اپل در روز سه‌شنبه به‌روزرسانی جدیدی از سیستم‌ عامل‌های iOS و iPadOS را منتشر کرد این نسخه‌های جدید که iOS 14.4 و iPadOS 14.4 هستند دارای قابلیت‌هایی برای استفاده‌ی بهتر از هوم‌پاد مینی، پشتیبانی اپ Find My از دستگاه‌های تولید شده توسط شرکت‌های دیگر و برطرف شدن باگ‌های مختلف هستند.

تا قبل از عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی هر دو سیستم عامل iOS 14.4 و iPadOS 14.4، اپل سه نسخه‌ی بتا از این سیستم عامل‌ها را منتشر کرده بود. در این نسخه‌های بتا اپل بیشتر سعی کرده بود که به جای اضافه کردن قابلیت‌های جدید، باگ‌های موجود در این سیستم عامل‌ها را رفع کند.

اپل در این سیستم عامل‌ها قابلیت جدیدی به نام Find My Items را به اپ Find My اضافه کرده است که باعث می‌شود دیگر سازندگان هم بتوانند دستگاه‌هایی را برای ردیابی و مطلع شدن از محل وسایل مختلف با استفاده‌ی شبکه‌ ایجاد شده توسط اپل، توسعه دهند. فعلا تنها ایربادز ساخت شرکت بلکین می‌تواند از این قابلیت جدید اضافه شده به اپ Find My برای نمایش محل خود استفاده کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های جدید iOS 14.4 بهبود قابلیتی در هوم‌پاد مینی به نام Handoff است. وجود این قابلیت در هوم‌پاد مینی باعث می‌شود که در زمان نزدیک کردن آیفون به این اسپیکر هوشمند، هوم‌پاد مینی با توجه به تراشه‌ی U1 به کار رفته در آن بتواند نزدیک شدن آیفون را تشخیص دهد و آهنگی که در آیفون وجود دارد را پخش کند.

اپل در صفحه‌ی مربوط به دریافت به‌روزرسانی iOS 14.4 و iPadOS 14.4 درباره‌ی این نسخه‌های جدید گفته است:

سیستم عامل iOS 14.4 دارای بهبود‌های زیر در آیفون است:

کد‌های QR در اندازه‌ی کوچکتر می‌توانند که به وسیله‌ی دوربین آیفون شناسایی شوند.

اضافه شدن قابلیتی برای دسته‌بندی دستگاه‌های بلوتوثی در قسمت «تنظیمات» (Settings) برای تشخیص صحیح هدفون‌ها برای فرستادن نوتیفیکیشن‌های صوتی.

نمایش نوتیفیکیشن هشدار در زمان تعویض ماژول دوربین با نمونه‌ی غیر اصلی، زمانی که آیفون قادر به تشخیص ماژول دوربین اصلی و ساخت اپل در آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس نباشد.

این به‌روزرسانی همچنین باگ‌های زیر را هم رفع کرده است:

مشکلی که باعث می‌شد در زمان ثبت عکس HDR با آیفون ۱۲ پرو عکس ثبت شده دارای اشکالاتی باشد.

عدم نمایش اطلاعات ورزشی به‌روز شده در ویجت اپ Fitness.

مشکلی که باعث به وجود آمدن تأخیر در هنگام تایپ کردن می‌شد و همچنین نمی‌گذاشت که کیبورد لغت‌های پیشنهادی را به درستی نمایش دهد.

عدم نمایش زبان صحیح کیبورد در اپ Messages.

مشکلی که باعث می‌شد داستان‌های صوتی اپ NEWS در هنگام استفاده از CarPlay بعد از پخش شدن اعلان‌های مربوط به مسیریابی یا استفاده از سیری به صورت خودکار پخش نشود.

مشکلی که باعث می‌شد بعد از فعال کردن Switch Control در قسمت Accessibility تنظیمات نتوان به تماس‌های گرفته شده با آیفون از روی صفحه‌ی قفل جواب داد.

همان‌گونه که می‌دانید اپل در سیستم عامل iOS 14 و iPadOS 14 از قابلیت‌ها و تغییرات ظاهری جدیدی استفاده کرد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به به‌روزرسانی‌های ظاهری در صفحه‌ی هوم آیفون و رابط کاربری اپ‌ها اشاره کرد.

علاوه‌بر این اپل در این سیستم عامل تغییراتی را هم در اپ Messages و مرورگر سافاری ایجاد و طراحی ظاهری سیری را به شکل کامل دگرگون کرد. از دیگر تغییرات این سیستم عامل می‌توان به اضافه شدن المان‌های جدید به اپ Maps، قابلیت شنیدن صدای محیط و نمایش نوتیفیکیشن درباره‌ی آن و پشتییبانی از CarKey اشاره کرد.

بعد از نسخه‌ی اصلی، اپل به‌روزرسانی iOS 14.2 و iPadOS 14.2 را منتشر کرد که این به‌روزرسانی‌ها دارای ۸ عکس پس زمینه‌ی جدید، ایموجی‌های جدید و دیگر تغییرات ظاهری کوچک بودند.

بعد از آن شاهد عرضه‌ی iOS 14.3 و iPadOS 14.3 بودیم که در آن اپل پشتیبانی از سخت‌افزار و نرم‌افزار جدید خود را به آن اضافه کرد. برنامه‌ی ورزشی جدید +Fitness در این زمان عرضه شد و همچنین اپل از هدفون ایرپادز مکس رونمایی کرد. از جمله دیگر قابلیت‌های این سیستم عامل می‌توان به اضافه شدن قابلیت عکاسی با فرمت Apple Pro Raw با آیفون‌های ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس اشاره کرد.

همچنین در این سیستم عامل اپل قابلیت‌هایی بیشتری را برای حفظ حریم خصوصی کاربران به اپ‌های وجود در اپ استور اضافه کرد که کاربران با استفاده از آن می‌توانستند که از قسمت‌هایی که یک اپ در آیفون از آن استفاده می‌کند مطلع شوند.

