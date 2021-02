انتظار می‌رود که در چند هفته‌ی آینده گوگل از نسخه‌ی بعدی سیستم عامل اندروید یعنی اندروید ۱۲ رونمایی کند. قبل از منتشر شدن نسخه‌ی نهایی از این سیستم عامل، XDA Developers توانسته است که اسکرین‌شات‌هایی را از این نسخه از سیستم عامل اندروید منتشر کند که با استفاده از آن‌ها می‌توان با برخی از ویژگی‌های این سیستم عامل جدید آشنا شد.

XDA Developers گفته است که این اسکرین‌شات‌ها را از پیش‌نویس اولیه‌ای بدست آورده است که برای نشان دادن خلاصه‌ای از تغییرات صورت گرفته در سیستم عامل اندروید ۱۲ تهیه شده است. بعد از منتشر شدن این اطلاعات توسط XDA Developers، نشریه‌ی PCWorld متوجه شده است که شباهت‌هایی میان سیستم عامل اندروید ۱۲ و سیستم عامل جدید iOS یعنی iOS 14 وجود دارد.

همان‌گونه که پیش‌تر گفته‌ایم، اپل در سیستم عامل iOS 14 نقطه‌ی رنگی را به نوار نشان دهنده‌ی وضعیت گوشی اضافه کرده است که در صورت استفاده‌ی اپی از میکروفن یا دوربین این کار را با نشان دادن نقطه‌ی رنگی به کاربران نشان می‌دهد.

بعد از منتشر شدن این اسکرین‌شات‌ها، به نظر می‌رسد که گوگل هم قابلیتی مشابه را به سیستم عامل اندروید ۱۲ اضافه کرده است که باعث می‌شود در صورت استفاده‌ی اپی از دوربین یا میکروفن، انجام شدن این کار را با نمایش دادن نوار سبز رنگی در بالای نمایشگر به کاربران اطلاع دهد.

روش کار این ویژگی به این صورت است که زمانی که یک اپ از دوربین یا میکروفن استفاده کند، اندروید ۱۲ نقطه‌ای رنگی کوچکی را در نوار نشان دهنده‌ی وضعیت در بالای نمایشگر به کاربران نشان خواهد داد. زمانی که کاربران بعد از مشاهده‌ی این نقطه‌ی رنگی بر روی آن بزنند، متوجه خواهند شد که کدام اپ‌ در حال استفاده از دوربین یا میکروفن است.

البته باید بگوییم که این ویژگی اندروید ۱۲ یک تفاوت را با ویژگی ارائه شده توسط اپل در iOS 14 دارد. این تفاوت این است که با توجه به تغییرات صورت گرفته در قابلیت‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی این سیستم عامل، کاربران در اندروید ۱۲ می‌تواند که استفاده از دوربین و میکروفن را به طور کامل و برای تمامی اپ‌ها غیر فعال کنند.

برای مقایسه باید بگوییم که در سیستم عامل iOS و iPadOS کاربران به جای غیرفعال کردن استفاده از دوربین و میکروفن برای تمامی اپ‌ها به یک‌باره، مجبور هستند تا دسترسی به دوربین و میکروفن را برای هر اپ به صورت جداگانه مسدود کنند.

همچنین باید بگوییم که رابط کاربری توسعه داده شده در اندروید ۱۲ برای قسمت ویجت‌ها هم شبیه به سیستم عامل iOS 14 است. در نتیجه رابط کاربری مربوط به قسمت اضافه کردن ویجت در سیستم عامل اندروید ۱۲ اکنون بسیار مرتب‌تر به نظر می‌رسد و دارای دسته‌بندی بهتری است که باعث می‌شود کاربران بتوانند به صورتی راحت‌تر ویجت مورد نیاز خود را پیدا و آن را به صفحه‌ی هوم اضافه کنند.

بدون شک اپل از این موضوع که گوگل با پیروی از او ویژگی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی را در سیستم عامل اندروید ۱۲ افزایش داده است، ناراحت نخواهد بود. پیش‌تر اپل چندین‌بار اعلام کرده بود که زمانی که بحث حفاظت از حریم خصوصی مطرح می‌شود، اپل خوشحال خواهد شد اگر رقیبانش در انجام کار‌هایی این چنینی از این شرکت پیروی کنند.

علاوه‌بر این، به نظر می‌رسد که گوگل قصد دارد دیگر ویژگی توسعه داده شده توسط اپل برای حفظ حریم خصوصی به نام App Tracking Transparency را به اندروید ۱۲ اضافه کند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که گوگل قصد دارد تا نسخه‌ای از این قابلیت مربوط به حفظ حریم خصوصی را به اندروید ۱۲ اضافه کند.

البته باید بگوییم که گوگل قصد دارد این ویژگی‌ را به گونه‌ای توسعه دهد که در مقایسه با همین قابلیت در iOS سختگیری کمتری را داشته باشد. این قابلیت مربوط به حفظ حریم خصوصی به این صورت عمل می‌کند که توسعه‌دهندگان یک اپ برای ردیابی کاربر در اپ‌های مختلف یا در هنگام بازدید از سایت‌های مختلف، باید از کاربران اجازه بگیرند.

سخنگوی گوگل درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «ما همیشه به دنبال راه‌های برای همکاری با توسعه‌دهندگان هستیم تا علاوه‌بر افزایش حفاظت از حریم خصوصی، توسعه‌دهندگان بتوانند در اکوسیستم توسعه‌ی اپ سالم و حمایت کننده از صنعت تبلیغات به کار خود ادامه دهند.»

با وجود اینکه اسکرین‌شات‌های منتشر شده توسط XDA Developers هنوز تأیید نشده است، اما کاربران اندروید با سیستم عامل جدید اندروید ۱۲ و ویژگی‌های جدیدش مدتی دیگر در ماه فوریه (بهمن) آشنا خواهند شد.

