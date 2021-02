با ۱۱ مرورگر برتر برای سیستم عامل اندروید آشنا شوید

آیا به دنبال بهترین مرورگرهای اندروید می‌گردید؟ پس به جای درستی آمده‌اید. اگرچه اکنون بی‌شمار اپلیکیشن مرورگر عالی برای سیستم عامل گوگل یافت می‌شود، اما پیدا کردن مرورگری که با نیازها و انتظارات شما سازگار باشد کاری آنقدرها آسان نیست. اما خبر خوب اینکه انتخاب‌های زیادی پیش روی کاربران قرار گرفته. البته که می‌توانید اصلا اهمیت چندانی به موضوع ندهید و از همان مرورگر پیش‌فرض موبایلتان استفاده کنید، اما این احتمالا بهترین رویکرد ممکن برای بسیاری از کاربران نباشد.

چه به دنبال مرورگری امن باشید و چه مرورگری سریع و سبک‌وزن، ما در این مقاله هوایتان را خواهیم داشت. در این مطلب به مرور بهترین مرورگرهای اندروید می‌پردازیم که همین حالا برای سیستم عامل گوگل در دسترس قرار گرفته‌اند و ویژگی‌هایشان را نیز از نظر رد می‌کنیم تا متوجه شوید کدام یک بهترین عملکرد را برای شما خواهد داشت. در پایین لیستی شامل ۱۱ اپلیکیشن مرورگر خواهید یافت که بدون هیچ ترتیب مشخصی معرفی شده‌اند. مثل همیشه پیشنهاد می‌کنیم که تنها به دانلود اپلیکیشن‌ها از استورهای معتبر مانند گوگل پلی بپردازید و به سراغ استورهای متفرقه و ناامن نروید.

بهترین مرورگرهای اندروید

Google Chrome

قیمت: رایگان

رایگان خرید درون برنامه‌ای : ندارد

: ندارد ورژن اندروید: متغیر روی هر دستگاه

اگر به دنبال یک تجربه اندرویدی واقعی می‌گردید، مرورگر گوگل کروم باید اصلی‌ترین انتخابتان باشد. این مرورگر توسط خود گوگل ساخته شده و بهترین گزینه ممکن برای اکثر کاربران به حساب می‌آید. این اپلیکیشن ضمنا به صورت پیش‌فرض روی گستره وسیعی از موبایل‌های اندرویدی موجود در بازار نصب است. کروم برای مدتی بسیار طولانی در دسترس بوده و گذشته از موبایل‌های اندرویدی، راهش را به دیگر پلتفرم‌ها هم باز کرده است. این یکی از سریع‌ترین مرورگرهایی است که خواهید یافت و ضمنا انبوهی از قابلیت‌های مختلف دارد.

کروم روی مک، ویندوز، لینوکس، اندروید و iOS در دسترس است… یعنی تقریبا هرجایی که بتوان فکرش را کرد. و این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانید تمام اطلاعاتتان روی تمام این پلتفرم‌ها، همگام‌سازی می‌شوند. کروم ضمنا یک حالت تاریک هم دارد و داده‌ها را به صورت داخلی ذخیره می‌کند. ذخیره کرده وب‌سایت‌های محبوب در کروم به راحتی آب خوردن است و کنار نوار آدرس، یک میانبر وجود دارد که به شکلی سریع، این کار را امکان‌پذیر می‌کند.

آیا ترجیح می‌دهید هنگام سر زدن به برخی وب‌سایت‌ها هویتتان را مخفی نگه دارید؟ کروم به این نیازتان هم رسیدگی می‌کند و با قابلیت Incognito می‌توانید به شکلی ناشناس به وب‌سایت مورد نظر سر بزنید و سپس تمام اطلاعات (شامل تاریخچه سرچ‌ها و فعالیت‌ها) به صورت کامل حذف خواهند شد. اگر سر و کارتان به وب‌سایت‌های خارجی هم زیاد می‌افتد از شنیدن این خوشحال خواهید شد کروم به صورت بومی از مترجم گوگل پشتیبانی می‌کند.

Opera Mini

قیمت: رایگان

رایگان خرید درون برنامه‌ای: ندارد

ندارد ورژن اندروید: متغیر روی هر دستگاه

Opera Mini یکی از شناخته‌شده‌ترین مرورگرهای اینترنت در اندروید است اما تنها مرورگر ساخته شده به دست شرکت Opera به حساب نمی‌آید. این کمپانی یک اپلیکیشن دیگر نیز در پلی استور دارد که خیلی ساده «Opera» نام گرفته. Opera Mini کاملا با Opera متفاوت است و اهدافی دیگر را دنبال می‌کند. اگر به دنبال بیشترین قابلیت‌های ممکن می‌گردید، Opera Mini نیازهایتان را برطرف نمی‌کند. اما اگر یک مرورگر سبک‌وزن می‌خواهید که تمام قابلیت‌های ساده، کاربردی و مورد نیاز مردم را در خود جای داده، در آن صورت Opera Mini را باید حتما امتحان کنید.

این مرورگر ضمنا برای افرادی که به اینترنت کند دسترسی دارند هم مناسب تلقی می‌شود. این اپلیکیشن داده‌ها را ذخیره می‌کند و به شما اجازه می‌دهد که در صورت اتصال به اینترنتی ضعیف، سریع‌تر قادر به گشت‌وگذار در اینترنت باشید. اوپرا حسابی به سیستم فشرده‌سازی داده خود می‌بالد و یکی از بهترین ورژن‌های آن را به اوپرا مینی درآورده است. با وجود اینکه با مرورگری سبک‌وزن طرف هستیم، این‌طور نیست که اوپرا مینی هیچ قابلیت مهمی نداشته باشید.

این اپلیکیشن می‌تواند اخبار شخصی‌سازی شده براساس سلایقتان را به دیوایس بفرستد و بنابراین از آخرین وقایع روز باخبر خواهید بود. یک قابلیت مرور وب به صورت ناشناس درون اوپرا مینی تعبیه شده و ضمنا امکان بلاک کردن تبلیغات آزاردهنده هم مهیاست. و احتمالا مهم‌ترین نکته این باشد که برخلاف بسیاری از مرورگرهای دیگر، اوپرا مینی می‌تواند ویدیوهای موجود در صفحات وب را دانلود کند. البته که دانلود تمام ویدیوها امکان‌پذیر نیست،‌ اما در هر صورت این قابلیت گاهی حسابی به کار می‌آید.

DuckDuckGo

قیمت: رایگان

رایگان خرید درون برنامه‌ای: ندارد

ندارد ورژن اندروید: نسخه ۵.۰ به بالا

اگر بخواهید به بهترین شکل ممکن از حریم شخصی خود محافظت کنید، DuckDuckGo بهترین و واضح‌ترین انتخاب خواهد بود. DuckDuckGo، کمپانی سازنده این مرورگر، در تمام محصولات خود توجهی ویژه به محافظت از حریم شخصی نشان می‌دهد. اساسا با شرکتی طرف هستیم که رویکردهایی کاملا عکس رویکردهای گوگل در پیش می‌گیرد و هیچوقت به خود اجازه استفاده از داده‌هایتان یا فروش آن‌ها را نمی‌دهد.

کمپانی مورد اشاره مدعی شده که با قابلیت Privacy Protection در این مرورگر، تمام پایشگرهای اینترنتی شخص ثالث بلاک خواهند شد. از سوی دیگر، کاربر متوجه خواهد شد که کدام شبکه‌های تبلیغاتی بزرگ در صدد پایش فعالیت‌های او برآمده‌اند. مرورگر DuckDuckHo هر زمان که امکانش باشد، سایت‌ها را به استفاده از اتصالات رمزنگاری شده مجبور می‌کند و این یعنی یک لایه امنیتی دیگر میان شما و سوء استفاده‌گران قرار خواهد گرفت.

مرورگر DuckDuckGo هیچوقت تاریخچه فعالیت‌ها و سرچ‌های شما را پایش نخواهد کرد. هرآنچه در این مرورگر تایپ و مشاهده می‌کنید به خودتان مربوط است و نه هیچکس دیگر. ضمنا این مرورگر عملکردی بسیار سریع و طراحی بسیار سرراست دارد. تمام قابلیت‌های ضروری را در این مرورگر اینترنت خواهید یافت و برای استفاده از آن هم لازم نیست هیچ پولی بپردازید.

Brave

قیمت: رایگان

رایگان خرید درون برنامه‌ای: ندارد

ندارد ورژن اندروید: متغیر روی هر دستگاه

درست مانند DuckDuckGo، مرورگر Brave هم تمرکزی مضاعف بر حفاظت از حریم شخصی دارد. این مرورگر چند سالی است که از راه رسیده و به مرور زمان، کاربران بیشتری شروع به استفاده از آن کرده‌اند. Brave مرورگری واقعا سریع است که تا امروز بیش از ۱۰ میلیون بار در پلی استور گوگل دانلود شده. از سوی دیگر، کاربران به آن امتیاز ۴.۳ از ۵ را داده‌اند که نشان‌دهنده نرخ رضایت بالای آن‌ها از تجربه کار با این مرورگر است.

اصلی‌ترین هدف Brave اینست که گشت‌وگذار شما در وب را امن و خصوصی نگه دارد. این اپلیکیشن همراه با یک سیستم بلاک تبلیغات قدرتمند از راه می‌رسد که قادر به بلاک کردن پاپ‌آپ‌ها نیز هست. ضمنا طراحی به گونه‌ای بوده که Brave هم در مصرف باتری و هم اینترنت صرفه‌جویی می‌کند. این مرورگر همراه با انبوهی از قابلیت‌های امنیتی از راه می‌رسد که از جمله آن‌ها می‌توان به HTTPS Everywhere، بلاک اسکریپتینگ، بلاک کوکی‌های شخص ثالث و تب‌های خصوصی Incognito اشاره کرد.

از سوی دیگر، قابلیت‌های عادی مرورگرهای اینترنت را هم در اپلیکیشن خواهید یافت که از جمله آن‌ها می‌توان به امکان بوکمارک کردن و مشاهده تاریخچه سرچ‌ها اشاره نمود. در واقع تجربه کاربری این مرورگر شباهت زیادی به کروم گوگل دارد. اگر حریم شخصی را شدیدا جدی می‌گیرید، به زحمت قادر به یافتن گزینه‌ای بهتر از Brave خواهید بود.

Opera

قیمت: رایگان

رایگان خرید درون برنامه‌ای: ندارد

ندارد ورژن اندروید: متغیر روی هر دستگاه

اگر معمولا به وب‌سایت‌هایی سر می‌زنید که در محل زندگیتان در دسترس نیستند، مرورگر اوپرا بهترین گزینه به حساب می‌آید. با استفاده از یک شبکه خصوصی مجازی و ابزار تغییر آی‌پی این مرورگر می‌توانید وارد وب‌سایت‌های شوید که مسدود شده‌اند یا دسترسی شما را به سرویس‌های خود بسته‌اند. ابزار تغییر آی‌پی این مرورگر اساسا باعث می‌شود به نظر رسد که شما از نقطه‌ای دیگر از جهان وارد یک سایت شده‌اید. این نیازی نیست که تمام کاربران احساسش کنند، اما اگر می‌خواهید بدون هیچ محدودیت در دنیای اینترنت پرسه بزنید، اوپرا دقیقا برای برطرف‌سازی همین نیاز طراحی شده.

این مرورگر،‌ اپلیکیشن اصلی کمپانی Opera به حساب می‌آید و نخستین مرورگر آن که سر از پلی استور گوگل در آورد. گذشته از پشتیبانی از شبکه خصوصی مجازی، این اپلیکیشن از قابلیت بلاک کردن تبلیغات هم برخوردار است. از سوی دیگر هم حالت تاریک را داریم که از چشمان شما در شب‌هنگام محافظت می‌کند و درست مثل Opera Mini، امکان ارسال آخرین اخبار به دیوایس شما مهیا شده است. ضمنا می‌توانید این اخبار را فیلتر کنید و آن‌هایی که برایتان جذابیت ندارند را از چشم دور نگه دارید.

این مرورگر اینترنت می‌تواند پسووردهای شما را به خاطر بسپارد و آن‌ها را در زمان نیاز، به صورت اتوماتیک وارد کند. اوپرا به کاربرانش اطمینان داده که این پسووردها امن باقی مانده و به دست هیچ شخص ثالثی نمی‌افتند. و در نهایت باید افزود که رابط کاربری اپلیکیشن بسیار ساده و سرراست از آب درآمده که نکته‌ای مثبت است.

Firefox

قیمت: رایگان

رایگان خرید درون برنامه‌ای: ندارد

ندارد ورژن اندروید: متغیر روی هر دستگاه

اگر علاقه‌ای مضاعف به افزونه‌ها دارید، فایرفاکس گزینه‌ای بسیار خوب به حساب می‌آید. در حال حاضر که این مطلب نوشته می‌شود، تقریبا هرکسی نام فایرفاکس را حداقل یک بار شنیده است. مرورگر کمپانی موزیلا از محبوبیت فراوان روی کامپیوترهای دسکتاپ برخوردار بوده و برای سالیان متمادی، رقیب بسیار جدی گوگل کروم تلقی شده است.

فایرفاکس روی اندروید هم بسیار قدرتمند از آب درآمده و انبوهی از افزونه‌های مختلف نیز برایش منتشر شده است. برای مثال اگر در یک وب‌سایت شاهد تبلیغات شدیدا آزاردهنده بودید، می‌توانید افزونه‌ای برای بلاک کردن تبلیغات دانلود کنید. یا می‌توانید به سراغ یک افزونه برای مدیریت دانلودها یا مدیریت پسووردها بروید. موزیلا در تعبیه افزونه‌های مرورگرش حسابی ماهرانه عمل کرده و می‌توانید این اپلیکیشن را هر طور که دوست دارید شخصی‌سازی کنید.

فایرفاکس روی اندروید ضمنا حسابی از حریم شخصی شما محافظت می‌کند. اپلیکیشن مورد اشاره پایشگرهای اینترنتی را از کار می‌اندازد و اطلاعات نیز میان دیوایس‌های مختلف شما همگام‌سازی خواهند شد. منوی Quick Share آخرین اپلیکیشن‌های مورد استفاده از سوی شما را به یاد می‌سپارد و بنابراین اشتراک‌گذاری لینک‌ها از طریق اپلیکیشن‌های متفرقه، بسیار آسان می‌شود. ضمنا فایرفاکس خود از قابلیت استریم هم پشتیبانی می‌کند و این یعنی می‌توانید تصویر مرورگر را روی یک تلویزیون بزرگ یا هر دیوایسی که از استریم محتوا پشتیبانی می‌کند بیندازید.

Dolphin

قیمت: رایگان

رایگان خرید درون برنامه‌ای: ندارد

ندارد ورژن اندروید: متغیر روی هر دستگاه

مرورگر دالفین برای مدتی بسیار بسیار طولانی در دسترس بوده و در این مدت،‌ حسابی به تکامل رسیده است. اگر عاشق ژست‌های حرکتی هستید و به دنبال راهی سریع‌تر برای دسترسی یافتن به وب‌سایت‌ها می‌گردید، دیگر لازم نیست به مطالعه هرچه بیشتر مقاله ادامه دهید. دالفین قابلیتی دارد که در هیچ مرورگر دیگری یافت نمی‌شود، اینکه با ژست‌های حرکتی مختلف (که خودتان تعیین‌شان می‌کنید) به وظایف مختلف رسیدگی می‌کند.

برای مثال می‌توانید تعیین کنید که با کشیدن شکل حرف D روی نمایشگر، موتور جستجوی DuckDuckGo باز شود. یا اگر حرف B را بکشید، مرورگر می‌تواند Bing را برایتان باز کند. این‌ها تنها برخی از مثال‌ها هستند و خودتان می‌توانید هر میانبری را برای هرچیزی که دوست دارید تعیین کنید. به این ترتیب دالفین راهی سریع و آسان برای ورود به وب‌سایت‌های مختلف در اختیار کاربران خود قرار داده. فقط کافیست حروف مختلف الفبای انگلیسی را به وب‌سایت‌های مختلف اختصاص دهید و کار تمام است.

ضمنا این مرورگر رابط کاربری بسیار خوش‌قیافه‌ و کارآمدی نیز دارد. نه‌تنها می‌توانید از قابلیت Quick Share برای اشتراک‌گذاری سریع محتوا در اپلیکیشن‌های دیگر استفاده کنید، بلکه می‌توانید تم مرورگر را نیز تغییر داده و آن را به سلایق خود نزدیک‌تر سازید. و در نهایت هم نوبت به قابلیت «Sonar» می‌رسد که اساسا یک جستجوگر مبتنی بر فرمان‌های صوتی است و به شما اجازه می‌دهد با مرورگرتان صحبت کنید. اما کار همین‌جا تمام نمی‌شود و دالفین یکی از غنی‌ترین مرورگرهای اندرویدی به حساب می‌آید، کافیست آن را دانلود کنید و خودتان به چشم ببینید.

Kiwi

قیمت: رایگان

رایگان خرید درون برنامه‌ای: ندارد

ندارد ورژن اندروید: نسخه ۴.۱ به بالا

مرورگر Kiwi هم یکی از گزینه‌های جالب این لیست است. اپلیکیشن مورد اشاره بر مبنای سورس کد کروم ساخته شده، اما قابلیت‌هایی بیشتر از مرورگر گوگل در اختیارتان می‌گذارد. می‌توانید به Kiwi به چشم کرومی نگاه کنید که استرویید مصرف کرده است. نتیجه می‌شود یکی از غنی‌ترین مرورگرهای اندرویدی از نظر پشتیبانی از قابلیت‌های متنوع. این مرورگر همراه با یک تم تاریک از راه می‌رسد و به شما اجازه می‌دهد هم کنتراست و طیف رنگ خاکستری را تعیین کنید. به این ترتیب، ظاهر نهایی کاملا مطابق سلایقتان از آب درمی‌آید.

این مرورگر یک مسدودکننده نرم‌افزاری برای تبلیغات دارد و باعث می‌شود در گوشه و کنار هر وب‌سایتی شاهد تبلیغات بدقواره و آزاردهنده نباشید. مرورگر Kiwi ضمنا از نظر بارگذاری صفحات وب یکی از سریع‌ترین نمونه‌های موجود به حساب می‌آید.

مرورگر مورد اشاره امکان ترجمه متون را هم در اختیارتان می‌گذارد. بنابراین اگر مشغول گشت‌وگذار در وب‌سایتی به زبان خارجی باشید، به احتمال زیاد Kiwi بتواند کمکتان کند. این مرورگر از ۶۰ زبان مختلف پشتیبانی می‌کند و پایشگرهایی که به حریم شخصی شما تجاوز می‌کنند را هم از کار می‌اندازد. از دیگر قابلیت‌های مرورگر می‌توان به امکان تغییر محل قرارگیری نوار آدرس، پشتیبانی از ژست‌های حرکتی برای ناوبری در محیط اپلیکیشن و انبوهی از تنظیمات مخصوص توسعه‌دهندگان اشاره کرد.

Opera Touch

قیمت: رایگان

رایگان خرید درون برنامه‌ای: ندارد

ندارد ورژن اندروید: نسخه ۵.۱ به بالا

اگر یکی از آن‌ موبایل‌هایی دارید که به نمایشگری با نرخ به‌روزرسانی بالا مجهز شده، مرورگر Opera Touch احتمالا بهترین گزینه ممکن برای شما باشد. این مرورگر از نمایشگرهایی با نرخ به‌روزرسانی ۹۰ هرتز پشتیبانی می‌کند و بنابراین تجربه‌ای دلچسب از گشت‌وگذار در وب روی موبایل‌هایی نظیر ریزر فون ۲ و وان پلاس ۷ پرو ارائه می‌کند. این مرورگر ضمنا تفاوت‌هایی اساسی با دو مرورگر دیگر شرکت اوپرا دارد که آن‌ها را در پلی استور گوگل می‌یابید.

آنچه گیرتان نمی‌آید، یک منوی تنظیمات جداگانه در پایین نمایشگر است. با این مرورگر تنها یک دکمه در اختیارتان قرار می‌گیرد که وقتی انگشتتان را روی آن نگه می‌دارید، چند گزینه مختلف به نمایش درمی‌آید. سپس می‌توانید با حرکت دادن انگشتتان به این گزینه‌ها دسترسی داشته باشید که چیزهایی نظیر بوکمارک‌ها، نمایش تمام تب‌های باز یا قابلیت اشتراک‌گذاری لینک‌ها را شامل می‌شوند.

Opera Touch در مجموع یکی از سریع‌ترین مرورگرهایی است که در پلی استور گوگل خواهید یافت و اگر نمایشگری با نرخ به‌روزرسانی بالا را نیز به معادله اضافه کنید، حسابی از تجربه کار با آن لذت خواهید بود. این مرورگر صفحات را به شکلی سریع بارگذاری می‌کند و قابلیت‌هایی جالب دارد.

