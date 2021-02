اپلیکیشن‌های پی‌دی‌اف خوان همواره باعث دردسر کاربران بوده‌اند. اگر بخواهیم خیلی کلی صحبت کنیم، فایل‌های پی‌دی‌اف در مجموع دو کاربرد دارند. نخستین موارد، فایل‌های تجاری هستند و می‌توانید فرم‌هایی در فرمت پی‌دی‌اف بسازید و به مردم اجازه پر کردن آن‌ها را بدهید. در طرف دیگر هم فایل‌های پی‌دی‌اف مخصوص مطالعه کتاب‌های الکترونیکی را داریم. پی‌دی‌اف فایلی بسیار دسترسی‌پذیر است که حسابی برای مطالعه متون طولانی کاربردی به حساب می‌آید. اما اپلیکیشن‌های پی‌دی‌اف خوان معمولا یکی از دو کاربردی که به آن‌ها اشاره کردیم را پوشش می‌دهند و این می‌تواند یک سردرد واقعی باشد.

به همین خاطر در این مقاله به جمع‌آوری و معرفی آن دسته از اپلیکیشن‌های پی‌دی‌اف خوان برای اندروید پرداخته‌ایم که هر دو نیاز شما را برطرف خواهند ساخت. به مطالعه ادامه دهید.

چند نکته راجع به اپلیکیشن‌های پی‌دی‌اف خوان

در مجموع دو مدل اپلیکیشن برای کار با فایل‌های پی‌دی‌اف داریم. نخستین مورد، اپلیکیشن‌های مخصوص مصارف تجاری و حرفه‌ای است. این اپلیکیشن‌ها به شما اجازه می‌دهند که پی‌دی‌اف‌ها را باز کنید، به پر کردن فرم‌ها بپردازید، نام و امضایتان را در آن‌ها درج کنید و قابلیت‌هایی از این دست. این اپلیکیشن‌ها بیشتر از هرکس دیگر به درد کسب‌وکارهای حرفه‌ای، دانشجویان و هرکسی که می‌خواهد فرم‌هایی را پر کرده و آن‌ها را بازپس بفرستد می‌خورند. از جمله نرم‌افزارهای این چنینی می‌توان به ادوبی آکروبات ریدر یا DocuSign اشاره کرد. برخی اپلیکیشن‌ها مانند CamScanner قادر به انجام کارهای اضافه مانند اسکن مستندات نیز هستند.

نوع دیگر پی‌دی‌اف‌ خوان‌ها بیشتر برای سرگرمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از مردم کتاب‌های الکترونیکی خود را به فرمت پی‌دی‌اف تغییر می‌دهند. یک پی‌دی‌اف خوان درست و حسابی از قابلیت‌هایی مانند چپتربندی، حالت مطالعه، حالت‌های مختلف برای اسکرول و ویژگی‌های مشابه پشتیبانی می‌کند. از جمله این اپلیکیشن‌ها می‌توان به Google Play Books و Moon+ Reader اشاره کرد. این اپ‌ها معمولا از دیگر فرمت‌های کتاب‌های الکترونیکی نیز پشتیبانی می‌کنند.

البته یک مدل سوم هم داریم که در واقع اپلیکیشن‌های چندکاره به حساب می‌آیند و در کنار قابلیت‌هایی کلیدی، از پی‌دی‌اف هم پشتیبانی می‌کنند. برای مثال دو اپلیکیشن CamScanner و Fast Scanner در اصل برای اسکن مستندات ساخته شده‌اند، اما یک پی‌دی‌اف خوان داخلی هم دارند. این اپلیکیشن‌ها به شما اجازه می‌دهند با یک تیر دو نشان بزنید و بیشتر به درد افرادی می‌خورند که نمی‌خواهند انبوهی اپلیکیشن مختلف روی موبایل خود نصب کنند. بنابراین در کنار پی‌دی‌اف‌ خوان‌های نوع اول و دوم، چند اپلیکیشن از این دسته‌بندی نیز در لیستمان جای داده‌ایم.

