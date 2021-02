شیائومی از رابط کاربری MIUI 12.5 با عملکرد بهتر در مصرف انرژی رونمایی کرد

شیائومی همزمان با رونمایی از مدل جهانی گوشی Mi 11، از رابط کاربری MIUI 12.5 نیز به عنوان جدیدترین نسخه از رابط محصولات خود رونمایی کرد.

شیائومی در سال ۲۰۲۰ از رابط کاربری MIUI 12 خود با قابلیت‌های بسیار فراوان رونمایی کرد. همچنین گوشی‌های زیادی از این شرکت توانستند به‌روزرسانی جدید را دریافت کنند تا بتوانند از امکانات خوب آن بهره‌مند شوند. روز گذشته اما همزمان با معرفی مدل جهانی گوشی Mi 11 که در ابتدای عرضه فقط در کشور چین در دسترس قرار داشت، شیائومی از رابط کاربری جدید نیز تحت عنوان MIUI 12.5 رونمایی کرد.

رابط کاربری شیائومی به نسبت سایر رابط‌ها، عملکرد بسیار خوبی در مصرف انرژی دارد و همیشه به همین خاطر مورد پسند بسیاری از کاربران واقع شده. اما غول چینی در جدیدترین نسخه، عملکرد آن در مصرف انرژی را باز هم بهبود بخشید تا با یکی از بهترین‌ها در این بخش طرف باشیم.

البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که MIUI 12.5 یک تغییر انقلابی به نسبت نسخه‌ی قبل به حساب نمی‌آید و صرفا یک سری بهبودی‌های جزئی به آن اضافه شده که در نهایت منجر به بهبود تجربه‌ی کاربری و البته مصرف بهتر انرژی می‌شود. همچنین شرکت در یک بیانیه‌ای اعلام کرد به لطف تغییرات جزئی صورت گرفته، زمان پاسخ‌دهی صفحه بهبود پیدا کرده و کاربران تجربه‌ی سریع‌تر و روان‌تری از کار با گوشی خواهند داشت.

جهت بهبود تجربه‌ی کاربری، سیستم رابط کاربری را از نو برنامه‌نویسی کردیم که در نتیجه‌ی آن، مصرف حافظه‌ی رم تا ۲۰ درصد، مصرف پردازنده تا ۲۲ درصد و مصرف انرژی تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در نتیجه کاربر می‌تواند تجربه‌ی روان‌تر و سریع‌تری از کار با گوشی داشته باشد در حالی که باتری هم دوام بیشتری خواهد داشت.

علاوه بر بهبود مصرف انرژی، شیائومی این امکان را در رابط جدید خود قرار داده که کاربران بتوانند حتی برنامه‌های سیستمی را نیز از گوشی پاک کنند. معمولا شرکت‌های سازنده در گوشی‌های خود برنامه‌های زیادی را نصب می‌کنند که کاربر شاید به نیمی از آن‌ها احتیاجی نداشته باشد. با دانستن این موضوع، شرکت چینی تصمیم گرفت به کاربران اجازه دهد در صورت تمایل، برخی از این برنامه‌ها را به صورت کامل از گوشی خود حذف کنند و این خبر بسیار خوبی است.

اکنون کاربران این اجازه را دارند که برنامه‌ی آب و هوا، قطب‌نما، اپلیکیشن یادداشت شیائومی، اپلیکیشن پخش موسیقی پیش‌فرض و بسیاری از برنامه‌های دیگر را از گوشی حذف کنند. آن دسته از برنامه‌های سیستمی مهمی که اجازه‌ی نصبشان داده نشده، امکان پنهان شدن را دارند ولی به هیچ صورتی نمی‌توان آن‌ها را پاک کرد.

در کنار معرفی از این رابط کاربری، لیست گوشی‌هایی که به آن آپدیت می‌شوند هم اعلام شد که البته باید به این موضوع اشاره کنیم که لیست یاد شده اولیه بوده و طی روزهای آینده، به تعداد گوشی‌های حاضر در آن افزوده خواهد شد. اولین گوشی‌ که به این رابط به‌روزرسانی می‌شود احتمالا Mi 11 است که جدیدترین پرچم‌دار شرکت به حساب می‌آید. سپس سری Mi 10 و باقی گوشی‌های شرکت.

لیست گوشی‌هایی که در موج اول به MIUI 12.5 به‌روزرسانی می‌شوند

شیائومی Mi 10T

شیائومی Mi 10T Pro

شیائومی Mi 10

شیائومی Mi 10 پرو

شیائومی Mi 11

لیست گوشی‌هایی که در موج دوم به MIUI 12.5 به‌روزرسانی می‌شوند

شیائومی Mi 10 لایت ۵G

شیائومی Mi 10T لایت

شیائومی Mi نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پرو

شیائومی Mi نوت ۱۰ لایت

شیائومی ردمی نوت ۹T

شیائومی ردمی نوت ۹ پرو

شیائومی ردمی نوت ۹S

شیائومی ردمی نوت ۹

شیائومی ردمی نوت ۸ پرو

شیائومی ردمی ۹

لازم به ذکر است به تعداد گوشی‌های حاضر در این لیست اضافه خواهد شد.