Microsoft Edge

قیمت: رایگان

رایگان خرید درون برنامه‌ای: ندارد

ندارد ورژن اندروید: نسخه ۴.۴ به بالا

مایکروسافت اج علاوه بر ویندوز، روی اندروید هم در دسترس قرار گرفته و طرفداران واقعی مایکروسافت می‌توانند از تجربه جدید مرورگری که جایگزین اینترنت اکسپلورر شد لذت ببرند. نمی‌دانیم باورتان می‌شود یا خیر، اما مایکروسافت اج بسیار قدرتمند ظاهر شده و کوچک‌ترین شباهتی به تجربه بی‌کیفیت اینترنت اکسپلورر ندارد. این مرورگر همراه با چند قابلیت کاربردی از راه می‌رسد، ظاهری دلچسب دارد و می‌تواند صفحات وب را به شکلی بسیار سریع بارگذاری کند. از سوی دیگر شاهد ادغام گسترده اج با سرویس‌های مایکروسافت هستیم و این یعنی مرورگر مورد نظر به صورت خاص به درد کاربران ویندوز می‌خورد.

مایکروسافت مرورگر وب خود را به قابلیت Adblock Plus مجهز کرده که تبلیغات آزاردهنده را مسدود می‌کند. از سوی دیگر شاهد حالت Reading هستیم که تمام المان‌های اضافه را از تصویر حذف و اطمینان حاصل می‌کند که قادر به تمرکز دوچندان بر آنچه مطالعه می‌کنید باشید. مایکروسافت اج از برنامه Microsoft Reward هم پشتیبانی می‌کند و این یعنی با استفاده از آن، امتیازهای مشخصی به دست می‌آورید و با آن‌ها قادر به کسب جوایزی مانند گیفت کارت‌های ایکس باکس (یا اگر خیلی امتیاز جمع کرده باشید، یک کنسول ایکس باکس) خواهید بود.

از سوی دیگر، به تمام قابلیت‌های عادی یک مرورگر وب هم دسترسی خواهید داشت. می‌توانید وب‌سایت محبوبتان را علامت‌گذاری کنید، به مشاهده تاریخچه فعالیت‌هایتان بپردازید و وب‌سایت‌های مختلف را به «لیست مطالعه» خود اضافه کنید. همگام‌سازی با دیگر برنامه‌ها و مرورگرها نیز با مایکروسافت اج امکان‌پذیر شده است و اگر خواستید فعالیت‌هایتان از چشم دیگران دور بماند، می‌توانید به سراغ گزینه Private Browsing بروید.

Samsung Internet

قیمت: رایگان

رایگان خرید درون برنامه‌ای: ندارد

ندارد ورژن اندروید: متغیر روی هر دستگاه

مرورگر سامسونگ اینترنت به صورت پیش‌فرض روی تمام موبایل‌های سری گلکسی نصب شده است. بنابراین اگر یکی از موبایل‌های کهکشانی سامسونگ را تهیه کرده باشید، به احتمال فراوان دیده‌اید که این مرورگر قادر به انجام چه کارهایی است. مرورگر سامسونگ اینترنت یک حالت مطالعه بسیار کارآمد دارد و از میان تمام مرورگرهایی که تست کرده‌ایم، بهترین تجربه را هنگام مطالعه با خود به ارمغان می‌آورد. با فعال‌سازی این قابلیت از درون منوی تنظیمات، تمام المان‌های حواس‌پرت‌کن از روی صفحه حذف می‌شوند.

مرورگر سامسونگ از یک حالت تاریک هم پشتیبانی می‌کند و بنابراین در هر حالتی که ترجیح می‌دهید قادر به مطالعه خواهید بود. طراحی این مرورگر هم به گونه‌ای است که تمام رقبا را به چالش می‌کشد. تمام تنظیمات به بخش پایینی تصویر منتقل شده‌اند و بنابراین دسترسی به آن‌ها (خصوصا روی نمایشگرهای بزرگ‌تر) آسان شده است. اما نوار جستجو طبق معمول در بالای تصویر تعبیه شده.

این مرورگر هم از یک قابلیت هوشمند برای جلوگیری از پایش شدن اطلاعاتتان بهره می‌برد و در صورتی که وب‌سایت‌ها در صدد به سرقت بردن اطلاعات شما باشند، هشدار می‌دهد. از دیگر قابلیت‌های اپلیکیشن سامسونگ می‌توان به یک اسکنر QR Code، یک دانلود منیجر تمام و کمال و قابلیت‌های استاندارد موجود در تمام مرورگرها مانند لیست وب‌سایت‌های محبوب و تاریخچه فعالیت‌ها اشاره کرد.

منبع: Android Headlines

