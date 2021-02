اندروید معمولا به خاطر داشتن امکانات گسترده در زمینه‌ی سفارشی‌سازی بصری و عملکردی مورد تحسین قرار می‌گیرد. این سیستم‌عامل از انواع آیکون پک (Icon Pack) پشتیبانی می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهند آیکون اپلیکیشن‌های اندروید را به طور کامل تغییر دهند. اما چگونه می‌توانیم از این آیکون پک‌ها بهره ببریم؟

آیکون پک اندروید چیست؟

همان‌طور که از نام آن‌ها پیداست، آیکون پک‌ها بسته‌های حاوی آیکون‌های جایگزین هستند که به جای آیکون‌های پیش‌فرض اپلیکیشن‌ها انجام وظیفه می‌کنند. این آیکون‌ها معمولا توسط توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های موردنظر توسعه نیافته‌اند بلکه شرکت‌ها و افراد دیگری هزاران آیکون جدید و جذاب را برای آن‌ها طراحی کرده‌اند. برخی از این آیکون‌ها مبتنی بر سبک‌های جدیدی هستند و برخی دیگر به آیکون اصلی وفادار می‌مانند و فقط تغییرات جزئی در طراحی آن‌ها ایجاد می‌کنند.

اگرچه فعال‌سازی این آیکون پک‌ها در لانچر پیش‌فرض بسیاری از گوشی‌های اندرویدی پشتیبانی نمی‌شود، اما دانلود و نصب آن‌ها بسیار ساده و راحت است. در گوگل پلی استور به هزاران آیکون پک اندروید دسترسی دارید و به همین خاطر می‌توانید تعداد زیادی از آن‌ها را امتحان کنید تا آیکون‌های مطابق با سلیقه‌ی خود را پیدا کنید.

چگونه از آن‌ها استفاده کنیم؟

با توجه به اینکه لانچرهای اندروید در زمینه‌ی پشتیبانی از آیکون پک‌های اندروید عملکرد مشابهی ندارند، باید راهکارهای مختلفی را اتخاذ کنید. به عنوان مثال، اگر از یک گوشی سامسونگ استفاده می‌کنید، می‌توانید از بخش Themes آیکون پک‌های خاصی را پیدا و نصب کنید ولی گوشی‌های وان‌پلاس با اکثر آیکون پک‌ها سازگار هستند. روی هم رفته به این نکته باید توجه کنید که حتی اگر یک لانچر از آیکون پک‌ها پشتیبانی کند، برخی از آن‌ها با تمام لانچرها سازگار نیستند.

اگر شما از گوشی‌های گوگل پیکسل یا دیگر گوشی‌های دارای رابط کاربری مشابه اندروید خام بهره می‌برید، برای استفاده از آیکون پک‌ها باید لانچرهای دیگری را نصب کنید. خوشبختانه در زمینه‌ی لانچرهای اندروید هم تنوع بسیار زیادی وجود دارد که در کنار پشتیبانی از آیکون پک‌ها، ویژگی‌های متنوع جذابی را ارائه می‌دهند.

اگر به دنبال استفاده از یک لانچر ساده هستید که از آیکون پک‌ها هم پشتیبانی کند، استفاده از Nova Launcher یا Apex Launcher را پیشنهاد می‌دهیم. هر دوی آن‌ها علاوه بر اینکه لانچرهای محبوبی محسوب می‌شوند، از نظر پشتیبانی از آیکون پک‌های مختلف هم حرف زیادی برای گفتن دارند. Nova Launcher تا حد زیادی یادآور اندروید خام است اما Apex Launcher با اعمال برخی تغییرات، رابط کاربری ساده‌تر و خلوت‌تری را ارائه می‌دهد.

تعدادی از بهترین آیکون پک‌های اندروید

حالا که با آیکون پک و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها آشنا شدید، در ادامه تعدادی از بهترین آیکون پک‌ها را معرفی می‌کنیم. اگرچه انتخاب این موارد تا حد زیادی به سلیقه‌ی شخصی شما بستگی دارد، اما در هر صورت امتحان کردن این موارد ضرر ندارد و شاید گزینه‌ی موردنظرتان را در این فهرست پیدا کنید.

Flight : اگر یک آیکون پک ساده و مینیمالیستی می‌خواهید، احتمالا Flight می‌تواند توجه شما را جلب کند. خطوط سفید آیکون‌های این پک، سازگاری سبک را بین تمام آیکون‌ها حفظ کرده و ظاهر گوشی شما را ساده‌تر و جذاب‌تر می‌کنند. همچنین نسخه‌ی تیره‌ی این آیکون‌ها هم وجود دارد که به فعال‌سازی آن، رنگ این خطوط مشکی می‌شوند.