Adobe Acrobat Reader

قیمت: رایگان / ۱۲.۹۹ الی ۱۴.۹۹ دلار در ماه

ادوبی آکروبات ریدر گزینه پیش‌فرض بسیاری از مردم است. در اکثر مواقع، این اپلیکیشن تمام نیازهای شما را برطرف خواهد کرد. اپلیکیشن مورد اشاره انبوهی از قابلیت‌های مختلف دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به امضا کردن، نوت برداشتن روی پی‌دی‌اف‌ها، پر کردن فرم‌ها و پشتیبانی از فضای ذخیره‌سازی ابری اشاره کرد. از سوی دیگر از تجربه کار با طراحی Material Design لذت خواهید برد و اپلیکیشن با گستره وسیعی از نسبت ابعاد تصویر مانند ‍۱۸:۹ سازگاری دارد. این اپلیکیشن مشخصا بیشتر به درد کسب‌وکارها و افراد حرفه‌ای می‌خورد و نه افرادی که صرفا می‌خواهند کتاب‌های پی‌دی‌اف بخوانند. در صورت تمایل می‌توانید اشتراک پولی ادوبی آکروبات ریدر را نیز بخرید که قابلیت‌هایی تازه مانند فضای ذخیره‌سازی Creative Cloud را با خود به ارمغان می‌آورد. اما ورژن رایگان هم برای برطرف‌سازی نیازهای ابتدایی کفایت می‌کند.

CamScanner

قیمت: رایگان / ۴.۹۹ الی ۶.۹۹ دلار در ماه / همراه با پرداخت‌های درون برنامه‌ای

CamScanner یکی از قدرتمندترین پی‌دی‌اف خوان‌های موجود به حساب می‌آید و این تنها شروع کار است. اپلیکیشن مورد اشاره قادر به اسکن مستندات فیزیکی شما و تبدیل کردنشان به فایل‌های پی‌دی‌اف نیز هست. CamScanner از گستره وسیعی از قابلیت‌های مختلف برای بهبود پروسه اسکن پشتیبانی می‌کند و بنابراین شاهد فایل‌های خروجی بسیار تمیز و باکیفیتی خواهید بود. از سوی دیگر می‌توانید پی‌دی‌اف‌ها را حاشیه‌نویسی کنید، آن‌ها را با هرکسی به اشتراک بگذارید و حتی در ازای هزینه‌ای مشخص، فکس‌شان کنید. اگر حاضر به پرداخت پول شوید، قابلیت‌هایی اضافه نظیر ۱۰ گیگابایت فضای ابری، قابلیت‌های بیشتر برای ادیت فایل‌ها و چیزهایی از این دست در اختیارتان قرار می‌گیرد. اما طبق معمول ورژن رایگان اپلیکیشن برای کارهای ساده کاملا کفایت می‌کند.

DocuSign

قیمت:‌ رایگان / ۱۰ الی ۴۰ دلار در ماه

DocuSign پی‌دی‌اف خوانی است که به صورت خاص برای مصارف تجاری ساخته شده. اصلی‌ترین کارکرد این اپلیکیشن باز کردن مستندات، پر کردن فرم‌ها، درج امضا و فرستادنشان برای هرکسی که می‌خواهید است. این بخش از اپلیکیشن به صورت کاملا رایگان در دسترس خواهد بود. اما چند اشتراک مختلف هم داریم. با پرداخت ۱۰ دلار در ماه می‌توانید به چند قابلیت اضافه دسترسی یابید و با پرداخت ۲۵ الی ۴۰ دلار، قابلیت‌ها از پیش هم بیشتر خواهند شد. اما اگر صادق باشیم هیچ نیازی به این اشتراک‌ها نخواهید داشت، مگر اینکه بخواهید کارهایی واقعا حرفه‌ای انجام دهید.

Fast Scanner

قیمت: رایگان / ۲.۹۹ دلار

Fast Scanner هم یک اپلیکیشن دیگر برای اسکن مستندات و تبدیل‌شان به فایل پی‌دی‌اف است،‌ اما به اندازه CamScanner غنی و سنگین ظاهر نمی‌شود. این اپلیکیشن به شکلی ساده مستندات را با دوربین موبایل اسکن کرده و خروجی را در قالب فایل JPEG یا پی‌دی‌اف تحویل می‌دهد. از سوی دیگر شاهد چند قابلیت برای شفاف‌سازی و تمیز کردن هرچه بیشتر مستندات هستیم. سپس می‌توانید از هر اپلیکیشن پی‌دی‌اف خوانی برای مشاهده فایل‌هایتان استفاده کنید. اکثر قابلیت‌ها -و تمام قابلیت‌های مهم- در ورژن رایگان Fast Scanner در دسترس قرار گرفته‌اند و ورژن پریمیوم اپلیکیشن را هم می‌توانید از طریق سرویس Google Play Pass گیر بیاورید.

