۵ ویژگی که از اندروید ۱۲ انتظار داریم

با وجود اینکه ماه‌های زیادی تا عرضه‌ی عمومی اندروید ۱۲ فاصله داریم، ولی روند انتشار نسخه‌های بتا این سیستم‌عامل به زودی آغاز خواهد شد. سال گذشته اندروید ۱۱ مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفت و به همین خاطر بی‌صبرانه منتظریم که ببینیم امسال گوگل چه برنامه‌هایی برای نسخه‌ی جدید اندروید دارد. با این حال، هنوز جزئیات چندانی از اندروید ۱۲ فاش نشده است.

به همین خاطر در ادامه به ۵ ویژگی مورد انتظار از جدیدترین نسخه‌ی اندروید ۱۲ می‌پردازیم. این ویژگی‌ها هنوز در شایعات و گزارش‌ها مطرح نشده‌اند ولی امیدواریم درون اندروید ۱۲ قرار داشته باشند.

۱. تحول ویجت‌ها

از همان اولین نسخه‌ی اندروید در سال ۲۰۰۸، ویجت‌ها بخش مهمی از اندروید بوده‌اند و اگرچه طی این سال‌ها اندکی بهبود پیدا کرده‌اند، ولی هنوز هم مشکلات زیادی دارند. این ویجت‌ها نسبت به یکدیگر متفاوت به نظر می‌رسند، بسیاری از توسعه‌دهندگان آن‌ها را به طور کامل نادیده می‌گیرند و رشد معناداری در بین آن‌ها دیده نمی‌شود.

با توجه به راه‌یابی ویجت‌ها به iOS 14، امیدواریم گوگل هم بار دیگر به این مشخصه توجه نشان بدهد و تجربه‌ی کاربری آن‌ها را بهبود ببخشد. در حال حاضر برخی ویجت‌های اندروید عالی هستند ولی برخی دیگر اصلا حرفی برای گفتن ندارند. روی هم رفته گوگل هم مانند اپل باید قواعد مشخصی برای طراحی و توسعه‌ی ویجت‌ها در نظر بگیرد تا هماهنگی بیشتری پیدا کنند.

البته یکی از مهم‌ترین مزایای اندروید قابلیت‌های شخصی‌سازی گسترده‌ی آن است و این رویکرد برای ویجت‌ها هم باید وجود داشته باشد. اما اگر توسعه‌ی ویجت‌ها برای توسعه‌دهندگان ساده‌تر شود و دستورالعمل‌های طراحی روشن‌تری معرفی شود، احتمالا این مشخصه مورد استقبال بیشتری قرار می‌گیرد. در حال حاضر حتی ویجت‌های اپلیکیشن‌های اندروید هم هماهنگ نیستند و گوگل حداقل می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

۲. حالت کار با یک دست

با وجود اینکه سال گذشته‌ی میلادی گوشی‌های کوچک دوباره مورد توجه قرار گرفتند، اما در هر صورت بسیاری از گوشی‌های اندرویدی همچنان نمایشگرهای بسیار بزرگی دارند. نمایشگرهای بزرگ برای چندوظیفگی و بهره‌گیری از انواع محتوا عالی هستند اما از طرف دیگر برای برخی کاربران مشکل به وجود می‌آورند.

شرکت‌هایی مانند سامسونگ و وان‌پلاس از چند سال قبل حالت کار با یک دست را برای گوشی‌های خود ارائه داده‌اند و اگرچه این مشخصه در گوشی‌های موردنظر کار خود را به خوبی انجام می‌دهد، اما وجود این قابلیت در اندروید خام منجر به هماهنگی بیشتر این مشخصه در گوشی‌های اندرویدی مختلف می‌شود. گوگل با انجام چنین کاری می‌تواند عملکرد این قابلیت را بهبود ببخشد، سازگاری آن را با اپلیکیشن‌های مختلف بیشتر کند و شرکت‌هایی که هنوز این قابلیت را ارائه نداده‌اند، می‌توانند از آن بهره ببرند.

۳. بهبود قابلیت تصویر در تصویر

قابلیت تصویر در تصویر اندروید خام از زمان معرفی آن در اندروید ۸ تا حالا تغییر خاصی نداشته است. با توجه به اینکه اپل بعد از سال‌ها این مشخصه را در iOS 14 تعبیه کرده، گوگل هم بالاخره باید توجه بیشتری به این موضوع نشان بدهد.

اپل برای این قابلیت تصویر در تصویر ایده‌های جالب زیادی را عملی کرده که از بین آن‌ها می‌توانیم به راحتی تغییر اندازه‌ی پلیر و خارج کردن آن از رابط کاربری و در عین حال شنیدن صدای ویدیو اشاره کنیم. گوگل به غیر از این قابلیت‌ها می‌تواند دست به نوآوری بزند و در اندروید ۱۲ برای این موضوع امکانات بیشتری را ارائه دهد.

همچنین امیدواریم گوگل در اندروید ۱۲ قابلیت تصویر در تصویر را به عنوان یک ویژگی پیش‌فرض برای انواع اپلیکیشن‌های پخش‌کننده‌ی ویدیو ارائه دهد. عملی کردن چنین مشخصه‌ای مطمئنا ساده و راحت نخواهد بود ولی گوگل از پس انجام آن برمی‌آید.

۴. شارژ تطبیقی برای همه‌ی گوشی‌های اندرویدی

قابلیت شارژ تطبیقی در نگاه اول مشخصه‌ی مهمی محسوب نمی‌شود ولی مزایای آن در استفاده بلندمدت قابل توجه است. بسیاری از کاربران قبل از خواب گوشی خود را به شارژر وصل می‌کنند. اگرچه چنین کاری راحت‌ترین راه برای تأمین شارژ گوشی است، ولی برای باتری گوشی فرایند چندان ایدئالی به حساب نمی‌آید. وقتی که باتری گوشی ساعات طولانی به شارژر وصل باشد، این کار طی مرور زمان عمر باتری گوشی را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد.

اما شارژ تطبیقی این مشکل را حل می‌کند. زمانی که این مشخصه فعال باشد، سرعت شارژ با توجه به آلارم‌های تنظیم شده در گوشی تغییر پیدا می‌کند. به همین خاطر زمانی که بیدار می‌شوید، گوشی شما دارای ۱۰۰ درصد شارژ است ولی گوشی موردنظر به آهستگی این شارژ را دریافت کرده تا دوام باتری دچار مشکل نشود.

گوگل این مشخصه را فعلا فقط برای گوشی‌های پیکسل ارائه داده ولی اگر بهره‌گیری آن توسط تمام گوشی‌های اندرویدی امکان‌پذیر شود، عمر باتری این گوشی‌ها تا حد قابل توجهی بیشتر خواهد شد.

۵. اسکرین‌شات اسکرولی

بعد از سال‌ها انتظار، اندروید ۱۱ بالاخره قابلیت ضبط فیلم از نمایشگر گوشی را ارائه داد. حالا امیدواریم اندروید ۱۲ از قابلیت اسکرین‌شات اسکرولی بهره ببرد. این یکی از ویژگی‌هایی است که تقریبا تمام رابط‌های کاربری آن را ارائه می‌دهند ولی هنوز به اندروید خام راه پیدا نکرده است.

این مشخصه در نگاه اول ویژگی چندان خاصی محسوب نمی‌شود ولی در هر صورت کاربردهای مختلفی دارد و عدم وجود آن در اندروید خام به نوعی خنده‌دار است. باید ببینیم آیا گوگل بالاخره این ویژگی ساده را برای اندروید ۱۲ ارائه می‌دهد یا نه.

