیت شما شخصی‌سازی نمی‌شوند. گوگل بر اساس فعالیت‌های گذشته‌ی شما شخصی‌سازی‌های زیادی را انجام می‌دهد و به همین خاطر برای DuckDuckGo احتمالا ناچار هستید که هنگام جستجو، کلیدواژه‌های موردنظر خود را با جزئیات نسبتاً بیشتری وارد کنید.

در هر صورت با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته روزبه‌روز کاربران بیشتری دغدغه‌ی حفظ حریم خصوصی را پیدا می‌کنند، این موتور جستجو مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. اگر می‌خواهید نتایج جستجوی شما توسط غول‌های تکنولوژی ثبت نشود و تبلیغات و نتایج جستجوی شخصی‌سازی شده را مشاهده نکنید، پس بهتر است از DuckDuckGo بهره ببرید.

