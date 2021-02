هواوی یکی از مهم‌ترین سازندگان گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود و مدت‌ها رقیب قدری برای سامسونگ بود. همانطور که احتمالا می‌دانید، این شرکت به دلیل تحریم‌های آمریکا از مدت‌ها قبل روند توسعه‌ی سیستم‌عامل اختصاصی خود موسوم به هارمونی را آغاز کرده است. مدتی قبل دومین نسخه بتا این سیستم‌عامل منتشر شد و یکی از متخصصین سایت Ars Technica توانسته به طور کامل آن را بررسی کند.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، برخلاف ادعای هواوی این سیستم‌عامل همان اندروید ۱۰ محسوب می‌شود که تا حد ممکن هرگونه اثری از گوگل را حذف کرده است. از آنجایی که سیستم‌عامل اندروید کاملا رایگان محسوب می‌شود و هرکسی می‌تواند از آن استفاده کند، چنین کاری غیرقانونی نیست.

اما نکته‌ی جالب این قضیه این است که رئیس بخش نرم‌افزاری هواوی گفته که این سیستم‌عامل به طور کامل توسط متخصصین این شرکت توسعه پیدا کرده و به هیچ عنوان یک کپی از اندروید نیست. البته باید بگوییم که این شرکت یک سیستم‌عامل دیگر برای گجت‌های هوشمند به نام OpenHarmony را هم توسعه داده که هیچ ارتباطی با اندروید ندارد.

اما بیشترین توجهات به سمت سیستم‌عامل هارمونی معطوف شده و در دومین نسخه‌ی بتا آن همان اندروید ۱۰ با جلوه‌های بصری هواوی در اختیار کاربر قرار گرفته است. در کمال تعجب، این متخصص برای دستیابی به این نسخه مجبور شده عکس پاسپورتش را برای هواوی ارسال کند تا هویت او تایید شود. به نظر می‌رسد تمام توسعه‌دهندگان برای بهره‌گیری از این نسخه باید مدارک هویتی خود را ارسال کنند و دو روز منتظر بمانند تا هویت آن‌ها تایید شود.

یک نکته‌ی عجیب دیگر هم این است که شما نمی‌توانید این نسخه را بر روی گوشی خود نصب کنید و از طریق اینترنت به یک گوشی در چین متصل می‌شوید و می‌توانید این سیستم‌عامل را امتحان کنید. در اسناد مربوط به توسعه‌دهندگان هم اطلاعات چندان مفیدی وجود ندارد و عمدتا همان حرفهای مدیران روابط عمومی هواوی مبنی بر جدید بودن این سیستم‌عامل تکرار شده است.

به دلیل تحریم‌های آمریکا، این شرکت فقط نباید از سرویس‌های گوگل استفاده کند و باید سرویس‌های نرم‌افزاری اختصاصی خود را توسعه دهد. در عوض، این شرکت تصمیم گرفته اندروید را کمی تغییر دهد و آن را به عنوان سیستم‌عامل اختصاصی خود معرفی کند. اگرچه هواوی اعلام کرده که سیستم‌عامل هواوی به زودی راهی گوشی‌های کاربران می‌شود، ولی فعلا در فاز بتا قرار دارد.

در هر صورت هواوی به دلیل اینکه اعلام کرده این سیستم‌عامل کاملا اختصاصی است و هیچ ارتباطی با اندروید ندارد، باید از کاربران و توسعه‌دهندگان عذرخواهی کند. در نهایت باید ببینیم هواوی نسبت به این افشاگری چه واکنشی نشان خواهد داد.