Foxit PDF Reader

قیمت: رایگان / ۰.۹۹ دلار

Foxit شباهت زیادی به ezPDF دارد. هردو اپلیکیشن راهکارهایی همه‌جانبه برای استفاده از فایل‌های پی‌دی‌اف در اختیارتان می‌گذارد. این نرم‌افزار یک سیستم مرتب‌سازی دارد که تمام فایل‌های پی‌دی‌اف را به شکلی تر و تمیز مدیریت می‌کند. از سوی دیگر پشتیبانی از ConnectedPDF هم مهیا شده، می‌توانید فرم‌های پی‌دی‌اف را پر کنید و حتی امکان پسووردگذاری روی آن‌ها و پشتیبانی از RMS مایکروسافت هم وجود دارد. در مجموع با اپلیکیشنی همه‌فن‌حریف طرف هستیم که برای مطالعه کتاب و سایر متون هم به درد می‌خورد. البته Foxit بیشتر برای مصرف تجاری توسعه یافته و از سوی دیگر، ezPDF تجربه‌ای لذتبخش‌تر از مطالعه حاصل می‌کند.

Google PDF Reader

قیمت: رایگان

Google PDF Reader در اصل یک پلاگین برای گوگل درایو است. این پلاگین امکان پشتیبانی از فایل‌های پی‌دی‌اف را برای کاربران گوگل درایو مهیا می‌سازد. باید اعتراف کرد که محصول گوگل قدرتمندترین پی‌دی‌اف خوان موجود در بازار به حساب نمی‌آید اما می‌توانید فایل‌ها را باز و مشاهده کنید. از سوی دیگر امکان پرینت، جستجو و کپی متون از درون فایل‌های پی‌دی‌اف هم مهیاست. اگر به چیزی بسیار ساده نیاز داشته باشید اما از کاربران گوگل درایو نباشید هم می‌توانید اپلیکیشن مستقل Google PDF Reader را دریافت کنید. صادقانه باید بگوییم که بیشتر از این نمی‌توان چیزی راجع به اپلیکیشن گفت. بنابراین فقط برای ساده‌ترین نیازهایتان به سراغش بروید.

Google Play Books

قیمت: رایگان



Play Books در واقع پاسخ گوگل به Kindle آمازون است. از این فروشگاه می‌توانید انبوهی از کتاب‌های مختلف را بخرید و در هر زمان و مکان به مطالعه آن‌ها بپردازید. این اپلیکیشن قادر به باز کردن فایل‌های پی‌دی‌اف نیز هست. بنابراین با اپلیکیشنی برای مصارف تجاری و سازمانی طرف نیستیم و Play Books کاملا برای سرگرمی ساخته شده است. از سوی دیگر می‌توانید به آپلود فایل‌های پی‌دی‌اف (و EPUB) بپردازید تا روی دیوایس‌های مختلف و از طریق فضای ابری به آن‌ها دسترسی داشته باشید. این فایل‌ها نیز مثل تمام کتاب‌هایی که از استور خریده‌اید وارد کتابخانه‌ اکانتتان می‌شود. به این ترتیب می‌توانید کالکشن پیشینتان را به سرویسی اضافه کنید که خود امکان خرید کتاب‌های بیشتر را فراهم آورده. اپلیکیشن به خودی خود رایگان است اما طبیعتا باید برای خرید کتاب‌ها پول بپردازید.

Librera

قیمت:‌ رایگان (با تبلیغات)

Librera یکی از جالب‌ترین پی‌دی‌اف‌ خوان‌های موجود در این لیست است. هر بار که یک به‌روزرسانی تازه از راه می‌رسد، گویی اپلیکیشن از اساس تغییر می‌کند. این روزها Librera نقش یک کتاب‌خوان همه‌فن‌حریف را ایفا می‌کند و قادر به پشتیبانی از انبوهی از فرمت‌های مختلف نظیر پی‌دی‌اف، EPUB ،EPUB3 ،MOBI ،DJVU ،ZIP و TXT است. از سوی دیگر اپلیکیشن طراحی بسیار مدرنی داشته و از دو حالت مختلف برای مطالعه در روز یا شب بهره‌مند شده. حتی اگر بخواهید می‌توانید از قابلیت نوشتار به گفتار اپلیکیشن استفاده کرده و به کتاب‌ها گوش بسپارید. البته این اپلیکیشن اندکی بیشتر از سایر اپلیکیشن‌های لیستمان باگ دارد، اما حداقل به صورت کاملا رایگان (با تبلیغات) از راه می‌رسد. ناگفته نماند که سازندگان Librera یک اپلیکیشن پی‌دی‌اف‌ خوان دیگر هم در گوگل پلی عرضه کرده‌اند که PDF Reader نام گرفته.

Microsoft Word

قیمت:‌ رایگان / ۶.۹۹ الی ۹.۹۹ دلار در ماه

مایکروسافت وورد یکی از قدرتمندترین اپلیکیشن‌های پردازش کلمه روی موبایل و دسکتاپ است و از فایل‌های پی‌دی‌اف نیز پشتیبانی می‌کند. بنابراین قادر به ساخت فایل‌های پی‌دی‌اف هستید یا می‌توانید اپلیکیشن‌های پی‌دی‌اف را باز و مشاهده کنید. البته که وورد انبوهی قابلیت دیگر نیز دارد و با آن می‌توانید به نگارش محتوای متنی، ساخت رزومه و هزاران کار دیگر بپردازید. افزون بر این، حتی قابلیت‌های مخصوص مطالعه کتاب‌های الکترونیکی هم به اپلیکیشن اضافه شده‌اند. در مجموع با یک راهکار همه‌جانبه برای مطالعه پی‌دی‌اف و همینطور پردازش کلمه روبه‌رو هستیم.

MiXplorer Silver

قیمت: ۴.۴۹ دلار



MiXplorer Silver یک فایل اکسپلورر همه‌جانبه است. این اپلیکیشن تمام نیازهای معمول شما هنگام مرور فایل‌ها را برآورده می‌سازد و از قابلیت باز کردن انواع مختلف فایل‌ها، مرتب کردن آرشیو فایل‌ها و پشتیبانی از مدیا سورس‌های مختلف بهره می‌برد. آنچه این اپلیکیشن را حسابی منحصربه‌فرد می‌کند، پشتیبانی از پلاگین‌های اضافه است. برای مثال با یک پلاگین رایگان می‌توانید پی‌دی‌اف خوان را به MiXplorer Silver بیاورید و یک تجربه قابل قبول از مطالعه کتاب‌های الکترونیکی داشته باشید. این شاید بهترین گزینه موجود برای مطالعه نباشد، اما می‌توانید با آن با یک تیر چندین نشان را بزنید. خود اپلیکیشن ۴.۴۹ دلار قیمت‌گذاری شده اما افزونه پی‌دی‌اف (و دیگر افزونه‌ها) رایگان هستند.

Moon+ Reader

قیمت:‌ رایگان / ۴.۹۹ دلار با خرید‌های درون برنامه‌ای

Moon+ Reader یکی از محبوب‌ترین کتاب‌خوان‌های موجود در بازار کنونی به حساب می‌آید. این اپلیکیشن گستره وسیعی از قابلیت‌ها نظیر پشتیبانی از تم‌های مختلف، گزینه‌های بصری گوناگون، اسکرول خودکار، پاراگراف‌های هوشمند، حالت نمایش دو صفحه (برای زمانی که موبایل را به صورت افقی در دست گرفته‌اید) و چیزهایی از این دست را با خود به ارمغان می‌آورد. این اپلیکیشن ضمنا از بسیاری از فرمت‌های رایج مانند EPUB ،EPUB3 و البته پی‌دی‌اف پشتیبانی می‌کند. هنگام کار با Moon+ Reader گاهی با باگ‌های عجیب مواجه می‌شوید، اما در این مجموع این یکی از بهترین گزینه‌ها برای مطالعه‌ کتاب‌هایی است که در فرمت پی‌دی‌اف منتشر شده‌اند.

