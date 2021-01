واتساپ با هدف جلب نظر کاربران و ارتقا امنیت پلتفرم خود، قصد دارد به‌زودی استفاده از احراز هویت بیومتریک را برای اضافه کردن دستگاه جدید به حساب کاربری پیام‌رسان خود در نسخه‌های وب و دسکتاپ اجباری نماید.

پیش از این در خبرها اعلام شد که فیس‌بوک به عنوان کمپانی مالک واتساپ با ایجاد تغییراتی در حوزه حریم خصوصی کاربران، آن‌ها را محبور خواهد کرد که اطلاعات شخصی خود را با این شرکت و شرکای تجاری‌‌اش به اشتراک بگذارند و اگر تمایلی به این کار ندارند، باید با این پیام‌رسان خداحافظی کنند.

اما سیل عظیم اعتراض‌ها و مهاجرت میلیونی کاربران از واتس‌اپ به سایر پیام‌رسان‌ها باعث شد تا فیس‌بوک عقب نشینی کند و این به‌روز رسانی را به مدت ۳ ماه به تاخیر بیاندازد.

اکنون فیس‌بوک و واتساپ سخت در تلاش هستند تا دوباره نظر کاربران را به خود جلب کنند و بر همین اساس، امروز اعلام شد که این پیام‌رسان به‌زودی سیستم احراز هویت بیومتریک را برای اتصال دستگاه‌های جدید به نسخه وب و دسکتاپ خود اضافه خواهد کرد. در بیانیه رسمی واتساپ در خصوص این به‌روز رسانی جدید ذکر شده است:

به منظور اتصال واتساپ وب یا واتساپ دسکتاپ به حساب واتساپ شما، حال از شما درخواست می‌شود تا پیش از دریافت QR code اتصال به حساب در تلفن همراه خود از چهره یا اثر انگشت خود برای باز کردن قفل استفاده کنید.

این ویژگی امنیتی جدید با این هدف طراحی شده تا در زمانی که کاربر از رایانه خود دور است، احتمال سواستفاده سایر افراد حاضر در محیط کار یا منزل و یا افراد غریبه از حساب کاربری شخص و اتصال دستگاه‌شان به حساب او به حداقل برسد. اما نکته عجیب این است که در زمان اتصال دستگاه جدید به حساب‌تان، شما نمی‌توانید تنها از اسکنر اثر انگشت یا سیستم تشخیص چهره استفاده کنید ولی اسکن QR code را نادیده بگیرید و مجبور هستید از هر دو روش برای احراز هویت استفاده کنید.

با توجه به جنجال‌هایی که درباره سیاست‌های حریم خصوصی فیس‌بوک به راه افتاده، واتساپ به کاربران اطمینان می‌دهد که داده‌های مربوط به احراز هویت بیومتریک آن‌ها در خود گوشی ذخیره خواهند شد و اجازه دسترسی یا به اشتراک‌ گذاری آن‌ها با سایر شرکت‌ها یا افراد را نخواهد داد. احراز هویت بیومتریک به همراه تغییراتی در نسخه موبایل واتساپ وب در هفته آینده به این پیام‌رسان اضافه خواهد شد.