: اگر یک آیکون پک ساده و مینیمالیستی می‌خواهید، احتمالا Flight می‌تواند توجه شما را جلب کند. خطوط سفید آیکون‌های این پک، سازگاری سبک را بین تمام آیکون‌ها حفظ کرده و ظاهر گوشی شما را ساده‌تر و جذاب‌تر می‌کنند. همچنین نسخه‌ی تیره‌ی این آیکون‌ها هم وجود دارد که به فعال‌سازی آن، رنگ این خطوط مشکی می‌شوند. Cravon : آیکون پک Cravon آیکون‌ها رنگارنگ و ساده‌ای را ارائه می‌دهد. به لطف رنگ‌های شاد و جذاب، این آیکون‌ها زیبایی رابط کاربری گوشی شما را دوچندان می‌کنند و همچنین در کنار آن‌ها، تصاویر پس‌زمینه هم در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

: آیکون پک Cravon آیکون‌ها رنگارنگ و ساده‌ای را ارائه می‌دهد. به لطف رنگ‌های شاد و جذاب، این آیکون‌ها زیبایی رابط کاربری گوشی شما را دوچندان می‌کنند و همچنین در کنار آن‌ها، تصاویر پس‌زمینه هم در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. Aura : اگر هماهنگی سبک بین آیکون‌های مختلف اهمیت زیادی برای شما دارد. طراحان این آیکون‌ها، فقط از رنگ‌های محدودی استفاده کرده‌اند ولی روی هم رفته این آیکون‌ها در کنار هماهنگی سبک و سیاق، ویژگی‌های منحصر به فرد زیادی هم دارند.

: اگر هماهنگی سبک بین آیکون‌های مختلف اهمیت زیادی برای شما دارد. طراحان این آیکون‌ها، فقط از رنگ‌های محدودی استفاده کرده‌اند ولی روی هم رفته این آیکون‌ها در کنار هماهنگی سبک و سیاق، ویژگی‌های منحصر به فرد زیادی هم دارند. PixBit : این آیکون پک بدون شک مورد توجه طرفداران سبک پیکسل آرت یا همان سبک بازی‌های قدیمی قرار می‌گیرد. این آیکون‌ها به لطف همین موضوع ظاهر خاصی را برای رابط کاربری به ارمغان می‌آورند.

: این آیکون پک بدون شک مورد توجه طرفداران سبک پیکسل آرت یا همان سبک بازی‌های قدیمی قرار می‌گیرد. این آیکون‌ها به لطف همین موضوع ظاهر خاصی را برای رابط کاربری به ارمغان می‌آورند. Verticons : آیکون‌ها معمولا مربع یا دایره‌ای شکل هستند اما در این آیکون پک تمام آیکون‌ها به صورت مستطیل عمودی ارائه شده‌اند. علاوه بر ظاهر جذاب، باید به خاص بودن این رویکرد هم اشاره کنیم.

: آیکون‌ها معمولا مربع یا دایره‌ای شکل هستند اما در این آیکون پک تمام آیکون‌ها به صورت مستطیل عمودی ارائه شده‌اند. علاوه بر ظاهر جذاب، باید به خاص بودن این رویکرد هم اشاره کنیم. Rondo: در نهایت باید به آیکون پک Rondo اشاره کنیم که آیکون‌های بسیار ساده‌ای را ارائه می‌دهد. این آیکون‌ها شامل یک لوگوی قرار گرفته در دایره‌ی رنگی هستند و اگر به آیکون‌های پر زرق‌وبرق علاقه ندارید، احتمالا این آیکون‌ها می‌توانند نظر شما را جلب کنند.

روی هم رفته اگر به تغییر ظاهر گوشی خود علاقه دارید، با تغییر آیکون‌ها می‌توانید در این راستا قدم بردارید. خوشبختانه برای انواع سلیقه‌ها آیکون‌های پک‌های مختلفی ارائه شده و با کمی وقت گذاشتن، بدون شک می‌توانید آیکون‌های مطابق سلیقه‌ی خود را پیدا کنید. همچنین با توجه به اینکه اکثر آیکون پک‌ها رایگان هستند (یا حداقل نسخه‌ی رایگان دارند) به راحتی می‌توانید آن‌ها را امتحان کنید.