OfficeSuite

قیمت: رایگان / ۲۹.۹۹ دلار به بالا

OfficeSuit بدون هیچ تردید یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های آفیس برای دیوایس‌های موبایل به حساب می‌آید و به انبوهی از نیازهایتان رسیدگی می‌کند. این اپ از مستندات مختلف (از جمله مستندات مایکروسافت آفیس)، اسپریدشیت‌ها، ارائه‌ها و فایل‌های پی‌دی‌اف پشتیبانی می‌کند. البته باید افزود که قابلیت‌های مربوط به فرمت پی‌دی‌اف، با تمرکز فراوان بر مصارف تجاری توسعه یافته‌اند. بنابراین می‌توانید فرم‌ها را پر کنید، امضایتان را زیرشان قرار دهید و به قابلیت‌های امنیتی مختلف دسترسی یابید. این گزینه‌ای عالی برای آن دسته از افرادی است که به دنبال یک اپلیکیشن آفیس سنتی همراه با پشتیبانی از پی‌دی‌اف می‌گردند. اما ورژن پریمیوم OfficeSuite واقعا گران‌قیمت است.

PDF Viewer Pro

قیمت:‌ رایگان

PDF Viewer یک اپلیکیشن پی‌دی‌اف خوان ساده اما کارآمد است که تمام قابلیت‌های ابتدایی مانند حاشیه‌نویسی، پشتیبانی از فضای ابری، زوم، بوکمارک و غیره را شامل می‌شود. در ورژن پرو این اپلیکیشن نیز به تم‌های اضافه، گزینه‌های شخصی‌سازی متعدد و امکان ادغام چند مستند درون یک پی‌دی‌اف واحد دسترسی می‌یابید. از سوی دیگر هم طراحی Material Design و یک رابط کاربری مجموعا خوش‌دست را داریم. اگرچه هنگام تست اپلیکیشن به هیچ مشکلی بر نخوردیم، اما برخی می‌گویند که عملکرد دستگاه گاهی دچار مشکل می‌شود. خوشبختانه یک ورژن رایگان از اپلیکیشن در دسترس است و طبیعتا می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، آن را تست کنید.

WPS Office

قیمت: رایگان / ۲۹.۹۹ دلار در سال

WPS Office (که قبلا تحت عنوان Kingsoft Office شناخته می‌شد) یک راهکار همه‌جانبه دیگر برای نیازهای آفیس است. در مجموع با یک اپلیکیشن آفیس طرف هستیم که به شما اجازه می‌دهد مستندات، اسپردشیت‌ها و امثالشان را مدیریت کنید، اما یک قابلیت پی‌دی‌اف نیز درون آن یافت می‌شود. به این ترتیب می‌توانید مستندات مختلف را به پی‌دی‌اف تبدیل کنید و به مشاهده فایل‌های پی‌دی‌اف بپردازید. البته قابلیت‌های مربوط به این فایل‌ها آنقدرها زیاد نیست، اما اگر به دنبال اپلیکیشنی باشید که هم نیازهای مربوط به آفیس را برطرف می‌کند هم پی‌دی‌اف خوان است، WPS Office هر دو نیاز را پوشش می‌دهد. اشتراک پولی اپلیکیشن هم چند قابلیت اضافه دارد و تبلیغات را حذف می‌کند، اما خریدش آنقدرها ضروری نیست.

Xodo PDF Reader

قیمت:‌ رایگان

Xodo احتمالا بهترین اپلیکیشن پی‌دی‌اف خوان رایگان موجود در پلی استور باشد. این اپلیکیشن به شکلی بسیار سریع بارگذاری می‌شود و رابط کاربری خوش‌دستی دارد. با Xodo می‌توانید فرم‌های پی‌دی‌اف را پر و امضا کنید. حتی می‌توانید امضایتان را ذخیره کنید و خیلی راحت آن را به مستندات آتی اضافه نمایید. شمار قابلیت‌های موجود در اپلیکیشن به شکل غافلگیرکننده‌ای زیاد است و وقتی رایگان بودن اپلکیشن را (آن هم بدون هیچ خرید درون‌ برنامه‌ای) در نظر می‌گیریم، Xodo به یکی از بهترین اپ‌های حاضر در این لیست تبدیل می‌شود.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala