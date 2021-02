اگر به دنبال پایش ضربان قلب یا تنفس خود هستید، برای این کار به ابزارهای مختلفی دسترسی دارید. مچ‌بندها و ساعت‌های هوشمند معمولا از قابلیت سنجش ضربان قلب بهره می‌برند یا می‌توانید از ابزارهای ویژه‌ی پزشکی بهره ببرید. حالا گوگل اعلام کرده که از ماه آینده‌ی میلادی، اپلیکیشن گوگل فیت قادر به پایش ضربان قلب و تنفس کاربر خواهد بود. کاربران فقط با گوشی‌های هوشمند و بدون نیاز به تجهیزات دیگر، می‌توانند از این قابلیت بهره ببرند.

برای اندازه‌گیری ضربان قلب تمام کاری که باید انجام دهید این است که انگشت خود را بر روی لنز دوربین اصلی گوشی خود قرار دهید. این تکنیک طی سال‌های گذشته توسط اپلیکیشن‌های مختلفی ارائه شده است. حتی در سال ۲۰۱۴ گلکسی اس ۵ هم با این مشخصه راهی بازار شد. اما از آنجایی که گوگل به عنوان یک غول نرم‌افزاری راهی این حوزه شده، مطمئنا شاهد عملکرد دقیق‌تری خواهیم بود. گوگل به لطف الگوریتم‌های پیشرفته و مطالعات بالینی گسترده، قرار است نتایج دقیق‌تری را ارائه دهد.

در رابطه با پایش تنفس وضعیت کمی پیچیده‌تر می‌شود. برای بهره‌گیری از این مشخصه، باید دوربین را طوری در دست خود بگیرید تا دوربین گوشی بتواند حدود ۳۰ ثانیه نفس کشیدن شما را ضبط کند. با استفاده از فیلم مربوط به حرکت قفسه سینه شما هنگام نفس کشیدن، گوگل فیت در این زمینه اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می‌دهد. سپس این اطلاعات برای کشف مشکلات سلامتی یا تامین اطلاعات بیشتر برای دکتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گوگل مدعی شده که تلاش زیادی کرده تا این پایش تنفس فارغ از شکل بدن، سن یا رنگ پوست برای همه‌ی کاربران دقت زیادی داشته باشد. مطابق معمول، این قابلیت‌های جدید گوگل فیت قرار نیست جایگزین تجهیزات پزشکی پیشرفته شوند و برای اقدامات مهم، باید با یک پزشک مشورت کنید.

در ابتدا این قابلیت‌ها راهی گوشی‌های پیکسل می‌شوند. گوگل می‌گوید این مشخصه‌ها در آینده راهی دیگر گوشی‌های اندرویدی خواهند شد.

منبع: Android Authority

