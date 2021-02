همان‌گونه که می‌دانید اکنون اپل‌ سال‌هاست که از یک روش احراز هویت بیومتریک مبتنی بر تشخیص چهره به نام Face ID در آیفون‌هایش استفاده می‌کند. با توجه به شرایط کنونی دنیا و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و استفاده‌ی روزانه‌ی مردم از ماسک، سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID نمی‌تواند که صورت فرد را در هنگام پوشیدن ماسک تشخیص دهد و کاربران برای باز کردن قفل آیفون‌های خود مجبور به وارد کردن پسورد هستند.

بعد از رخ دادن این مشکل، به نظر می‌رسد که اپل راه حلی موقت را برای رفع این مشکل ارائه کرده است که باعث می‌شود باز کردن قفل آیفون در زمان پوشیدن ماسک آسان‌تر شود. البته باید بگوییم که برای استفاده از این راه حل اپل، باید اپل واچ داشته باشید.

گزارش منتشر شده توسط Pocket-lint نشان داد که نسخه‌ی ۱۴.۵ از سیستم عامل iOS که اولین نسخه‌ی بتای آن امروز عرضه شده است، از اپل واچ بسته شده بر روی مچ دست کاربر برای شناسایی هویت فرد و باز کردن قفل آیفون استفاده می‌کند.

اپل هم اکنون از این روش، یعنی استفاده از اپل واچ، برای باز کردن قفل مک استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد که بعد از مک‌ها اکنون نوبت به آیفون است که از اپل واچ در این زمینه کمک بگیرد.

روش کار این روش جدید مشابه مک است، شما زمانی آیفون خود را در دست بگیرید بازخوردی لمسی را از اپل واچ بسته شده بر روی مچ دست خود دریافت خواهید کرد که نشان می‌دهد قفل آیفون باز شده است.

البته باید بگوییم که در مرحله‌ی اول آیفون و اپل واچ باید فاصله‌ی کمی را از یکدیگر داشته باشند که برای اطمینان یافتن از محفاظت از اطلاعات شما است. (در زمانی که اپل واچ قفل باشد، این قابلیت به هیچ وجه کار نخواهد کرد.)

البته باید بگوییم که کاربران با استفاده از اپل واچ تنها می‌توانند که قفل آیفون خود را باز کنند و برای انجام کار‌هایی مانند خرید از اپ استور یا آیتونز هنوز لازم است که در صورت پوشیدن ماسک، از روش‌های دیگری برای احراز هویت در آیفون استفاده کنند.

iOS 14.4 اگر ماژول دوربین آیفون اصل نباشد به شما هشدار می‌دهد

همچنین برای بالا بردن امنیت این روش، آیفون شما هر چندین ساعت یکبار از شما می‌خواهد تا پسورد آیفون را وارد کنید، حتی زمانی که قابلیت باز کردن قفل آیفون با اپل واچ را فعال کرده باشید.

البته باید بگوییم که این روش در زمان استفاده در مک برای برخی از کابران چندان قابل اطمینان نبود، در نتیجه باید بعد از انجام بررسی بر روی این روش ببینیم که آیا اپل توانسته است تجربه‌ی بدون اشکالی را در هنگام استفاده از این روش بر روی آیفون ارائه دهد یا نه، تا کاربران بتوانند از آن برای باز کردن قفل آیفون در تمامی مدت روز از آن استفاده کنند. البته باید بگوییم که اندروید مدتی است که روش مشابهی را به نام Smart Lock را ارئه می‌دهد که برای فعال کردن آن باید قسمت تنظیمات مراجعه کرد.

iOS 14.4 و iPadOS 14.4 با قابلیت‌های جدید منتشر شد

همان‌گونه که در خبر‌های مربوط به اپل خوانده‌اید گویا اپل می‌خواهد در کنار روش احراز هویت Face ID از سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر هم در آیفون ۱۳ استفاده کند. همچنین آخرین نسل از آیپد ایر اپل دارای سنسور اثر انگشت Touch ID در دکمه‌ی پاور خود است. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که اپل می‌تواند در آیفون‌های بعدی روش‌های احراز هویت بیشتری را به کاربران ارائه دهد.

علاوه‌بر قابلیت باز کردن قفل آیفون با استفاده از اپل واچ، سیستم عامل iOS 14.5 دارای ویژگی‌های دیگری است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به کنترل بیشتر بر روی ردیابی اطلاعاتی توسط اپ‌های مختلف و گرفتن اجازه از کاربر برای انجام این کار اشاره کرد که شرکت‌هایی مانند فیسبوک از اضافه شدن این قابلیت به سیستم عامل iOS خوشحال نیستند.

علاوه‌بر این، این نسخه از iOS از کنترلر کنسول‌هایی مانند ایکس‌باکس سری X و پلی‌استیشن ۵ پشتیبانی می‌کند، کارکرد هم زمان دو سیم کارت با فناوری ارتباطی ۵G را به صورت جهانی به آیفون اضافه می‌کند و باعث ایجاد برخی بهبود‌ها مانند قابلیت تماس با شماره‌های ثبت شده در مواقع اورژانسی توسط دستیار صوتی سیری می‌شود.

اپل در آیفون ۱۳ ممکن است از طراحی ظاهری آیفون‌های قدیمی استفاده کند

منبع: The Verge

The post iOS 14.5 مشکل استفاده از Face ID در هنگام پوشیدن ماسک را حل می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala